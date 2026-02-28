Getty Images Sport
Pedro Neto fixe un objectif ambitieux et « magnifique » pour Chelsea sous la houlette de Liam Rosenior
1Rosenior prend un départ régulier
Quelques sceptiques ont remis en question la nomination de Rosenior lorsqu'il a rejoint les Blues plus tôt cette année, en remplacement du très populaire Enzo Maresca. Des questions ont été soulevées quant à sa nomination en provenance d'un autre club appartenant à BlueCo, mais l'entraîneur anglais a répondu aux suggestions selon lesquelles il n'était pas fait pour la Premier League par une série de performances impressionnantes.
Depuis son arrivée à Chelsea au cours de la première semaine de janvier, Rosenior a supervisé 12 matchs toutes compétitions confondues, avec huit victoires, deux nuls et deux défaites. Il a également fait forte impression sur plusieurs de ses joueurs, aidant notamment Cole Palmer et Joao Pedro à retrouver leur efficacité devant le but.
Chelsea occupe actuellement la sixième place, à trois points de Liverpool et Manchester United, qui le devancent au classement. Ces trois équipes, ainsi qu'Aston Villa, se disputent les trois places qualificatives pour la Ligue des champions. Chelsea étant actuellement en retard, les Blues devront maintenir leur bonne forme pour les 11 derniers matchs de la saison.
Le défi qui attend Rosenior ce week-end n'est pas des plus faciles, puisque son équipe se rendra dimanche à Londres, au nord de la ville, pour affronter Arsenal. Les deux défaites de Rosenior ont été concédées face aux hommes de Mikel Arteta en demi-finale de la Carabao Cup, et ce match sera le plus difficile que le nouveau manager ait eu à affronter en Premier League.
Malgré ce défi, Neto est déterminé à terminer la saison en beauté et estime que, sous la houlette de son nouvel entraîneur, son équipe est capable de finir sur une note positive. La star portugaise vise même un titre cet été.
2Neto fixe ses objectifs pour la saison
S'adressant à l'équipe médiatique de Chelsea, Neto a clairement exprimé ses ambitions et celles du club pour le reste de la saison. Il a expliqué qu'il souhaitait « faire mieux qu'auparavant et réaliser tout ce dont je suis capable avec ce club de football et l'équipe nationale ».
Il a déclaré : « L'objectif du club est de remporter le plus de trophées possible. Nous sommes en FA Cup, nous sommes en Ligue des champions. Nous sommes un peu loin du titre, mais nous devons nous assurer de rester en Ligue des champions.
Les objectifs sont là et nous savons lesquels ils sont. Bien sûr, en tant que club, nous voulons remporter des trophées et ces trophées seraient une belle façon de terminer la saison. »
3Chelsea doit faire mieux, déclare Neto
Neto a rejoint Chelsea après avoir quitté les Wolves et a déjà goûté à la victoire avec les Blues, notamment en remportant la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs. Il a expliqué qu'il avait rejoint le club pour remporter des titres, mais a admis que les Blues avaient du travail à faire cette saison.
« Je suis venu dans ce club pour remporter des trophées, comme nous l'avons fait lors de ma première saison. Ce fut une première saison incroyable pour moi. Pour la deuxième, nous avons encore un long chemin à parcourir, nous avons beaucoup à gagner. Les attentes sont donc très grandes. Bien sûr, nous avons l'ambition de faire mieux chaque année. Dans un club de haut niveau, la responsabilité est également plus grande », a-t-il ajouté.
4Appel du nord de Londres
Arsenal attendra l'arrivée des Blues dimanche, dans l'espoir de faire un pas de plus vers son premier titre de Premier League depuis 2004. Les Gunners seront encouragés par leur victoireéclatante 4-1 à l'extérieur contre leur rival Tottenham Hotspur le week-end dernier et espéreront que Viktor Gyokeres continuera sur sa lancée offensive. L'attaquant suédois a marqué contre les Blues en Coupe de la Ligue et espère ajouter un nouveau but à son compteur déjà bien rempli.
