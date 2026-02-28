Pedro Neto fixe un objectif ambitieux et « magnifique » pour Chelsea sous la houlette de Liam Rosenior

Quelques sceptiques ont remis en question la nomination de Rosenior lorsqu'il a rejoint les Blues plus tôt cette année, en remplacement du très populaire Enzo Maresca. Des questions ont été soulevées quant à sa nomination en provenance d'un autre club appartenant à BlueCo, mais l'entraîneur anglais a répondu aux suggestions selon lesquelles il n'était pas fait pour la Premier League par une série de performances impressionnantes.

Depuis son arrivée à Chelsea au cours de la première semaine de janvier, Rosenior a supervisé 12 matchs toutes compétitions confondues, avec huit victoires, deux nuls et deux défaites. Il a également fait forte impression sur plusieurs de ses joueurs, aidant notamment Cole Palmer et Joao Pedro à retrouver leur efficacité devant le but.

Chelsea occupe actuellement la sixième place, à trois points de Liverpool et Manchester United, qui le devancent au classement. Ces trois équipes, ainsi qu'Aston Villa, se disputent les trois places qualificatives pour la Ligue des champions. Chelsea étant actuellement en retard, les Blues devront maintenir leur bonne forme pour les 11 derniers matchs de la saison.

Le défi qui attend Rosenior ce week-end n'est pas des plus faciles, puisque son équipe se rendra dimanche à Londres, au nord de la ville, pour affronter Arsenal. Les deux défaites de Rosenior ont été concédées face aux hommes de Mikel Arteta en demi-finale de la Carabao Cup, et ce match sera le plus difficile que le nouveau manager ait eu à affronter en Premier League.

Malgré ce défi, Neto est déterminé à terminer la saison en beauté et estime que, sous la houlette de son nouvel entraîneur, son équipe est capable de finir sur une note positive. La star portugaise vise même un titre cet été.