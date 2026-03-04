Pedri salué comme « le meilleur au monde » par un rival de l'Atlético Madrid alors que Barcelone échoue dans sa tentative de remontée en Copa del Rey

Au lendemain de cette rencontre acharnée, le capitaine de l'Atlético Madrid, Koke, n'a pas tardé à mettre en avant la performance de Pedri, le joueur vedette du FC Barcelone, qui a défié le score final de 4-3 en demi-finale de la Copa. Le milieu de terrain vétéran a été impressionné par l'influence du joueur de 21 ans lors du match retour, remporté 3-0 par le Barça, suggérant que l'international espagnol évolue actuellement à un niveau supérieur à presque tous les autres joueurs mondiaux.

Koke a déclaré aux journalistes : « Le Barça est une équipe fantastique. Les jeunes joueurs sont en pleine forme. Pedri, s'il n'est pas le meilleur au monde, est certainement l'un des meilleurs. Ce n'est pas facile de venir jouer au Camp Nou. Avec toute l'ambiance qui y règne... cela fait la différence. En première mi-temps surtout, nous avons réussi à prendre le dessus. C'est cette défaite qui m'a apporté le plus de joie. Pedri est une machine. Nous avons beaucoup de chance qu'il soit espagnol... il est le présent et l'avenir de l'Espagne. Il apportera beaucoup de joie au Barça et à l'équipe nationale. En plus d'être un grand footballeur, c'est un gars spectaculaire. »