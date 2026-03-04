AFP
Pedri salué comme « le meilleur au monde » par un rival de l'Atlético Madrid alors que Barcelone échoue dans sa tentative de remontée en Copa del Rey
Le capitaine de l'Atleti rend hommage à la magie de Pedri
Au lendemain de cette rencontre acharnée, le capitaine de l'Atlético Madrid, Koke, n'a pas tardé à mettre en avant la performance de Pedri, le joueur vedette du FC Barcelone, qui a défié le score final de 4-3 en demi-finale de la Copa. Le milieu de terrain vétéran a été impressionné par l'influence du joueur de 21 ans lors du match retour, remporté 3-0 par le Barça, suggérant que l'international espagnol évolue actuellement à un niveau supérieur à presque tous les autres joueurs mondiaux.
Koke a déclaré aux journalistes : « Le Barça est une équipe fantastique. Les jeunes joueurs sont en pleine forme. Pedri, s'il n'est pas le meilleur au monde, est certainement l'un des meilleurs. Ce n'est pas facile de venir jouer au Camp Nou. Avec toute l'ambiance qui y règne... cela fait la différence. En première mi-temps surtout, nous avons réussi à prendre le dessus. C'est cette défaite qui m'a apporté le plus de joie. Pedri est une machine. Nous avons beaucoup de chance qu'il soit espagnol... il est le présent et l'avenir de l'Espagne. Il apportera beaucoup de joie au Barça et à l'équipe nationale. En plus d'être un grand footballeur, c'est un gars spectaculaire. »
Les jeunes de Flick ravivent l'espoir au Camp Nou
Marc Bernal, le dernier joyau issu du centre de formation du FC Barcelone, a mené la tentative de remontée en profitant d'une intense pression dès le début du match pour galvaniser les supporters locaux. Lamine Yamal a été l'architecte de ce but à la 29e minute, dribblant sur le flanc gauche avant d'envoyer un centre précis à Bernal qui a marqué. Le momentum a encore changé lorsque Pedri a été victime d'une faute dans la surface de réparation juste avant la mi-temps, permettant à Raphinha de convertir calmement le penalty. L'équipe de Flick a continué à presser en seconde période, Bernal ajoutant un troisième but à la 72e minute sur un centre de Joao Cancelo. Mais malgré des occasions tardives pour Gerard Martin et l'entrée en jeu de Marcus Rashford, un quatrième but n'a pas été possible.
Simeone survit à une nuit de souffrance
Pour Diego Simeone, ce match a été une véritable leçon de survie, l'Atlético Madrid ayant résisté à 21 tirs et à des vagues incessantes d'attaques du FC Barcelone pour défendre son avantage acquis lors du match aller. Antoine Griezmann avait frappé le poteau en début de match, offrant un bref répit aux visiteurs, mais pendant la majeure partie de la soirée, l'Atlético a été acculé dans son propre tiers défensif. Koke a admis que son équipe était pleinement consciente du défi qui l'attendait en Catalogne, reconnaissant qu'elle avait dû se battre chaque seconde pour se qualifier. « Nous savions que nous allions souffrir. Nous avons eu des occasions en première mi-temps pour tuer le match, mais ensuite ils ont marqué le deuxième but et il a fallu souffrir et résister. L'équipe a fait ce qu'elle devait faire pour passer le cap », a expliqué le patron de l'Atleti.
La fin du parcours pour les détenteurs
Ce résultat voit Barcelone perdre son titre de vainqueur de la Copa del Rey, une compétition qu'il a dominée avec brio en remportant 32 titres au cours de son histoire. Si cette élimination est douloureuse, la performance a donné beaucoup d'espoir à Flick, qui entame sa deuxième saison sur le banc. Les Blaugrana ont dominé la possession et le rythme, mais la défaite4-0 concédée lors du match aller s'est avérée trop difficile à surmonter. L'Atlético, quant à lui, affrontera la Real Sociedad ou l'Athletic Club en finale, dans l'espoir de mettre fin à sa disette et de remporter son premier trophée majeur depuis plus de quatre ans.
