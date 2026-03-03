Paul Scholes choisit le prochain entraîneur « idéal » de Manchester United tout en exprimant un doute majeur concernant Michael Carrick

Scholes a identifié l'homme qu'il considère comme le candidat « idéal » pour prendre définitivement les rênes à Old Trafford. Suite au licenciement d'Amorim plus tôt cette année, les Red Devils sont actuellement dirigés par Carrick à titre intérimaire. Si l'ancien milieu de terrain de United a connu des débuts sensationnels à ce poste, Scholes estime que le club devrait se tourner vers un poids lourd continental plus décoré pour le mener vers une nouvelle ère à partir de cet été.

Le mandat de Carrick a été très productif, avec six victoires et un match nul qui ont permis à United de se hisser dans le top 3. Leur dernière victoire a été remportée dimanche après-midi, avec un score serré de 2-1 contre Crystal Palace. Cependant, malgré ce regain de forme, Scholes reste sceptique quant au fait que son ancien coéquipier soit l'homme de la situation pour un projet à long terme.

Au lieu de s'en tenir au statu quo, l'ancien international anglais mise sur un entraîneur qui a remporté de nombreux titres et qui officie actuellement sur la scène internationale. « Le candidat idéal – je dis bien idéal – [Carlo] Ancelotti est toujours disponible », a déclaré Scholes dans le podcast The Good, The Bad & The Football.