Paul Scholes choisit le prochain entraîneur « idéal » de Manchester United tout en exprimant un doute majeur concernant Michael Carrick
Scholes préfère un poids lourd continental à Carrick
Scholes a identifié l'homme qu'il considère comme le candidat « idéal » pour prendre définitivement les rênes à Old Trafford. Suite au licenciement d'Amorim plus tôt cette année, les Red Devils sont actuellement dirigés par Carrick à titre intérimaire. Si l'ancien milieu de terrain de United a connu des débuts sensationnels à ce poste, Scholes estime que le club devrait se tourner vers un poids lourd continental plus décoré pour le mener vers une nouvelle ère à partir de cet été.
Le mandat de Carrick a été très productif, avec six victoires et un match nul qui ont permis à United de se hisser dans le top 3. Leur dernière victoire a été remportée dimanche après-midi, avec un score serré de 2-1 contre Crystal Palace. Cependant, malgré ce regain de forme, Scholes reste sceptique quant au fait que son ancien coéquipier soit l'homme de la situation pour un projet à long terme.
Au lieu de s'en tenir au statu quo, l'ancien international anglais mise sur un entraîneur qui a remporté de nombreux titres et qui officie actuellement sur la scène internationale. « Le candidat idéal – je dis bien idéal – [Carlo] Ancelotti est toujours disponible », a déclaré Scholes dans le podcast The Good, The Bad & The Football.
L'attrait du facteur Ancelotti
Ancelotti se prépare actuellement à diriger l'équipe nationale brésilienne lors de la Coupe du monde cet été, mais Scholes estime clairement que l'attrait de Manchester United pourrait inciter le légendaire Italien à revenir dans le football de club. L'ancien entraîneur du Real Madrid et de l'AC Milan a remporté des titres de champion dans les cinq meilleures divisions européennes et détient le record du plus grand nombre de titres de Ligue des champions remportés en tant qu'entraîneur. Selon Scholes, ces références sont essentielles pour faire face à la pression qui règne à Old Trafford.
« Je sais qu'il est l'entraîneur du Brésil... il est parfait pour Manchester United, où il saura faire en sorte que les joueurs se sentent comme des millionnaires », explique Scholes. « Et il a l'expérience nécessaire pour gagner. Mais la question est : est-il trop vieux maintenant ? C'est la seule chose. Y a-t-il quelqu'un d'autre de ce calibre, avec plus d'expérience ? Ils ont besoin d'une présence en tant que leader. »
Tactiques contre pedigree de leadership
Scholes a mis en évidence un dilemme classique : Manchester United a-t-il besoin d'un pur tacticien ou d'un manager doté de solides compétences en gestion du personnel ? Il a fait allusion à Ole Gunnar Solskjaer, considéré comme un expert dans la gestion d'un vestiaire, mais dont l'expérience en matière de trophées majeurs a été remise en question.
« La question est : Michael a-t-il l'expérience nécessaire ? Je sais que c'est une grande question, je sais qu'il a été manager en Championship, mais c'est différent », a poursuivi Scholes. « Pouvons-nous imaginer Michael remporter la Premier League ? Je ne sais pas encore, et je pense que la question la plus importante est : quel type de manager vont-ils rechercher ? Un tacticien ou un gestionnaire d'hommes qui s'occupe des gens ? Ole Gunnar [Solskjaer] était cela. Mais tous les gestionnaires d'hommes ont toujours à leurs côtés un entraîneur brillant, ce que Michael a [Steve Holland].
Le club doit décider : veut-il un maître tacticien, qui a échoué ? Ole Gunnar avait des compétences en matière de gestion des hommes, mais avait-il l'expérience nécessaire pour aller de l'avant et remporter un trophée ? Les mêmes questions seront posées à Michael. »
Une fin de parcours décisive pour les Red Devils
Alors que la saison touche à sa fin, la pression exercée sur le conseil d'administration de Manchester United pour qu'il fasse le bon choix ne fera que s'intensifier. Carrick continue de superviser l'avenir immédiat du club et suit de près les étoiles montantes de l'académie. Chaque décision tactique qu'il prend est scrutée comme une audition potentielle pour le poste permanent, mais l'ombre de personnalités telles qu'Ancelotti continue de planer sur le processus de sélection.
Avec United actuellement à la troisième place de la Premier League, l'argument en faveur de la stabilité et de la continuité sous Carrick se renforce à chaque victoire. Cependant, pour des légendes comme Scholes, le choix « parfait » reste lié au prestige et à la mentalité de gagnant éprouvée d'un manager comme Ancelotti. Cette décision définira la trajectoire de United pour les années à venir, alors que le club recherche un successeur capable de se hisser au niveau de son illustre passé.
United cherchera à maintenir son élan dans le trio de tête lors de son prochain match de Premier League contre Newcastle à St. James' Park mercredi.
