Paul Scholes admet qu'il « adorerait » que Manchester United recrute la star « énervée » de Tottenham.
Romero a disputé 152 matchs pour Tottenham depuis son arrivée en provenance de l'Atalanta en 2021, marquant six buts et aidant le club à remporter le titre de l'Europa League. Le joueur de 27 ans a récemment prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison 2028-29, mais il a clairement laissé entendre qu'il n'était plus satisfait de la façon dont le club était géré après le match nul 2-2 des Spurs contre Manchester City le 1er février, lors duquel il a dû sortir à la mi-temps.
Dans un message explosif publié sur Instagram, Romero a écrit : « Tous mes coéquipiers ont fait un effort formidable hier, ils ont été incroyables. Je voulais être disponible pour les aider même si je ne me sentais pas bien, d'autant plus que nous n'avions que 11 joueurs disponibles - incroyable mais vrai et honteux. Nous continuerons à nous présenter et à prendre nos responsabilités pour renverser la situation, en travaillant dur et en restant soudés. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'être là et de toujours nous soutenir, les fans. »
Carton rouge imprudent à Old Trafford
Malgré son éclat, Frank a maintenu Romero dans son onze de départ pour le déplacement des Spurs à Old Trafford samedi après-midi. L'international argentin n'a toutefois joué que 29 minutes, puisqu'il a été expulsé pour un tacle imprudent sur le milieu de terrain de United, Casemiro.
Il s'agissait de son quatrième carton rouge depuis son arrivée à Tottenham, soit plus que tout autre joueur de Premier League depuis son arrivée dans le football anglais, et les Spurs ont finalement perdu 2-0. Frank a toutefois pris sa défense après le match.
« Pour moi, c'est un leader. C'est un jeune leader qui apprend chaque jour », a déclaré le manager des Spurs aux journalistes. « J'ai donné l'exemple de moi-même à l'âge de 30 ans. Je pensais être au sommet de ma carrière, mais j'étais loin d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui en termes de leadership et de compréhension des choses.
Et quand vous avez un joueur qui joue avec autant de passion et d'agressivité, ce genre de choses peut arriver. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas en tirer les leçons, bien sûr qu'il doit en tirer les leçons pour aller de l'avant. »
Scholes : J'adore son personnage !
Scholes est également un grand fan de Romero et estime qu'il serait un atout idéal pour Manchester United, malgré son passé disciplinaire. L'ancienne star des Red Devils et de l'équipe d'Angleterre a déclaré dans le dernier épisode du podcast « The Good, The Bad and The Football » d': « Vous savez quoi ? Je l'adore. J'adore le regarder jouer au football.
Il est énervé contre les Spurs, n'est-ce pas ? Il ne veut pas être là-bas. Il s'en prend au public, il s'en prend à la direction, je pense qu'il a un peu perdu la tête.
Mais je l'adorerais à Manchester United. J'adore son caractère. »
Quelle est la prochaine étape pour Romero ?
Romero sera suspendu pour les quatre prochains matchs de Premier League des Spurs en raison d'une « faute grave ». L'équipe de Frank accueillera Newcastle mardi soir, avant un grand derby du nord de Londres contre Arsenal et des matchs contre Fulham et Crystal Palace.
Tottenham attend également le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions en mars, auxquels Romero pourra participer. Reste à voir si les Spurs pourront sortir de la deuxième moitié du classement de la Premier League sans leur capitaine, ou s'il décidera de rester au-delà de la fin de la saison.
Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético Madrid ont également été cités comme intéressés par Romero, qui pourrait chercher un nouveau défi après avoir disputé une nouvelle Coupe du monde avec l'Argentine cet été.
