Paul Scholes admet qu'il « adorerait » que Manchester United recrute la star « énervée » de Tottenham.

Malgré son éclat, Frank a maintenu Romero dans son onze de départ pour le déplacement des Spurs à Old Trafford samedi après-midi. L'international argentin n'a toutefois joué que 29 minutes, puisqu'il a été expulsé pour un tacle imprudent sur le milieu de terrain de United, Casemiro.

Il s'agissait de son quatrième carton rouge depuis son arrivée à Tottenham, soit plus que tout autre joueur de Premier League depuis son arrivée dans le football anglais, et les Spurs ont finalement perdu 2-0. Frank a toutefois pris sa défense après le match.

« Pour moi, c'est un leader. C'est un jeune leader qui apprend chaque jour », a déclaré le manager des Spurs aux journalistes. « J'ai donné l'exemple de moi-même à l'âge de 30 ans. Je pensais être au sommet de ma carrière, mais j'étais loin d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui en termes de leadership et de compréhension des choses.

Et quand vous avez un joueur qui joue avec autant de passion et d'agressivité, ce genre de choses peut arriver. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas en tirer les leçons, bien sûr qu'il doit en tirer les leçons pour aller de l'avant. »