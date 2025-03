La presse espagnole a relancé le suspense autour d’un intérêt de l’OM pour Paul Pogba, ces dernières heures.

L’avenir de Paul Pogba continue d’alimenter les rumeurs et l’Olympique de Marseille pourrait bien revenir dans la course. Après avoir hésité cet hiver, le club phocéen semblait avoir tourné la page. Pourtant, la presse espagnole affirme que l’OM n’a pas totalement renoncé et pourrait tenter sa chance cet été. Entre opportunité et pari risqué, le dossier Pogba reste un sujet brûlant à l’approche du mercato.