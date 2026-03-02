Getty Images
Traduit par
« Pas très fort dans les airs » : Anton Stach, la sensation de Leeds United, fait l'objet de critiques surprenantes de la part du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann... mais il y a une bonne nouvelle pour la star d'Arsenal Kai Havertz
Stach connaît une première saison productive en PL
Un joueur qui semble avoir du mal à convaincre le sélectionneur allemand est le milieu de terrain de Leeds United, Anton Stach. Il s'est révélé à Elland Road, mais son retour sur la scène internationale pour les prochains matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana est loin d'être garanti. Malgré une première saison productive en Premier League après son transfert de Hoffenheim, Stach a reçu une évaluation étonnamment critique de la part du sélectionneur national. L'évaluation de Nagelsmann s'est particulièrement concentrée sur les aspects physiques et défensifs du jeu du joueur de 27 ans. Cette critique intervient à un moment où Stach est très apprécié en Angleterre, après avoir inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 23 apparitions en championnat.
- Getty Images
Nagelsmann souligne les faiblesses de Stach
Dans une longue interview accordée au magazine Kicker, le tacticien de 38 ans s'est confié sur les choix difficiles auxquels est confronté le département de recrutement de l'équipe nationale. Tout en reconnaissant l'impact de Stach en Premier League, où il a récemment fait la une des journaux avec un superbe tir lointain contre Aston Villa, Nagelsmann a souligné certaines préoccupations tactiques spécifiques. Il a déclaré : « Il se débrouille bien là-bas. Mais il n'est pas exceptionnellement fort dans les airs et n'est pas non plus le meilleur en matière de récupérations. C'est aussi quelqu'un qui préfère avoir le jeu devant lui. À mon avis, sa meilleure position à Hoffenheim était celle de défenseur central dans une défense à trois, d'où il pouvait descendre en position de milieu défensif. »
Bonne nouvelle pour les stars d'Arsenal et du Bayern
Alors que Stach doit faire face à une situation difficile, les nouvelles sont nettement meilleures pour le meneur de jeu d'Arsenal Kai Havertz et la sensation du Bayern Munich Jamal Musiala. Nagelsmann a confirmé que les deux joueurs occupaient une place centrale dans ses plans pour les prochains matchs internationaux de mars, mettant ainsi fin à leur longue absence de l'équipe pour cause de blessure. Le manager a souligné l'importance de réintégrer dès que possible ses talents les plus créatifs dans le groupe afin d'éviter toute perte de cohésion tactique.
Nagelsmann s'est dit préoccupé par le temps qui s'est écoulé depuis la dernière apparition du duo avec les quadruples champions du monde et a souligné la difficulté de maintenir le rythme lorsque les joueurs sont absents pendant de longues périodes. « C'est parce que cela semble une éternité depuis leur dernière participation. Je n'ai pas vu Jamal avec l'équipe nationale depuis plus de dix mois, et Kai depuis encore plus longtemps. Leur retour est très précieux. Sinon, ils auront finalement du mal à retrouver leur rythme au sein de l'équipe nationale », a expliqué l'entraîneur.
- AFP
Nagelsmann met en garde contre les choix controversés dans la composition de l'équipe
L'ancien entraîneur du Bayern Munich s'est montré, comme à son habitude, très direct lorsqu'il a évoqué les critères de sélection de sa future équipe. Il a admis que ses décisions ne correspondraient pas toujours à l'opinion publique ou aux attentes des joueurs eux-mêmes. « En général, le facteur qui influence le plus l'entraîneur national est de trouver la bonne composition pour son équipe », a expliqué Nagelsmann. « Il y aura des décisions à prendre. Je peux déjà vous dire que certaines de nos décisions ne seront certainement pas comprises le moment venu. Non seulement par les joueurs, mais aussi par le grand public. Car un titulaire régulier et un joueur clé dans son club pourrait ne pas faire partie de notre composition de départ. »
Compte à rebours final avant les tests du Ghana et de la Suisse
Alors que le compte à rebours avant la Coupe du monde commence sérieusement, les prochains matchs contre la Suisse et le Ghana représentent une dernière chance pour plusieurs joueurs de faire leurs preuves. Nagelsmann a préparé le terrain pour une période de compétition intense au sein du camp. En critiquant publiquement certains joueurs et en accueillant d'autres à leur retour, il s'est assuré que chaque joueur sache exactement où il en est. Le message est clair : les performances en Premier League ou en Bundesliga ne sont qu'un point de départ ; le véritable test consiste à s'intégrer dans la vision spécifique que Nagelsmann a pour l'avenir de l'équipe nationale.
Publicité