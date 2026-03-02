« Pas très fort dans les airs » : Anton Stach, la sensation de Leeds United, fait l'objet de critiques surprenantes de la part du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann... mais il y a une bonne nouvelle pour la star d'Arsenal Kai Havertz

Alors que Stach doit faire face à une situation difficile, les nouvelles sont nettement meilleures pour le meneur de jeu d'Arsenal Kai Havertz et la sensation du Bayern Munich Jamal Musiala. Nagelsmann a confirmé que les deux joueurs occupaient une place centrale dans ses plans pour les prochains matchs internationaux de mars, mettant ainsi fin à leur longue absence de l'équipe pour cause de blessure. Le manager a souligné l'importance de réintégrer dès que possible ses talents les plus créatifs dans le groupe afin d'éviter toute perte de cohésion tactique.

Nagelsmann s'est dit préoccupé par le temps qui s'est écoulé depuis la dernière apparition du duo avec les quadruples champions du monde et a souligné la difficulté de maintenir le rythme lorsque les joueurs sont absents pendant de longues périodes. « C'est parce que cela semble une éternité depuis leur dernière participation. Je n'ai pas vu Jamal avec l'équipe nationale depuis plus de dix mois, et Kai depuis encore plus longtemps. Leur retour est très précieux. Sinon, ils auront finalement du mal à retrouver leur rythme au sein de l'équipe nationale », a expliqué l'entraîneur.