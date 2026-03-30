Le Milan ne relance pas et abandonne définitivement la piste André : comme le rapporte MilanNews.it, le club rossonero a décidé de se retirer de la course pour le milieu de terrain de 19 ans des Corinthians, qui semblait sur le point d'endosser le maillot du Diavolo, en raison de l'ingérence du président du club brésilien, qui a décidé de bloquer les négociations et de modifier les conditions d'achat, faisant ainsi capoter l'affaire.
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Pas de nouvelle offre : le Milan abandonne définitivement la piste André
DES NOUVELLES DU BRÉSIL
Dans l'après-midi, ESPN Brésil avait évoqué une nouvelle offre faite au Timao pour s'assurer les services d'André, d'un montant de 22 millions d'euros, composée d'une partie fixe de 18 millions et de 4 millions supplémentaires liés à des primes, basées sur des objectifs sportifs, pour acquérir 70 % des droits économiques du joueur. Le milieu de terrain de 19 ans s'était montré ouvert à la possibilité de céder 30 % de son contrat, afin de favoriser la conclusion de l'accord.
PAS D'ENCHÈRES
De son côté, le Corinthians avait pris le temps d'évaluer l'offre, fort de l'intérêt manifesté par d'autres clubs tels que Benfica et l'Atlético de Madrid : le Milan, qui avait convenu d'un achat en trois versements, a donc décidé de se retirer des négociations, afin de ne pas participer à une surenchère, après que le président du club brésilien, Osmar Stabile, n'ait pas donné son feu vert définitif, bien que le service juridique du Corinthians ait déjà produit des documents certifiant un accord préliminaire. Pas de Rossonero donc pour André : le Brésilien n'arrivera pas à Milan.