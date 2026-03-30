Pas de nouvelle offre : le Milan abandonne définitivement la piste André

De son côté, le Corinthians avait pris le temps d'évaluer l'offre, fort de l'intérêt manifesté par d'autres clubs tels que Benfica et l'Atlético de Madrid : le Milan, qui avait convenu d'un achat en trois versements, a donc décidé de se retirer des négociations, afin de ne pas participer à une surenchère, après que le président du club brésilien, Osmar Stabile, n'ait pas donné son feu vert définitif, bien que le service juridique du Corinthians ait déjà produit des documents certifiant un accord préliminaire. Pas de Rossonero donc pour André : le Brésilien n'arrivera pas à Milan.