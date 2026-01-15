C'est acté. L'OM compte désormais eToro parmi ses partenaires principaux. Présentée par l'état-major olympien comme une opportunité de développement nécessaire pour la croissance du club, cette collaboration aligne Marseille sur d'autres écuries de Ligue 1, comme Monaco ou Lyon, déjà liées à la plateforme. Cependant, la réception de cette nouvelle est loin d'être unanime. Sur les réseaux sociaux et au sein des groupes de supporters, l'annonce a déclenché une vague de critiques immédiate, soulignant le décalage entre la stratégie économique de la direction et les attentes d'une partie du public.
Partenariat OM - eToro : Un choix stratégique qui fait des vagues
Les risques du trading pointés du doigt
Le premier volet de la contestation porte sur l'activité même du nouveau sponsor. En tant que plateforme d'investissement en ligne, eToro est associée à des pratiques spéculatives comportant des risques financiers. Plusieurs observateurs et supporters s'inquiètent de voir leur club promouvoir des produits financiers complexes auprès d'une audience large et parfois jeune. L'argumentaire repose sur une incompatibilité supposée entre ces mécanismes boursiers, où les pertes sont fréquentes pour les particuliers, et la sociologie populaire du public marseillais.
La dimension géopolitique
Au-delà de l'aspect financier, l'origine de l'entreprise alimente également les débats. Fondée en Israël, la société eToro cristallise certaines tensions au sein d'un stade Vélodrome historiquement sensible aux questions internationales. Bien que l'entreprise opère en toute légalité sur le marché français, son affichage sur les supports du club est perçu par une frange militante des supporters comme un signal contradictoire avec les positions souvent exprimées dans les virages, notamment concernant la situation au Proche-Orient.
Un désaccord qui contraste avec la réussite sportive
Ce mécontentement survient paradoxalement alors que tous les voyants sont au vert sur le terrain. L'équipe, toujours en lice en Ligue des Champions et qualifiée en Coupe de France, joue les premiers rôles dans le haut du tableau de Ligue 1. Pablo Longoria et Medhi Benatia, dont le bilan sportif est salué cette saison, se retrouvent ici confrontés à une problématique extra-sportive. Les critiques actuelles ne visent pas la gestion de l'effectif, mais bien une décision institutionnelle jugée en décalage avec l'identité du club, indépendamment des bons résultats actuels.
Des actions envisagées au Vélodrome
Face à cette annonce, la mobilisation pourrait dépasser le cadre numérique. Des appels au boycott de la marque circulent, et l'hypothèse de manifestations visuelles – banderoles ou tifos contestataires – lors de la prochaine rencontre à domicile est évoquée par plusieurs groupes. Contrairement à d'autres clubs où ce type de parrainage passe inaperçu, la base de supporters marseillaise semble décidée à marquer sa désapprobation, ce qui pourrait tendre l'ambiance lors des prochains matchs malgré la dynamique sportive positive.
La question du modèle économique
Ce dossier relance le débat sur les impératifs économiques du football moderne. Pour maintenir un effectif compétitif capable de jouer sur plusieurs tableaux comme c'est le cas cette année, la direction doit diversifier ses sources de revenus. Ce partenariat avec un acteur majeur du trading répond à une logique de marché et de compétitivité financière. Reste à voir si cet argumentaire suffira à apaiser une fracture naissante sur le plan des valeurs, là où la logique comptable se heurte parfois à l'identité locale.