(C)Getty Images
Traduit par
« Parmi les grands favoris » - Le directeur du Bayer Leverkusen rend un verdict sans appel sur Arsenal avant le match à élimination directe de la Ligue des champions
Le point de vue de Bayer
Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a déclaré que les Gunners faisaient partie des « grands favoris » pour remporter la compétition après que les deux équipes aient été tirées au sort pour s'affronter en huitièmes de finale.
Il a déclaré : « Je suis ravi du tirage au sort. D'un point de vue sportif, les deux équipes sont évidemment des adversaires de premier plan, mais d'une part, nous allons affronter deux de nos anciens joueurs, Kai Havertz et Piero Hincapie, et d'autre part, nous allons jouer à l'international. C'est pour cela que l'on participe à la Ligue des champions.
« Ils [Arsenal] ont une très bonne équipe, avec beaucoup de qualités physiques mais aussi techniques, très bien coordonnée et organisée.
Ils ont en fait amélioré leur style de jeu un peu plus chaque saison au cours des dernières années, c'est pourquoi ils font partie des grands favoris de la Ligue des champions, mais aussi de la Premier League.
C'est un adversaire de premier plan, mais c'est aussi très agréable de jouer contre de tels joueurs. »
- Getty Images Sport
La réaction d'Arteta
Le manager des Gunners, Mikel Arteta, a fait part de son enthousiasme à l'idée d'affronter ses adversaires de la Bundesliga, alors qu'Arsenal vise à remporter la Ligue des champions pour la toute première fois.
Il a déclaré sur le site web du club : « Nous sommes très impatients de disputer le prochain tour. Nous avons mérité notre place grâce à nos performances lors de la phase de groupes, et c'est tout. Nous devons maintenant commencer à analyser nos adversaires et trouver les moyens de les surpasser pour tenter de passer le cap.
Nous sommes vraiment enthousiastes. Le fait de nous battre sur quatre fronts et les performances constantes de l'équipe nous donnent beaucoup d'espoir et nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. Mais nous ne pouvons nous concentrer que sur le présent. C'est là que nous allons mettre toute notre énergie, et c'est dimanche.
Je me concentre beaucoup sur ce que nous devons faire pour continuer sur notre lancée et suivre la trajectoire que nous avons prise en tant qu'équipe, et à partir de là, essayer évidemment de nous améliorer. »
Havertz de retour
La star des Gunners, Kai Havertz, s'apprête à retourner à Leverkusen après avoir joué pour le club de Bundesliga entre 2016 et 2020, avant de rejoindre Chelsea.
Rolfes a ajouté : « Oui, nous sommes parfois en contact, je lui ai déjà envoyé un SMS, donc je suis sûr qu'il aura besoin de beaucoup de billets puisqu'il vient d'ici, donc nous resterons certainement en contact.
Et puis, c'était aussi sympa quand il est parti à Chelsea pendant la Covid, ça a été un grand adieu pour nous, tout le transfert a été la base pour les années suivantes et il a vraiment laissé quelque chose ici.
À cause du Covid, nous n'avons jamais eu l'occasion de lui dire au revoir, même si nous nous sommes revus par la suite. Mais maintenant, je pense que c'est un cadre très spécial pour lui de revenir à la BayArena, et pour Piero [Hincapie] aussi, bien sûr. Il est toujours officiellement notre joueur et n'est que prêté pour le moment, mais le transfert va se faire et je pense que pour Piero, c'est tout aussi spécial. »
- AFP
Et ensuite ?
Les matchs aller des huitièmes de finale auront lieu les 10 et 11 mars. Les matchs retour se joueront une semaine plus tard, les 17 et 18 mars. Les équipes classées joueront les matchs retour à domicile.
Publicité