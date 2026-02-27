« Parmi les grands favoris » - Le directeur du Bayer Leverkusen rend un verdict sans appel sur Arsenal avant le match à élimination directe de la Ligue des champions

Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a déclaré que les Gunners faisaient partie des « grands favoris » pour remporter la compétition après que les deux équipes aient été tirées au sort pour s'affronter en huitièmes de finale.

Il a déclaré : « Je suis ravi du tirage au sort. D'un point de vue sportif, les deux équipes sont évidemment des adversaires de premier plan, mais d'une part, nous allons affronter deux de nos anciens joueurs, Kai Havertz et Piero Hincapie, et d'autre part, nous allons jouer à l'international. C'est pour cela que l'on participe à la Ligue des champions.

« Ils [Arsenal] ont une très bonne équipe, avec beaucoup de qualités physiques mais aussi techniques, très bien coordonnée et organisée.

Ils ont en fait amélioré leur style de jeu un peu plus chaque saison au cours des dernières années, c'est pourquoi ils font partie des grands favoris de la Ligue des champions, mais aussi de la Premier League.

C'est un adversaire de premier plan, mais c'est aussi très agréable de jouer contre de tels joueurs. »