Parme-Cremonese, les notes de CM

Suzuki 6 : légère erreur de réaction sur le tir de Maleh, mais il sauve ensuite le résultat à deux autres occasions.

Valenti 5 : Vardy est pour lui une véritable épine dans le pied et il se fait souvent dépasser en vitesse.

Circati 6 : match globalement satisfaisant, malgré un peu de lenteur dans la construction du jeu.

(15' s.t. Caviglia 6 : bonne entrée en jeu, il tente de donner un coup de pouce supplémentaire en attaque)

Troilo 5 : sa prestation n'est pas suffisante. Beaucoup d'erreurs et surtout trop de nervosité.

Valeri 5 : rythme lent et peu de dynamisme offensif. On le voit vraiment trop peu.

Sorensen 5,5 : à part quelques actions en solo, il ne parvient pas à peser sur le jeu comme il le devrait.

(à partir de la 15e minute de la deuxième mi-temps, Oristanio 5,5 : son entrée en jeu n'apporte pas grand-chose et ne change pas le cours de la rencontre.)

Keita 5,5 : il commence assez bien, mais ensuite, surtout en deuxième mi-temps, il souffre de la fatigue et ralentit le rythme du jeu. Il court après l'adversaire et est absent en phase offensive.

(28e s.t. Estevez : s.v.)

Ondrejka 5 : il touche peu le ballon et souvent mal.

(23' s.t. Elphage : s.v.)

Britschgi 4,5 : beaucoup d'erreurs de placement et de marquage. C'est son erreur qui a conduit au but de Maleh.

Strefezza 6,5 : le seul de son équipe vraiment dans le coup, actif en attaque, il tente de mettre la pression sur les adversaires tant bien que mal.

Pellegrino 5,5 : suit peu son coéquipier en attaque, quelques tirs cadrés mais trop peu.

Entraîneur Cuesta 5 : une équipe peu productive et fatiguée. Même les remplacements n'apportent pas le changement de rythme espéré.