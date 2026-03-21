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Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

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Parme-Cremonese, les notes de CM

Les lauréats et les éliminés du concours.

Parme-Cremonese, les notes de CM


Les locaux s'inclinent après un match peu brillant. Parmi les joueurs satisfaisants, on trouve Strefezza et Caviglia, entrés en cours de jeu. La Cremonese renoue enfin avec la victoire après 15 matchs. Un match bien joué et bien organisé. Vardy inspire et Maleh conclut. Vandeputte s'est également bien débrouillé.


  • PARME

    Suzuki 6 : légère erreur de réaction sur le tir de Maleh, mais il sauve ensuite le résultat à deux autres occasions. 

    Valenti 5 : Vardy est pour lui une véritable épine dans le pied et il se fait souvent dépasser en vitesse. 

    Circati 6 : match globalement satisfaisant, malgré un peu de lenteur dans la construction du jeu.

    (15' s.t. Caviglia 6 : bonne entrée en jeu, il tente de donner un coup de pouce supplémentaire en attaque)

    Troilo 5 : sa prestation n'est pas suffisante. Beaucoup d'erreurs et surtout trop de nervosité.

    Valeri 5 : rythme lent et peu de dynamisme offensif. On le voit vraiment trop peu.

    Sorensen 5,5 : à part quelques actions en solo, il ne parvient pas à peser sur le jeu comme il le devrait.

    (à partir de la 15e minute de la deuxième mi-temps, Oristanio 5,5 : son entrée en jeu n'apporte pas grand-chose et ne change pas le cours de la rencontre.)

    Keita 5,5 : il commence assez bien, mais ensuite, surtout en deuxième mi-temps, il souffre de la fatigue et ralentit le rythme du jeu. Il court après l'adversaire et est absent en phase offensive.

    (28e s.t. Estevez : s.v.)

    Ondrejka 5 : il touche peu le ballon et souvent mal. 

    (23' s.t. Elphage : s.v.)

    Britschgi 4,5 : beaucoup d'erreurs de placement et de marquage. C'est son erreur qui a conduit au but de Maleh.

    Strefezza 6,5 : le seul de son équipe vraiment dans le coup, actif en attaque, il tente de mettre la pression sur les adversaires tant bien que mal. 

    Pellegrino 5,5 : suit peu son coéquipier en attaque, quelques tirs cadrés mais trop peu.

    Entraîneur Cuesta 5 : une équipe peu productive et fatiguée. Même les remplacements n'apportent pas le changement de rythme espéré.

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  • crémonais

    Audero 6 : il n'a pas eu beaucoup de travail et a bien maîtrisé le match 

    Terracciano 6,5 : bonne contribution offensive, avec beaucoup d'espace pour se lancer sur son côté et se décaler.

    Bianchetti 6,5 : il ferme bien les espaces aux adversaires et s'impose physiquement. Une prestation solide.

    (à partir de la 44e minute de la deuxième mi-temps, Folino : s.v.)

    Luperto 6,5 : bonne entente avec ses coéquipiers et bon repli sur Pellegrino. Attentif et sûr de lui tout au long du match.

    Pezzella 6 : à part quelques erreurs techniques, sa prestation est globalement satisfaisante.

    Maleh 7,5 : l'un de ses meilleurs matchs jusqu'à présent. Beaucoup de ballons touchés, une bonne technique et même la joie du but grâce à un excellent tir sur une passe décisive de Vardy.

    Grassi 6,5 : bon jeu en phase de construction, il se rend utile même lorsque les adversaires attaquent en profondeur. 

    Vandeputte 7 : but et match plein de caractère. 

    (34' s.t. Thorsby : s.v. )

    Zerbin 6 : il aurait certainement pu faire mieux. Il lui manque surtout de la vivacité dans la dernière phase de jeu et surtout plus d'initiative pour dribbler.

    Bonazzoli 6,5 : il tente d'ouvrir des espaces pour les montées de ses coéquipiers et se montre également dangereux.

    (à partir de la 22e minute de la 2e mi-temps, Payero 6 : bonne entrée en jeu au service de ses coéquipiers.)

    Sanabria 5 : légère baisse de régime par rapport aux dernières sorties. Plutôt statique sur sa position.

     (à partir de la 22e minute de la 2e mi-temps, Vardy 7 : très mobile en attaque, il offre une magnifique passe décisive à Maleh qui conclut devant le but.)

    Entraîneur Giampaolo 7 : Cremonese renoue avec la victoire grâce à un match bien mené et bien joué. 

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