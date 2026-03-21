30e journée de Serie A

Parme-Cremonese EN DIRECT

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Un duel de survie enflammé. À 15 h, au stade Tardini, se déroule le match comptant pour la 30e journée du championnat, entre le Parma de Carlos Cuesta et la Cremonese du nouvel entraîneur, Marco Giampaolo, qui vient de succéder à Davide Nicola, limogé, et qui en est à sa deuxième expérience sur le banc des Grigiorossi.

Les deux équipes sortent de deux défaites 4-1 : les locaux à Turin et les Lombards lors du duel direct pour le maintien perdu contre la Fiorentina. Pour l'instant, les Ducali occupent la douzième place avec 34 points, à +10 de la zone de relégation : la Cremonese se trouve justement à l'avant-dernière place du classement avec 24 points, donc une victoire aujourd'hui garantirait le maintien en Serie A.







