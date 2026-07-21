Leandro Paredes n'a pas été expulsé à l'issue de la finale Espagne-Argentine. La FIFA a confirmé l’information à la BBC, précisant qu’il s’agissait d’une erreur des systèmes informatiques fournissant les données aux commentateurs et qu’aucune sanction disciplinaire n’avait donc été prise à l’encontre du milieu de terrain argentin, malgré sa participation à la bagarre qui a éclaté au coup de sifflet final et impliqué plusieurs joueurs des deux sélections.





Le milieu de terrain de Boca Juniors a bien participé aux échauffourées, avec des prises au cou et des poussées dirigées contre Eric Garcia et Gavi, mais le rapport arbitral n’a retenu qu’une seule exclusion : celle d’Enzo Fernández, sanctionné d’un deuxième avertissement en fin de rencontre.

ENQUÊTE OUVERTE – L’affaire pourrait toutefois ne pas s’arrêter là. La commission de discipline de la FIFA a nommé un enquêteur chargé d’examiner d’éventuelles violations du Code disciplinaire liées aux incidents survenus après la finale. Son rapport pourrait entraîner des suspensions ou des amendes à l’encontre des joueurs impliqués dans la bagarre qui a éclaté à la fin du match.







