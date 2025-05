Palhinha, Endrick, Félix... Les 20 signatures les plus décevantes de la saison en Europe

Certains transferts font rêver, d'autres virent au fiasco. Voici notre classement des recrues les plus décevantes de la saison en Europe.

Statistiquement, les chances qu’un transfert s’avère concluant sont minces – mais à l’ère moderne, cela n’empêche pas les géants européens de dégainer des millions dès qu’une opportunité se présente. La saison 2024-2025 n’a pas échappé à la règle : pas moins de 8,8 milliards d’euros ont été dépensés par les clubs des principaux championnats européens et de Championship anglais lors des mercatos d’été et d’hiver. Et comme souvent, les résultats ont été… contrastés.

Alors que la saison vient de s’achever pour (presque) tout le monde, le moment est venu de dresser le bilan de certaines de ces décisions hasardeuses – aussi bien sur le plan économique que sportif. Le débat sur les plus gros flops est toujours animé, mais une question se pose : qui sont les transferts les plus décevants sur la scène européenne cette saison ?

Pour trancher au cœur du marasme, GOAL vous propose son classement des 20 recrues les plus décevantes de l’année 2024-2025…