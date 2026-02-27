Getty Images Sport
« Ouvert à tout ! » - Le sélectionneur de l'équipe nationale américaine Mauricio Pochettino refuse d'exclure un retour surprise chez les Spurs cet été
Tudor prend les rênes des Spurs
Frank a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal des Spurs au début du mois, après une défaite 2-1 à domicile contre Newcastle. Ce résultat a laissé l'équipe du nord de Londres à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation, après une série de seulement deux victoires en 17 matchs.
Depuis, l'écart avec les trois derniers a été réduit à quatre points après le match nul 0-0 de West Ham contre Bournemouth samedi dernier et la défaite 4-1 de Tottenham dans le derby du nord de Londres face à son rival et leader de la Premier League, Arsenal, le lendemain.
Igor Tudor a supervisé la défaite contre les Gunners après avoir pris les rênes des Spurs à titre intérimaire la semaine dernière, le Croate ayant signé un contrat de cinq mois dans la capitale. On s'attend désormais à ce que Pochettino reprenne les rênes de Tottenham pour un deuxième mandat.
L'Argentin a révélé qu'il était « ouvert à tout » une fois la Coupe du monde terminée cet été.
« Ouvert à tout ! »
Pochettino a déclaré à la station de radio espagnole Radiogaceta de los Deportes qu'il se concentrait sur la Coupe du monde, en commençant par : « Il y a toujours des rumeurs, je suis toujours lié [à des clubs]. À Tottenham, tout comme à une époque j'étais lié à l'Espanyol, ou à d'autres clubs.
Au final, surtout en raison de mon passé dans ces clubs, lorsque les choses ne vont pas bien, les gens ont tendance à se laisser emporter par leurs émotions et à dire : « Avec Mauricio, nous jouions bien au football », ou quelque chose du genre.
Mais non. Nous nous concentrons sur la Coupe du monde, sur les États-Unis. Mon contrat court jusqu'après la Coupe du monde, donc après cela, nous verrons ce qui pourrait se passer. Ouvert à tout, n'est-ce pas ? »
Les États-Unis ont été tirés au sort dans un groupe assez abordable pour leur Coupe du monde à domicile et affronteront l'Australie, le Paraguay et l'un des pays suivants : la Turquie, la Roumanie, la Slovaquie ou le Kosovo. Ils espèrent profiter de leur avantage à domicile cet été.
Pochettino a quitté les Spurs en 2019.
Pochettino a pris les rênes des Spurs en 2014 après s'être fait remarquer lors de son bref passage à Southampton. Pendant son séjour dans le nord de Londres, Pochettino a mené les Spurs à leur meilleure place jamais obtenue, une deuxième place lors de la saison 2016-17, tout en remportant la médaille d'argent lors de la finale de la Coupe EFL 2015 et de la finale de la Ligue des champions 2019.
Cependant, les Spurs ont connu un début de saison 2019-2020 difficile sous la houlette de Pochettino, ce qui lui a coûté son poste en novembre 2019. Un peu plus d'un an après son départ de Tottenham, Pochettino a été nommé entraîneur du PSG, menant le géant français au Trophée des Champions 2020, à la Coupe de France 2021 et au titre de Ligue 1 2021-22.
Et un an après avoir quitté le PSG en 2022, Pochettino a pris les rênes de Chelsea, mais il a quitté son poste à Stamford Bridge après seulement un an avant de prendre ses fonctions actuelles avec les Stars and Stripes en septembre 2024.
Et ensuite ?
Depuis le départ de Pochettino, les Spurs ont toutefois progressivement chuté au classement de la Premier League sous la houlette de plusieurs entraîneurs, dont José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, Ange Postecoglou et, plus récemment, Frank.
Le Danois a succédé à Postecoglou dans le nord de Londres l'été dernier, malgré le fait que l'Australien ait remporté l'Europa League, mettant fin à la longue attente du club pour un titre. Cependant, Postecoglou a terminé à la 17e place la saison dernière, les trois équipes promues - Leicester, Ipswich et Southampton - ayant toutes connu des difficultés dans l'élite.
Les Spurs se retrouvent désormais empêtrés dans une lutte contre la relégation et espèrent améliorer leur récente chute de forme. En effet, les Spurs n'ont encore remporté aucun match de championnat en 2026, ne récoltant que quatre points en neuf matches disputés jusqu'à présent cette année, avant le match de dimanche contre Fulham.
