« Ouvert à tout ! » - Le sélectionneur de l'équipe nationale américaine Mauricio Pochettino refuse d'exclure un retour surprise chez les Spurs cet été

Frank a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal des Spurs au début du mois, après une défaite 2-1 à domicile contre Newcastle. Ce résultat a laissé l'équipe du nord de Londres à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation, après une série de seulement deux victoires en 17 matchs.

Depuis, l'écart avec les trois derniers a été réduit à quatre points après le match nul 0-0 de West Ham contre Bournemouth samedi dernier et la défaite 4-1 de Tottenham dans le derby du nord de Londres face à son rival et leader de la Premier League, Arsenal, le lendemain.

Igor Tudor a supervisé la défaite contre les Gunners après avoir pris les rênes des Spurs à titre intérimaire la semaine dernière, le Croate ayant signé un contrat de cinq mois dans la capitale. On s'attend désormais à ce que Pochettino reprenne les rênes de Tottenham pour un deuxième mandat.

L'Argentin a révélé qu'il était « ouvert à tout » une fois la Coupe du monde terminée cet été.