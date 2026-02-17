« Oui, je lui ai marché dessus » - Claudio Echeverri, prêté par Manchester City, reconnaît avoir commis une faute sur Jules Koundé avant le but controversé de Gérone en fin de match contre Barcelone

Echeverri, prêté par Manchester City, a joué un rôle central dans le but décisif controversé marqué en fin de match par Gérone. Alors que le score était de 1-1, le jeune Argentin a taclé Koundé, permettant à Beltran de marquer le but décisif à la 86e minute. Malgré les protestations virulentes du banc blaugrana de l' e et un examen ultérieur par la VAR, les arbitres ont validé le but, scellant ainsi une victoire mémorable pour les hôtes.

Plus tôt dans le match, Yamal avait manqué une occasion en or de donner l'avantage à Barcelone, en frappant le pied du poteau depuis le point de penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps. Bien que Pau Cubarsi ait ouvert le score d'une tête lobée, Thomas Lemar a égalisé presque immédiatement, préparant le terrain pour le dénouement dramatique. Les aveux d'Echeverri après le coup de sifflet final n'ont fait qu'ajouter à la frustration de Barcelone après une semaine difficile pour le géant catalan.

Echeverri lui-même s'est montré franc devant la presse, reconnaissant avoir touché le défenseur français lors de la transition à grande vitesse. « Oui, j'ai marché sur le pied de Koundé, mais je courais à toute vitesse et je ne l'ai pas fait exprès », a-t-il admis. « Si l'arbitre avait sifflé une faute, je l'aurais compris. »