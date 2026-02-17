Getty Images Sport
Traduit par
« Oui, je lui ai marché dessus » - Claudio Echeverri, prêté par Manchester City, reconnaît avoir commis une faute sur Jules Koundé avant le but controversé de Gérone en fin de match contre Barcelone
Les aveux d'Echeverri au milieu du chaos du derby
Echeverri, prêté par Manchester City, a joué un rôle central dans le but décisif controversé marqué en fin de match par Gérone. Alors que le score était de 1-1, le jeune Argentin a taclé Koundé, permettant à Beltran de marquer le but décisif à la 86e minute. Malgré les protestations virulentes du banc blaugrana de l'e et un examen ultérieur par la VAR, les arbitres ont validé le but, scellant ainsi une victoire mémorable pour les hôtes.
Plus tôt dans le match, Yamal avait manqué une occasion en or de donner l'avantage à Barcelone, en frappant le pied du poteau depuis le point de penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps. Bien que Pau Cubarsi ait ouvert le score d'une tête lobée, Thomas Lemar a égalisé presque immédiatement, préparant le terrain pour le dénouement dramatique. Les aveux d'Echeverri après le coup de sifflet final n'ont fait qu'ajouter à la frustration de Barcelone après une semaine difficile pour le géant catalan.
Echeverri lui-même s'est montré franc devant la presse, reconnaissant avoir touché le défenseur français lors de la transition à grande vitesse. « Oui, j'ai marché sur le pied de Koundé, mais je courais à toute vitesse et je ne l'ai pas fait exprès », a-t-il admis. « Si l'arbitre avait sifflé une faute, je l'aurais compris. »
- Getty Images Sport
Coup dur dans la course au titre et soulagement pour la relégation
Cette défaite marque un tournant important dans la course au titre de champion d'Espagne, puisque Barcelone se retrouve désormais à deux points de son grand rival, le Real Madrid. Après avoir récemment subi une défaite 4-0 face à l'Atlético Madrid en Copa del Rey, ces deux défaites consécutives soulèvent de sérieuses questions quant à la force mentale de l'équipe de Flick. Le manque de finition clinique, illustré par les difficultés inhabituelles de Yamal, a redonné l'avantage à la capitale.
Pour Gérone, ces trois points représentent une bouée de sauvetage dans sa lutte contre la relégation. En mettant fin à une série de trois matchs sans victoire, l'équipe de Michel s'est éloignée de cinq points de la zone de relégation et remonte à la 12e place du classement.
Si l'entraîneur de Gérone, Michel, a estimé que le jeu ne justifiait pas une révision car il s'était déroulé pendant une contre-attaque rapide, les aveux du joueur fautif suggèrent une rupture de communication entre le terrain et la cabine VAR. Cet incident devrait faire la une des journaux alors que Barcelone tente de se ressaisir avant son prochain match contre Levante.
Les dirigeants s'affrontent au sujet d'une controverse
Michel s'est empressé de défendre l'intégrité de la victoire, exhortant les critiques à ne pas se concentrer uniquement sur la controverse tardive. « S'attarder sur un seul jeu après le spectacle auquel nous avons assisté semble diminuer la qualité du football », a-t-il déclaré aux journalistes. Il a qualifié le match de « spectacle fantastique » et l'une des meilleures performances de sa carrière d'entraîneur, soulignant que le travail acharné de son équipe méritait les points, indépendamment de l'incident isolé impliquant Koundé.
Michel a également profité de l'occasion pour féliciter Daley Blind, qui s'est particulièrement illustré, ainsi que le gardien du Barça Joan Garcia. Il a qualifié la performance de Blind de « magistrale » dans la défense contre les équipes qui exercent un pressing haut et a salué Garcia comme « le meilleur joueur du Barça » pendant les premières phases du match. Selon Michel, cette victoire marque un « tournant » pour un club qui ne s'attendait même pas à prendre des points au leader du championnat.
L'entraîneur du Barça, Flick, a refusé de s'attarder sur cette décision controversée, affirmant qu'il ne l'utiliserait pas comme excuse pour la défaite de son équipe. « Qu'en pensez-vous ? C'était une faute, n'est-ce pas ? Inutile d'en dire plus », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Si nous avions bien joué, je pourrais critiquer cette décision... mais je ne veux pas qu'elle serve d'excuse. »
Étapes importantes et occasions manquées
Le premier but de Cubarsi a été un moment marquant pour le jeune défenseur, puisqu'il s'agissait de son tout premier but en Liga. À seulement 19 ans, il reste l'un des rares points positifs d'une défense qui a peiné à trouver sa cohérence ces dernières semaines. Cependant, son exploit a été éclipsé par le fait que Barcelone n'a pas réussi à garder ses cages inviolées pour la quatrième fois consécutive, toutes compétitions confondues.
Le penalty manqué de Yamal vient s'ajouter à une anomalie statistique croissante pour le jeune ailier, qui a pourtant été sensationnel cette saison. C'était la première fois de sa carrière professionnelle qu'il échouait à convertir un penalty dans un match senior.
- AFP
Une quinzaine décisive pour Flick
Barcelone doit désormais faire face à une période de récupération mentale difficile, alors que le Real Madrid tente d'augmenter son avance à cinq points contre Osasuna. Sans match prévu en milieu de semaine, Flick dispose d'un peu de temps, mais il est soumis à une pression énorme. Le prochain match contre Levante est désormais un « match à gagner » s'ils veulent éviter que l'effondrement en milieu de saison ne se transforme en une crise totale, d'autant plus que le match retour de la demi-finale de la Copa del Rey approche à grands pas.
Gérone cherchera à profiter de cet élan pour se rendre chez un adversaire de milieu de tableau dans le but d'assurer mathématiquement son maintien. L'évolution d'Echeverri reste un élément clé pour le City Football Group, alors qu'il continue de s'acclimater au football européen.
Publicité