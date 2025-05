Oubliez Henry, Cole et Shearer ? Mohamed Salah est en train de TOUT pulvériser !

Le "Roi Égyptien" compile déjà 28 buts et 18 passes décisives cette saison... et ce n'est pas fini !

Soulever des trophées collectifs : voilà la motivation première de Mohamed Salah. Sans cela, il n'aurait sans doute jamais signé un nouveau contrat longue durée avec Liverpool l'été dernier. Les offres financières étaient certainement plus alléchantes du côté du Moyen-Orient, mais la perspective de gloire sportive restait plus tangible sur les bords de la Mersey. Comme il l'a lui-même rappelé avec justesse après que Liverpool a décroché son 20e titre de champion d'Angleterre le week-end dernier (égalant ainsi le record historique de Manchester United) : « Toutes les équipes gagnent des matchs au cours d'une saison mais, à la fin, il n'y a qu'un seul champion – et c'est uniquement cela que l'histoire retient. »

Cependant, Mohamed Salah est aussi, très clairement et de manière tout à fait légitime, extrêmement fier du rôle absolument central qu'il a personnellement joué dans le succès éclatant de son équipe cette saison. Au milieu des scènes de célébration et de liesse populaire qui ont enflammé Anfield dimanche dernier, après la démonstration de force réalisée face à Tottenham (victoire 5-1), l'attaquant égyptien a même révélé sur Sky Sports avoir tenu une conversation décisive avec son entraîneur Arne Slot avant même le début de la saison. Il lui avait alors expliqué qu'une réduction de ses tâches et de ses efforts défensifs lui permettrait d'augmenter considérablement son rendement offensif. « Je suis vraiment content de l'avoir fait et d'avoir eu cette discussion », a confié Salah. « Le manager m'a écouté et maintenant, vous pouvez voir les chiffres, les statistiques parlent d'elles-mêmes. »

Et quels chiffres, en effet ! Son bilan actuel ahurissant de 28 buts marqués et 18 passes décisives délivrées en Premier League cette saison suggère très fortement qu'à 32 ans, Mohamed Salah réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière, jouant peut-être même mieux que jamais auparavant. L'Égyptien a littéralement pulvérisé une pléthore de records divers et variés au cours des neuf derniers mois. Et comme il vient tout juste de prolonger son contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, il pourrait très facilement continuer sur sa lancée et en faire tomber beaucoup d'autres dans les années à venir...