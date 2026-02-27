Oublier le Barça, dépasser Lewandowski : pourquoi l'avenir de Harry Kane est au Bayern

Cibler Kane est logique pour le Barça. À 32 ans, il coûterait moins cher qu'un Haaland et serait la solution idéale au déclin de Robert Lewandowski. Le Polonais, auteur de 42 buts la saison dernière, n'en est qu'à 13 cette année, et Hansi Flick ne lui fait plus confiance pour enchaîner les matchs. Le Barça a besoin d'un successeur, et Kane a déjà prouvé au Bayern qu'il pouvait parfaitement remplir ce rôle.

Mais c'est précisément là que le bât blesse. Pourquoi quitter un club où il est en passe de devenir une légende pour simplement "remplacer" une autre légende ailleurs ? Le défi bavarois est bien plus grand.