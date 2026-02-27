Si Xavier Vilajoana est élu président du Barça, il tentera un grand coup : Harry Kane. « C'est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style », a-t-il déclaré. Et il n'a pas tort. Kane excelle au Bayern dans un système similaire à celui du Barça de Hansi Flick. On peut facilement l'imaginer briller au Camp Nou. Le joueur lui-même n'a pas fermé la porte, tout en restant prudent : « Je prends ça comme un compliment ». Mais si l'idée de le voir remplacer Robert Lewandowski peut séduire, est-ce vraiment la meilleure option pour sa carrière ?
Oublier le Barça, dépasser Lewandowski : pourquoi l'avenir de Harry Kane est au Bayern
Le déclin de Lewandowski, l'opportunité pour Kane
Cibler Kane est logique pour le Barça. À 32 ans, il coûterait moins cher qu'un Haaland et serait la solution idéale au déclin de Robert Lewandowski. Le Polonais, auteur de 42 buts la saison dernière, n'en est qu'à 13 cette année, et Hansi Flick ne lui fait plus confiance pour enchaîner les matchs. Le Barça a besoin d'un successeur, et Kane a déjà prouvé au Bayern qu'il pouvait parfaitement remplir ce rôle.
Mais c'est précisément là que le bât blesse. Pourquoi quitter un club où il est en passe de devenir une légende pour simplement "remplacer" une autre légende ailleurs ? Le défi bavarois est bien plus grand.
En route pour la légende bavaroise
Lewandowski a marqué 344 buts pour le Bayern, remportant huit titres et une Ligue des Champions. Un statut de légende. Remarquablement, Kane est en passe d'atteindre le même statut en seulement deux saisons et demie. Il a déjà mis fin à sa malédiction des trophées et porte une équipe qui semble plus forte que jamais.
L'objectif de dépasser les 257 autres contributions décisives de Lewandowski pour l'égaler n'est pas si farfelu s'il prolonge son contrat. Le défi n'est plus de remplacer le Polonais, mais de faire mieux que lui.
"Il a trouvé son coach"
Le Bayern n'a pas encore ouvert les discussions pour une prolongation, ce qui alimente les rumeurs. Mais Kane devrait réfléchir à son héritage. Il serait mieux servi en restant à Munich plutôt qu'en repartant de zéro à Barcelone, où il risquerait de connaître le même sort que Lewandowski aujourd'hui.
Comme le souligne Lothar Matthäus, rien ne garantit qu'il s'adapterait aussi bien à un autre entraîneur, après avoir atteint un nouveau sommet sous les ordres de Kompany. « Il gagne enfin des titres. Je ne vois aucune raison pour qu'il parte », a déclaré la légende allemande. « Il sait ce qu'il a avec son coach. Qui sait s'il brillerait autant ailleurs ? ».
Les records en ligne de mire
Bien sûr, rejoindre le Barça pourrait renforcer sa "marque mondiale", comme l'a fait Beckham au Real Madrid. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Il peut tout accomplir à Munich, y compris remporter le Ballon d'Or. Et une chose pourrait bien le motiver à rester : le record de 41 buts de Lewandowski en une seule saison de Bundesliga.
Kane n'est plus qu'à 13 buts de cette marque, avec encore 11 matchs à jouer. « Tout est possible », a-t-il déclaré après avoir atteint les 500 buts en carrière. Il pourrait ensuite viser les sept titres de meilleur buteur de Gerd Müller. Autant de défis qui peuvent l'ancrer un peu plus dans l'histoire du Bayern.
"Plus important pour l'équipe que Lewandowski"
Au-delà des buts, Kane apporte bien plus au Bayern que ne le faisait Lewandowski. Son jeu est plus complet, plus altruiste. « Je pense qu'il est plus important pour l'équipe que ne l'était Lewandowski », a confié l'ancien du Bayern, Mario Basler. « Il travaille aussi défensivement et participe plus à la construction ».
Ajoutez à cela la manière acrimonieuse dont le Polonais a quitté le club, et Kane a l'opportunité de laisser une trace bien plus chaleureuse dans le cœur des supporters. Un lien rare, réservé aux légendes les plus loyales. Basler est confiant : « Je ne pense pas qu'il ait envie de changer à nouveau à son âge. Je crois qu'il se sent très à l'aise au Bayern, et j'espère qu'il y terminera sa carrière ».
La Bundesliga est son terrain de jeu
Kane peut faire un pas de plus vers l'immortalité ce samedi, lors du Klassiker contre Dortmund. Il n'est plus qu'à quelques buts d'égaler un autre record de Lewandowski. Sa domination sur la Bundesliga est totale : il marque en moyenne toutes les 66 minutes. Et quand il ne marque pas, il fait marquer ou organise le jeu.
Avec la Ligue des Champions également à sa portée, il est très peu probable que les rumeurs de départ se concrétisent. Le Bayern et Kompany ont libéré son plein potentiel, et le meilleur est sans doute encore à venir. Il serait fou de gâcher ça.