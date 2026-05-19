Opération inévitable : les pires craintes de Giulia Gwinn se confirment

Mi-avril, Gwinn s’était luxé l’épaule lors du match aller des qualifications de l’équipe nationale allemande contre l’Autriche. « Il est clair que mon épaule doit être opérée », a-t-elle déclaré la semaine dernière après la victoire en Coupe à Cologne.

Lors de la rencontre à domicile face à la Norvège, à Cologne, la sélection allemande a l’occasion de valider son billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil avant même la fin des qualifications. Dans le groupe A4, la Mannschaft ne compte plus qu’un point d’avance sur les Norvégiennes après le récent match nul 0-0 en Autriche.