Ci-dessous, l'enregistrement audio de la conversation entre le VAR (Abisso) et l'arbitre Doveri :

Arbitre Doveri : « Petto, rien, rien, rien, tout est normal ».

Dans la salle VAR, ils examinent l'épisode et confirment en quelques secondes la décision de Doveri. « Vérification terminée ».

Dès que le jeu s'arrête, les joueurs de l'Inter se précipitent vers Doveri qui affirme : « Déjà vérifié, rien ! ».

La salle VAR commente ainsi : « Jamais, jamais. Essayez de tout enlever. De toute façon, c'est dans le corps, donc ça ne change rien ».