L'ancien arbitre Mauro Tonolini expose le point de vue de l'AIA à Open Var, sur DAZN, concernant les incidents survenus lors de la 28e journée de Serie A. Tous les regards sont tournés vers le toucher de main de Samuele Ricci dans la dernière minute du temps additionnel du derby Milan-Inter.
Open Var sur Milan-Inter, affaire Ricci : « Aucun doute, ce n'est pas un penalty. Comme la main de Dumfries, c'est différent de celle de Bisseck »
L'AFFAIRE RICCI
Tonolini explique : « L'épisode a été correctement évalué sur le terrain par Doveri. Nous avons été surpris par ce que nous avons lu à ce sujet, nous n'avons aucun doute car il s'agit d'un bras qui reste dans le contour et Ricci essaie même de le retirer. Si le ballon n'avait pas été touché par son bras, il aurait atterri sur sa poitrine, il s'agit donc d'une intervention dans le contour. J'ajouterais qu'il est plus efficace d'évaluer certains incidents en dynamique qu'au ralenti, ce qui pourrait créer des doutes qui ne devraient pas exister pour nous dans une telle situation. Le VAR n'avait aucun doute et il n'était donc pas nécessaire de procéder à une révision sur le terrain ».
COME DUMFRIES
Tonolini compare ensuite le cas Ricci à des épisodes similaires : « Rappelons-nous par exemple le cas de Naples-Inter l'année dernière, où Dumfries a touché le ballon avec le bras, mais là aussi, ce toucher n'était pas sanctionnable car le bras restait dans le contourdu corps et, dans ce cas également, si le ballon n'avait pas touché le bras, il aurait fini sur la poitrine du joueur de l'Inter. Et, à juste titre, dans ce cas également, le toucher de bras n'a pas été sanctionné ».
DIFFERENT DE BISSECK
Et enfin : « Inter-Lazio ? Dans ce cas, Bisseck augmente le volume de son corps, son bras est hors du cadre et sans son intervention, le ballon serait passé. C'est une situation différente de celle de Ricci, dont l'intervention était naturelle et appropriée et qui n'avait pas l'intention d'augmenter l'espace corporel ».
RICCI : LE DIALOGUE ENTRE L'ARBITRE ET LE VAR
Ci-dessous, l'enregistrement audio de la conversation entre le VAR (Abisso) et l'arbitre Doveri :
Arbitre Doveri : « Petto, rien, rien, rien, tout est normal ».
Dans la salle VAR, ils examinent l'épisode et confirment en quelques secondes la décision de Doveri. « Vérification terminée ».
Dès que le jeu s'arrête, les joueurs de l'Inter se précipitent vers Doveri qui affirme : « Déjà vérifié, rien ! ».
La salle VAR commente ainsi : « Jamais, jamais. Essayez de tout enlever. De toute façon, c'est dans le corps, donc ça ne change rien ».
LE CAS DU « RÉSEAU ANNULÉ » À CARLOS AUGUSTO