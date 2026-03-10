Open Var, Lecce-Cremonese : « Sozza n'a pas passé une très bonne journée »

L'ancien arbitre Mauro Tonolini expose le point de vue de l'AIA à Open Var, sur DAZN, concernant les incidents survenus lors de la 28e journée de Serie A. Parmi les matchs les plus chauds en termes d'incidents arbitraux, on trouve également Lecce-Cremonese 2-1, arbitré par Sozza, avec Di Paolo et Fourneau au Var et à l'Avar.

Tonolini commence par l'épisode contesté par Cremonese, un contact entre Sanabria et Gaby Jean. « Bon, bon, il n'y a rien », dit Sozza en direct. Une version confirmée également par le VAR : « Rien ici. Il ne fait rien. Vérification terminée, il n'y a rien ». Tonolini commente ainsi : « Dans cette situation, nous avons deux contacts de Gaby Jean sur Sanabria : pour nous, cela reste un contact à évaluer sur le terrain et non dans la salle VAR. L'épisode, d'ailleurs, découle d'un coup franc sifflé à Cheddira qui n'existait pas. Après un excellent Roma-Juventus, Sozza n'a pas eu une journée très heureuse ».

Tonolini poursuit ainsi son commentaire : « Le penalty était-il justifié ? Il y a un contact bas certainement plus intense que le contact haut avec le bras. À notre avis, cela doit rester une évaluation sur le terrain ».