« On pensait avoir trouvé le prochain Zidane » - La star de l'équipe nationale américaine Gio Reyna a révélé la seule chose qu'il doit faire pour avoir une chance de réaliser son énorme potentiel avant la Coupe du monde 2026
Des blessures ont freiné Reyna au Borussia Dortmund
Reyna a pris la décision courageuse de partir pour l'Europe alors qu'il était encore adolescent, faisant ses débuts chez les seniors au Borussia Dortmund à seulement 17 ans, battant ainsi le record détenu jusqu'alors par son compatriote Christian Pulisic dans cette ligue majeure.
On attendait beaucoup de cet homme né en Angleterre pendant que son père jouait en Premier League à Sunderland. Cependant, Reyna a régulièrement souffert de blessures au fil des ans.
Il n'a finalement disputé que 146 matches pour Dortmund en six ans, avec entre-temps un prêt peu mémorable à Nottingham Forest, et s'est lancé dans une nouvelle aventure à l'été 2025 en rejoignant le Borussia Mönchengladbach.
L'équipe nationale américaine a qualifié Reyna de « prochain Zidane ».
Interrogé sur la question de savoir si Reyna, qui n'a encore que 23 ans, sera à la hauteur des attentes initiales, Ramos - s'exprimant via les casinos en ligne au Canada - a déclaré à GOAL: « C'est une question très difficile. Lorsque j'étais directeur technique des équipes nationales juniors, nous avons vu Gio arriver à l'âge de 15 ans et nous avons remarqué certaines choses qui nous ont fait penser que nous avions affaire au prochain Zidane.
Il avait cette aisance, cette façon de se retourner et d'anticiper le jeu - il traitait les informations très rapidement. Nous nous sommes dit : « Waouh, nous avons quelque chose d'exceptionnel ». Puis il faisait des actions et on se disait : « Voilà ce que ça va donner ». Malheureusement, avec Gio, nous avons toujours dit « voilà ce que ça va donner » et nous attendons toujours de voir ce que ça va donner. Nous n'obtenons tout simplement pas ce résultat. »
À propos de ce que Reyna doit faire à partir de maintenant, Ramos a ajouté : « Le fait est que Gio a besoin d'intégrer une équipe où il va jouer 60, 80, 100 matchs consécutifs de 90 minutes, et nous n'avons pas du tout vu cela. Au cours des quatre ou cinq dernières années, il a eu peu de temps de jeu. Je dirais qu'à ce stade, c'est à nous tous de voir si Gio peut intégrer une équipe où il pourra réellement jouer, car nous n'avons pas encore vu cela.
« Il est difficile d'avoir une opinion sur la suite, car nous approchons de l'âge où les jeunes joueurs, à 23/24 ans, font vraiment la différence dans leur équipe et la portent, s'ils jouent à ce poste. Ce n'est tout simplement pas son cas. »
Reyna va-t-il encore faire un gros transfert à l'avenir ?
Il ne fait aucun doute que Reyna possède les qualités requises pour briller sur les plus grandes scènes nationales et internationales, avec 34 sélections en équipe nationale à son actif. Éviter les blessures et fournir des performances régulières ont toutefois été un problème.
Si ces problèmes peuvent être résolus, il peut encore atteindre les sommets. Une autre ancienne star de l'équipe nationale américaine, l'ancien gardien Brad Friedel, le reconnaît. Interrogé par GOAL sur l'avenir de Reyna, il a déclaré : « Il pourrait tout à fait (rejoindre un autre grand club). Regardez son âge. Pour une raison quelconque, son corps s'est détérioré de cette manière. Il doit comprendre pourquoi et se reconstruire.
Il pourrait jouer dans la plupart des clubs. Parfois, quand un joueur se blesse, on voit tout de suite que les clubs vont s'en rendre compte et s'assurer qu'il soit écarté. Gio est toujours lié à de grands clubs ou quelqu'un le surveille. Ils savent qu'il peut jouer, ce n'est pas le problème. C'est une bonne chose. Tout le monde sait qu'il a du talent. Maintenant, il doit trouver comment rester en forme. »
En quête d'une place en Coupe du monde : Reyna espère intégrer l'équipe nationale américaine
Reyna a disputé 16 matches pour Mönchengladbach cette saison, mais attend toujours son premier but pour le club, alors que la crainte de la relégation n'est pas encore complètement dissipée. Il doit améliorer son jeu au cours des prochaines semaines afin de gagner sa place dans les plans de Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde et ouvrir la voie à un autre transfert prestigieux qui pourrait être conclu lors des prochaines fenêtres de transfert.
