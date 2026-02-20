« On pensait avoir trouvé le prochain Zidane » - La star de l'équipe nationale américaine Gio Reyna a révélé la seule chose qu'il doit faire pour avoir une chance de réaliser son énorme potentiel avant la Coupe du monde 2026

Interrogé sur la question de savoir si Reyna, qui n'a encore que 23 ans, sera à la hauteur des attentes initiales, Ramos - s'exprimant via les casinos en ligne au Canada - a déclaré à GOAL: « C'est une question très difficile. Lorsque j'étais directeur technique des équipes nationales juniors, nous avons vu Gio arriver à l'âge de 15 ans et nous avons remarqué certaines choses qui nous ont fait penser que nous avions affaire au prochain Zidane.

Il avait cette aisance, cette façon de se retourner et d'anticiper le jeu - il traitait les informations très rapidement. Nous nous sommes dit : « Waouh, nous avons quelque chose d'exceptionnel ». Puis il faisait des actions et on se disait : « Voilà ce que ça va donner ». Malheureusement, avec Gio, nous avons toujours dit « voilà ce que ça va donner » et nous attendons toujours de voir ce que ça va donner. Nous n'obtenons tout simplement pas ce résultat. »

À propos de ce que Reyna doit faire à partir de maintenant, Ramos a ajouté : « Le fait est que Gio a besoin d'intégrer une équipe où il va jouer 60, 80, 100 matchs consécutifs de 90 minutes, et nous n'avons pas du tout vu cela. Au cours des quatre ou cinq dernières années, il a eu peu de temps de jeu. Je dirais qu'à ce stade, c'est à nous tous de voir si Gio peut intégrer une équipe où il pourra réellement jouer, car nous n'avons pas encore vu cela.

« Il est difficile d'avoir une opinion sur la suite, car nous approchons de l'âge où les jeunes joueurs, à 23/24 ans, font vraiment la différence dans leur équipe et la portent, s'ils jouent à ce poste. Ce n'est tout simplement pas son cas. »