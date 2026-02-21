Arsenal reste en tête du classement de la Premier League, mais a manqué l'occasion de prendre sept points d'avance sur Manchester City après avoir été surpris par les Wolves, qui ont réagi tardivement pour arracher le match nul 2-2 mercredi soir. Saka et Piero Hincapie avaient donné une avance de 2-0 aux Gunners, mais les buts d'Hugo Bueno et Tom Edozie ont permis aux deux équipes de se partager les points à Molineux.

Dimanche, les Londoniens du nord auront l'occasion de répondre à leurs détracteurs lorsqu'ils se rendront chez leurs rivaux locaux de Tottenham, qui seront sous l'œil attentif de leur nouveau manager Igor Tudor après le départ de Thomas Frank au début du mois. Les Spurs occupent la 16e place avant le week-end et sont menacés de relégation, avec seulement cinq points d'avance sur West Ham United, 18e.

Rice est invaincu dans ses rencontres avec Tottenham depuis qu'il a rejoint Arsenal en 2023, sa dernière défaite contre les Lilywhites remontant à la saison 2022-23, lorsqu'il était capitaine des Hammers (2-0). Aujourd'hui, le joueur de 27 ans a révélé ce que son coéquipier en club et en sélection nationale, Saka, lui avait dit à propos des derbies du nord de Londres lorsqu'il a rejoint l'Emirates Stadium.