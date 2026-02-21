Getty Images Sport
« On ne peut pas perdre ! » - Declan Rice révèle le message impertinent de Bukayo Saka avant le derby du nord de Londres, alors qu'Arsenal, en difficulté, cherche à rebondir face à Tottenham
Arsenal cherche à rebondir après le match nul contre les Wolves
Arsenal reste en tête du classement de la Premier League, mais a manqué l'occasion de prendre sept points d'avance sur Manchester City après avoir été surpris par les Wolves, qui ont réagi tardivement pour arracher le match nul 2-2 mercredi soir. Saka et Piero Hincapie avaient donné une avance de 2-0 aux Gunners, mais les buts d'Hugo Bueno et Tom Edozie ont permis aux deux équipes de se partager les points à Molineux.
Dimanche, les Londoniens du nord auront l'occasion de répondre à leurs détracteurs lorsqu'ils se rendront chez leurs rivaux locaux de Tottenham, qui seront sous l'œil attentif de leur nouveau manager Igor Tudor après le départ de Thomas Frank au début du mois. Les Spurs occupent la 16e place avant le week-end et sont menacés de relégation, avec seulement cinq points d'avance sur West Ham United, 18e.
Rice est invaincu dans ses rencontres avec Tottenham depuis qu'il a rejoint Arsenal en 2023, sa dernière défaite contre les Lilywhites remontant à la saison 2022-23, lorsqu'il était capitaine des Hammers (2-0). Aujourd'hui, le joueur de 27 ans a révélé ce que son coéquipier en club et en sélection nationale, Saka, lui avait dit à propos des derbies du nord de Londres lorsqu'il a rejoint l'Emirates Stadium.
« On ne peut pas perdre les derbies contre les Spurs. »
Rice a déclaré au Sun: « Je me souviens que Saka avait dit : "On ne peut pas perdre les derbies contre les Spurs ici". Pour les supporters, tout le monde, les joueurs, le staff, c'est un match qu'on ne peut pas perdre. »
Arsenal compte cinq points d'avance en tête du classement de la Premier League, après avoir disputé un match de plus que son rival pour le titre, Manchester City, qui peut réduire cet écart à deux points en battant Newcastle United samedi soir. Des questions sont posées sur la mentalité des Gunners, mais Rice estime que ses coéquipiers ont une occasion en or dimanche de montrer qu'ils ont ce qu'il faut pour remporter leur premier titre de champion depuis 2003-2004.
Dans un autre article publié dans le même journal, l'international anglais a déclaré : « Le derby du nord de Londres est le match idéal pour répondre à cela. C'est un match énorme, qui va être déterminant pour notre saison. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il y a encore beaucoup de raisons d'être optimiste, il y a de la perspective ici. Nous vivons toujours une saison incroyable et nous ne pouvons pas laisser les bruits extérieurs nous perturber.
Quand on parle de mentalité, nous avons fait preuve d'une mentalité incroyable tout au long de la saison pour en arriver là où nous en sommes, et nous ne laisserons rien nous en empêcher. »
Arteta soutient les Gunners pour qu'ils réagissent
Les parieurs ont lancé le terme « bottle jobs » (travail au ralenti) en direction d'Arsenal après le match nul contre les Wolves, mais l'entraîneur Mikel Arteta a rejeté cette expression et a déclaré que son équipe devait accepter les critiques « sans broncher ».
Il a déclaré : « Ce terme [bottle jobs] ne fait pas partie de mon vocabulaire et je ne vois pas les choses ainsi, car je ne pense pas que quiconque ait l'intention d'agir de la sorte. Je n'utiliserais pas ce mot, mais c'est mon opinion.
C'est une opinion individuelle, un point de vue. Il faut le respecter. C'est ce que j'ai dit après la conférence de presse. Quand on perd deux points contre les Wolves de cette manière, il faut l'accepter.
Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le prochain match, ce dont nous sommes capables, ce que nous aimons dans ce sport et comment nous allons écrire notre propre destin à partir de là. »
Arsenal espère terminer la saison avec plusieurs trophées
Malgré les railleries dont ils font l'objet, Arsenal a encore la possibilité de remporter plusieurs trophées d'ici la fin de la saison. Après les affrontements en championnat contre Tottenham, Chelsea et Brighton, l'équipe d'Arteta se rendra à Mansfield Town pour la FA Cup et affrontera City en finale de la Carabao Cup fin mars.
Arsenal a battu les Spurs lors du premier derby du nord de Londres de la saison, grâce à un sublime triplé d'Eberechi Eze.
