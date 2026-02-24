Getty Images
« On ne peut pas l'ignorer ! » - L'enregistrement audio du VAR qui a conduit au but controversé refusé à Manchester City à Liverpool a été révélé
Manchester City s'impose à Anfield malgré un but refusé
City a réalisé un retour spectaculaire pour battre Liverpool à Anfield au début du mois. Szoboszlai avait ouvert le score avec un coup franc lointain, mais Bernardo Silva a égalisé avant que Haaland ne marque un penalty dans le temps additionnel, offrant les trois points à l'équipe de Guardiola.
Les visiteurs semblaient sur le point de marquer un troisième but lorsque Cherki a poussé le ballon vers le but vide, le gardien des Reds Alisson étant hors de position après être monté pour un coup franc. Szoboszlai et Haaland se sont bousculés pour tenter d'atteindre le ballon, mais les deux joueurs ont fini par tomber sur le gazon alors que le ballon franchissait la ligne.
Alors que de nombreux fans pensaient que le but serait validé, les arbitres ont préféré examiner les images et ont décidé de l'annuler, Szoboszlai recevant un carton rouge.
Diffusion de l'enregistrement audio entre l'arbitre et le VAR
Les raisons qui ont motivé l'annulation du but et l'expulsion de Szoboszlai ont été révélées dans le dernier épisode de Match Officials Mic'd Up.
Au moment de l'incident, l'arbitre assistant vidéo John Brooks a déclaré : « Il y a une faute évidente sur le défenseur, nous ne pouvons donc pas l'ignorer... Il y a une faute évidente sur Erling Haaland, ce qui signifie qu'il ne peut pas atteindre le ballon, d'accord ? »
Pawson a répondu : « Oui, c'est le retrait. C'est celui sur lequel j'ai joué l'avantage, oui. »
Brooks a répondu : « Mais alors, nous ne pouvons pas jouer l'avantage et ignorer cela, car il y a une faute évidente sur le défenseur [Szoboszlai], là. »
Pawson a alors dit : « Ah, je n'avais pas vu ça », avant d'annuler le but et d'expulser Szoboszlai.
Le patron de la PGMOL explique une décision controversée
S'exprimant dans l'émission Match Officials Mic'd Up, Howard Webb, directeur de l'arbitrage de la PGMO, a déclaré : « J'ai entendu beaucoup de gens dire : "Ne pouvez-vous pas simplement ignorer les deux et valider le but ?"
Pour arbitrer au niveau de la Premier League, il faut avoir le sens du jeu et le comprendre. Nous essayons d'appliquer le bon sens dans la mesure du possible, mais il y a des limites.
Le ballon n'entre dans le but que parce qu'Erling Haaland tire Szoboszlai, l'empêchant ainsi de dégager le ballon. Nous ne pouvons donc pas valider ce but pour cette raison.
L'arbitre a essayé d'appliquer la règle de l'avantage lorsque Szoboszlai a initialement tiré Haaland et il a attendu de voir ce qui allait se passer et si le ballon allait directement dans le but - c'est un bon avantage et nous validons le but.
Mais le ballon ne finit dans les filets que parce que Haaland commet clairement une faute sur Szoboszlai. Nous ne pouvons pas ignorer cela ; nous ne pouvons donc pas simplement accorder l'avantage, car celui-ci n'est dû qu'à l'action de Haaland. Nous devons donc revenir à la faute initiale, celle de Szoboszlai qui tire Haaland.
C'est en dehors de la surface de réparation, cela empêche une occasion de but manifeste, donc un coup franc est accordé et Szoboszlai est expulsé.
Il contestait cette faute de Haaland. Il avait raison de contester, car c'était une faute, mais malheureusement pour lui, il a commis une faute initiale qui doit être sanctionnée, et nous aboutissons à ce qui est clairement la bonne décision grâce à l'utilisation de la VAR. »
Manchester City toujours à cinq points du leader de la Premier League, Arsenal
La victoire à Merseyside s'inscrit dans une série de cinq victoires consécutives remportées par City, qui vise à terminer la saison en beauté. Le club a encore des chances de remporter un titre dans les quatre compétitions auxquelles il participe, mais la course au titre de Premier League reste très serrée après les résultats du week-end dernier. Le leader Arsenal n'a fait qu'une bouchée de son rival du nord de Londres, Tottenham Hotspur, un jour après la victoire de City sur Newcastle United, l'écart entre les deux équipes étant désormais de cinq points.
Cependant, City a un match d'avance sur les Gunners, ce qui signifie que la fin de la saison s'annonce riche en rebondissements avant la dernière journée, les deux équipes devant encore s'affronter en finale de la Carabao Cup et pour la deuxième fois en Premier League.
