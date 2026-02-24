S'exprimant dans l'émission Match Officials Mic'd Up, Howard Webb, directeur de l'arbitrage de la PGMO, a déclaré : « J'ai entendu beaucoup de gens dire : "Ne pouvez-vous pas simplement ignorer les deux et valider le but ?"

Pour arbitrer au niveau de la Premier League, il faut avoir le sens du jeu et le comprendre. Nous essayons d'appliquer le bon sens dans la mesure du possible, mais il y a des limites.

Le ballon n'entre dans le but que parce qu'Erling Haaland tire Szoboszlai, l'empêchant ainsi de dégager le ballon. Nous ne pouvons donc pas valider ce but pour cette raison.

L'arbitre a essayé d'appliquer la règle de l'avantage lorsque Szoboszlai a initialement tiré Haaland et il a attendu de voir ce qui allait se passer et si le ballon allait directement dans le but - c'est un bon avantage et nous validons le but.

Mais le ballon ne finit dans les filets que parce que Haaland commet clairement une faute sur Szoboszlai. Nous ne pouvons pas ignorer cela ; nous ne pouvons donc pas simplement accorder l'avantage, car celui-ci n'est dû qu'à l'action de Haaland. Nous devons donc revenir à la faute initiale, celle de Szoboszlai qui tire Haaland.

C'est en dehors de la surface de réparation, cela empêche une occasion de but manifeste, donc un coup franc est accordé et Szoboszlai est expulsé.

Il contestait cette faute de Haaland. Il avait raison de contester, car c'était une faute, mais malheureusement pour lui, il a commis une faute initiale qui doit être sanctionnée, et nous aboutissons à ce qui est clairement la bonne décision grâce à l'utilisation de la VAR. »