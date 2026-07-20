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« On mesurera bientôt l'ampleur de notre exploit » : Unai Simon réagit au triomphe historique de l'Espagne en Coupe du monde
La solidité défensive de l’Espagne lui a ouvert les portes de la victoire en Coupe du monde.
L'Espagne a couronné une campagne remarquable en Coupe du monde en remportant le trophée après n'avoir encaissé qu'un seul but en huit matches. La Roja a décroché le titre en battant l'Argentine 1-0 grâce à un but de Ferran Torres en prolongation. La performance exceptionnelle de Simon tout au long du tournoi lui a valu le Gant d'or : il a en effet préservé ses cages inviolées à sept reprises et joué un rôle clé dans l'une des meilleures performances défensives de l'histoire de la Coupe du monde.
Malgré cette distinction personnelle, le gardien de l’Athletic Club a tenu à souligner que ce triomphe était l’œuvre de tout un groupe. Il a expliqué que les joueurs réalisaient peu à peu l’ampleur de leur exploit, et que la portée de celui-ci ne leur apparaîtrait pleinement qu’une fois rentrés chez eux.
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« Nous prendrons conscience de la folie dont nous avons fait preuve »
Après la finale, Simon a reconnu ne pas avoir encore pleinement réalisé l'ampleur du triomphe espagnol. Le gardien a également salué le travail du staff technique, qui a su préserver la cohésion du groupe tout au long du tournoi, insistant sur l'importance d'équilibrer les temps de jeu des titulaires et des joueurs moins souvent alignés.
« On est encore en train de digérer tout ça », a-t-il confié à Mundo Deportivo. « Je n’ai ressenti aucune émotion lorsque l’arbitre a sifflé la fin du match ; c’était plutôt : on l’a fait, on l’a fait. Quand on arrivera en Espagne, on prendra conscience de la folie qu’on a accomplie aujourd’hui.
« Lors d’un stage aussi long, 50 jours, il est essentiel de préserver l’ambiance et l’équilibre entre ceux qui jouent davantage et ceux qui jouent moins, et de ce point de vue, l’entraîneur est exceptionnel. Il a parfaitement géré les émotions de tous les joueurs. »
Simon a souligné la solidité défensive de l'Espagne
Simon a reconnu la difficulté que représentait l'Argentine en finale, notamment ses tentatives pour trouver Lionel Messi, mais a déclaré que l'Espagne était restée fidèle à son style de jeu malgré une première mi-temps marquée par la nervosité.
« Nous avons toujours conservé notre identité, dans les bons comme dans les mauvais moments, et c’est fondamental pour atteindre une finale et remporter le titre », a-t-il expliqué. « Nous sommes encore en train de digérer tout cela. Le temps mettra en valeur ce que nous avons accompli. L’Argentine a joué de manière très directe pour trouver Leo. Nous avons craint de commettre des erreurs en première période. En finale, on n’a généralement pas beaucoup de liberté, mais à partir de la 70e minute, nous avons pris le contrôle du match. »
Bien qu’il ait terminé le tournoi avec le Gant d’or, Simon a refusé de s’attribuer le mérite du bilan défensif de l’Espagne. Il a ajouté : « Si mes gants pouvaient parler, ils diraient qu’ils n’ont pas eu à travailler autant que ceux des autres gardiens. Sept matchs sans encaisser de but, ce sont des chiffres qui seront très difficiles à battre, et je n’en attribue pas le mérite à moi-même, mais à mes coéquipiers. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers pour ce niveau défensif. »
- Getty Images Sport
L'Espagne savourera un exploit historique
Simon n'était pas le seul joueur de l'équipe espagnole à avoir remporté un titre individuel. Rodri a décroché le Ballon d'or, tandis que Pau Cubarsi a été désigné meilleur jeune joueur. Les joueurs de la « Roja » vont désormais rentrer chez eux pour fêter leur triomphe en Coupe du monde, fruit d'une organisation défensive exceptionnelle et d'une discipline collective sans faille.
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