« On mesurera bientôt l'ampleur de notre exploit » : Unai Simon réagit au triomphe historique de l'Espagne en Coupe du monde

Simon a reconnu la difficulté que représentait l'Argentine en finale, notamment ses tentatives pour trouver Lionel Messi, mais a déclaré que l'Espagne était restée fidèle à son style de jeu malgré une première mi-temps marquée par la nervosité.

« Nous avons toujours conservé notre identité, dans les bons comme dans les mauvais moments, et c’est fondamental pour atteindre une finale et remporter le titre », a-t-il expliqué. « Nous sommes encore en train de digérer tout cela. Le temps mettra en valeur ce que nous avons accompli. L’Argentine a joué de manière très directe pour trouver Leo. Nous avons craint de commettre des erreurs en première période. En finale, on n’a généralement pas beaucoup de liberté, mais à partir de la 70e minute, nous avons pris le contrôle du match. »

Bien qu’il ait terminé le tournoi avec le Gant d’or, Simon a refusé de s’attribuer le mérite du bilan défensif de l’Espagne. Il a ajouté : « Si mes gants pouvaient parler, ils diraient qu’ils n’ont pas eu à travailler autant que ceux des autres gardiens. Sept matchs sans encaisser de but, ce sont des chiffres qui seront très difficiles à battre, et je n’en attribue pas le mérite à moi-même, mais à mes coéquipiers. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers pour ce niveau défensif. »