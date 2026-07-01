« Je m’attends à ce que certains décident d’eux-mêmes de ne pas continuer », a clairement déclaré Hummels sur MagentaTV. « Il faut aussi s’adresser aux joueurs qui ont la trentaine et qui ont déjà eu quatre, cinq ou six tournois pour saisir leur chance de réaliser un bon parcours avec l’Allemagne ou d’obtenir de bons résultats, sans y être parvenus. »

Le lendemain, l’ancien défenseur du Bayern et du BVB a toutefois tenu à préciser ses propos afin d’éviter tout malentendu. Le capitaine Joshua Kimmich est expressément exclu de ses exigences, a précisé Hummels : « Je tiens à ajouter que je parlais en tout cas de joueurs qui ont justement eu ces occasions. Je tiens toutefois à préciser que Joshua Kimmich n’entre pas dans cette catégorie. »