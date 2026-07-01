Immédiatement après la défaite 3-4 aux tirs au but contre le Paraguay, l'ancien international a suggéré à plusieurs stars de la DFB de réfléchir sérieusement à leur avenir en sélection allemande.
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« On a trop attendu » : Dietmar Hamann contredit Mats Hummels sur une question importante concernant la DFB
« Je m’attends à ce que certains décident d’eux-mêmes de ne pas continuer », a clairement déclaré Hummels sur MagentaTV. « Il faut aussi s’adresser aux joueurs qui ont la trentaine et qui ont déjà eu quatre, cinq ou six tournois pour saisir leur chance de réaliser un bon parcours avec l’Allemagne ou d’obtenir de bons résultats, sans y être parvenus. »
Le lendemain, l’ancien défenseur du Bayern et du BVB a toutefois tenu à préciser ses propos afin d’éviter tout malentendu. Le capitaine Joshua Kimmich est expressément exclu de ses exigences, a précisé Hummels : « Je tiens à ajouter que je parlais en tout cas de joueurs qui ont justement eu ces occasions. Je tiens toutefois à préciser que Joshua Kimmich n’entre pas dans cette catégorie. »
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Hummels, à propos de Kimmich : « Au-dessus de tout soupçon. »
À 31 ans et fort de six tournois majeurs (Coupes du monde et Championnats d’Europe), Kimmich correspond parfaitement au profil décrit par Hummels. Après les performances décevantes de la Mannschaft lors des dernières phases finales, le milieu de terrain du Bayern Munich est souvent pointé comme le symbole des récents échecs de l’équipe d’Allemagne.
Hummels a toutefois précisé que Kimmich était « d’une intégrité irréprochable » : « C’est un vrai professionnel qui s’entraîne à 100 % chaque jour. Je ne lui ai absolument pas parlé. »
Reste à savoir si cette élimination d’entrée de jeu entraînera des départs chez les champions du monde 2014. Manuel Neuer a déjà officialisé sa retraite internationale juste après la rencontre face au Paraguay, tandis qu’Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Leroy Sané et Oliver Baumann pourraient eux aussi quitter la sélection.
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Dietmar Hamann compte donner leur chance aux jeunes joueurs.
Dietmar Hamann a adopté une position diamétralement opposée à celle de Hummels. À 52 ans, l’ancien international allemand plaide pour un coup de balai radical, incluant le départ de Kimmich, afin de permettre un véritable renouveau. « Il faut désormais s’appuyer exclusivement sur les jeunes, car nous avons trop attendu », argue-t-il avec autorité.
De son côté, Kimmich a affirmé sur MagentaTV qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner.