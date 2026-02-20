Omar Marmoush a le numéro de Newcastle, mais l'Égyptien doit alléger de manière constante la charge offensive qui pèse sur Erling Haaland à Manchester City

Marmoush a véritablement annoncé son arrivée à City avec un superbe triplé lors de la victoire 4-0 contre Newcastle, lors de son troisième match seulement après son transfert de 63 millions de livres sterling depuis l'Eintracht Francfort il y a un an. Il s'est montré tout aussi impitoyable lors du match retour de la demi-finale de la Carabao Cup au début du mois, marquant deux buts en 22 minutes pour mettre les Magpies hors de portée et sceller la qualification de City pour Wembley, où il affrontera Arsenal.

Mais au-delà de son impressionnant bilan contre Newcastle, Marmoush n'a pas encore vraiment justifié son prix. Il n'a été titularisé que quatre fois en Premier League cette saison, et si ce faible nombre s'explique en grande partie par la participation de l'Égypte à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations et par une absence de plus d'un mois due à une blessure au genou, il montre également à quel point il est difficile de rivaliser avec Erling Haaland pour une place de titulaire à City.

Marmoush est désormais confronté à une concurrence accrue pour sa place depuis l'arrivée d'Antoine Semenyo en janvier. L'ancien attaquant de Bournemouth a pris un excellent départ, marquant plus de buts lors de son premier mois à City que Marmoush n'en a marqué pendant toute la saison. Alors que la fin de la saison approche, il est temps pour le vrai Marmoush de se révéler et de commencer à marquer les buts dont City a besoin pour remporter des trophées.