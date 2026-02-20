Goal.com
Omar Marmoush Erling Haaland Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traduit par

Omar Marmoush a le numéro de Newcastle, mais l'Égyptien doit alléger de manière constante la charge offensive qui pèse sur Erling Haaland à Manchester City

Si Manchester City veut mettre toutes les chances de son côté pour battre Newcastle samedi, Pep Guardiola peut prendre une mesure très simple : titulariser Omar Marmoush. L'attaquant égyptien a marqué cinq fois lors de ses deux titularisations contre les Magpies, ses buts contre l'équipe d'Eddie Howe représentant 41 % de son total depuis son arrivée à l'Etihad Stadium en janvier dernier.

Marmoush a véritablement annoncé son arrivée à City avec un superbe triplé lors de la victoire 4-0 contre Newcastle, lors de son troisième match seulement après son transfert de 63 millions de livres sterling depuis l'Eintracht Francfort il y a un an. Il s'est montré tout aussi impitoyable lors du match retour de la demi-finale de la Carabao Cup au début du mois, marquant deux buts en 22 minutes pour mettre les Magpies hors de portée et sceller la qualification de City pour Wembley, où il affrontera Arsenal.

Mais au-delà de son impressionnant bilan contre Newcastle, Marmoush n'a pas encore vraiment justifié son prix. Il n'a été titularisé que quatre fois en Premier League cette saison, et si ce faible nombre s'explique en grande partie par la participation de l'Égypte à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations et par une absence de plus d'un mois due à une blessure au genou, il montre également à quel point il est difficile de rivaliser avec Erling Haaland pour une place de titulaire à City.

Marmoush est désormais confronté à une concurrence accrue pour sa place depuis l'arrivée d'Antoine Semenyo en janvier. L'ancien attaquant de Bournemouth a pris un excellent départ, marquant plus de buts lors de son premier mois à City que Marmoush n'en a marqué pendant toute la saison. Alors que la fin de la saison approche, il est temps pour le vrai Marmoush de se révéler et de commencer à marquer les buts dont City a besoin pour remporter des trophées.

  • Manchester City FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Instant impact

    Marmoush était un choix évident pour dynamiser l'attaque défaillante de City au milieu de sa terrible série de résultats lors de la première partie de la saison dernière, après avoir marqué 19 buts et délivré 11 passes décisives pour l'Eintracht Francfort. Il a également été directement intégré dans l'effectif de City, disputant 14 des 16 matchs de championnat restants de la saison et quatre des cinq matchs de FA Cup, dont les demi-finales et la finale.

    Il a principalement partagé l'attaque avec Haaland, sauf pendant les cinq semaines d'absence du Norvégien pour cause de blessure à la cheville. En plus de son triplé contre Newcastle, Marmoush a marqué contre Brighton, Leicester City, Crystal Palace et deux fois contre Bournemouth, inscrivant le but de la victoire en quart de finale de la FA Cup contre les Cherries, avant de marquer en mai un but spectaculaire qui a été élu « but de la saison » en Premier League.

    La seule note négative est venue lorsque Marmoush a été arrêté sur penalty par Dean Henderson lors de la défaite en finale de la FA Cup contre Crystal Palace, même si Haaland a été davantage critiqué pour avoir fui ses responsabilités à Wembley.

  • Manchester City FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Incroyable pendant trois mois »

    « La saison dernière, lorsqu'il est arrivé, il a été incroyable pendant deux ou trois mois », a déclaré Guardiola à propos de l'impact de Marmoush en janvier. « Sans lui, il aurait été impossible de se qualifier pour la Ligue des champions ou d'atteindre la finale de la FA Cup. C'est un joueur spécial, ni vieux, ni jeune, mais qui a encore une marge de progression et un sens du but [avec] une énergie dynamique dans ses courses, ce qui est vraiment bien. »

    Guardiola, comme souvent, s'est montré d'une honnêteté brutale dans son évaluation, et il est juste de dire que Marmoush a eu du mal à être à la hauteur de ses débuts prometteurs en Angleterre. Il n'a marqué qu'un seul but en Premier League cette saison, contre les Wolves, ses trois autres buts ayant été inscrits en Carabao Cup.

  • FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Lutter pour gagner ses places de titulaire

    Ce qui devrait davantage inquiéter l'attaquant, c'est qu'il a été très peu sollicité. Marmoush a passé plus de quatre mois sans débuter un match de championnat, n'ayant sa chance que lorsque Guardiola procédait à des changements radicaux dans son effectif, et devant se contenter sinon de quelques minutes sur le banc.

    Alors que la saison dernière, l'entraîneur ne voyait aucun inconvénient à aligner Marmoush aux côtés de Haaland, cette saison, il semblait plutôt choisir l'un ou l'autre. Et avec les 25 buts marqués par le Norvégien entre août et décembre, il ne pouvait y avoir qu'un seul vainqueur dans cette bataille.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    De partenaire de frappe à doublure

    Mais pendant que Marmoush participait à la CAN, Haaland s'est épuisé en étant le seul attaquant disponible de City, passant neuf matchs sans marquer en jeu ouvert. La forme de l'équipe a également baissé, puisqu'elle n'a remporté aucun de ses quatre premiers matchs de championnat en 2026.

    Marmoush a ensuite pris de l'importance depuis son retour de la sélection nationale, disputant les huit matchs de City toutes compétitions confondues, dont cinq en tant que titulaire. Il a été surprenant de le voir figurer dans le onze de départ à Liverpool aux côtés de Haaland, et il a également débuté avec lui contre Galatasaray, même s'il ne s'est pas couvert de gloire lors de ces deux matchs et a été remplacé à chaque fois.

    Ses meilleures performances dans cette série ont été réalisées lorsqu'il a joué seul en attaque, contre les Wolves et Newcastle.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Époustouflé par Semenyo

    Il est révélateur que lorsque Guardiola a fait l'éloge de Marmoush après le match contre les Wolves, il a souligné qu'il considérait l'Égyptien comme « davantage un attaquant qu'un véritable ailier ». Marmoush a toutefois eu tendance à évoluer sur le côté gauche du 4-1-4-1 de City lorsqu'il jouait avec Haaland, ne menant l'attaque que lorsque le Norvégien était laissé sur le banc.

    Ses espoirs de s'imposer sur le côté ont été compromis par Semenyo, qui a débuté les cinq derniers matchs de Premier League et qui est en grande forme, avec cinq buts et deux passes décisives en neuf apparitions jusqu'à présent. L'attaquant ghanéen peut jouer à gauche et à droite, et il a également joué en duo avec Haaland contre Fulham.

    Le fait que Marmoush ait été supplanté par un autre nouveau venu seulement un an après son arrivée en dit long sur la cruauté du City, d'autant plus que le retour imminent de Savinho et Jeremy Doku, blessés, devrait renforcer la concurrence dans les zones offensives. C'est une excellente nouvelle pour City, qui vise quatre trophées au cours des trois mois et demi à venir, mais cela soulève la question de savoir si Marmoush pourra se démarquer ou s'il restera sur le banc, ce qui pourrait l'amener à suivre l'exemple de Julian Alvarez et à devenir un remplaçant de Haaland désireux de partir.

  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Des trophées ou un rôle principal ?

    Tout dépendra de l'ambition principale de Marmoush : faire partie d'une équipe ultra-compétitive qui se bat pour chaque titre ou se faire un nom. Compte tenu de la richesse offensive embarrassante de City, la tâche s'annonce difficile s'il souhaite atteindre ce dernier objectif, mais remporter des trophées pourrait encore le satisfaire.

    « Je ne peux pas nier que je veux gagner des trophées », a-t-il déclaré à son arrivée à l'Etihad. « City est le club le plus titré d'Angleterre depuis de nombreuses années, je sais donc que je rejoins un environnement et une culture gagnants. Je veux apprendre du staff et de mes coéquipiers, et je veux devenir un membre précieux de cette équipe gagnante. »

    Marmoush a eu la malchance de rejoindre City pendant l'une des deux seules saisons sans trophée sous Guardiola, mais l'équipe a retrouvé sa soif de victoire et croit fermement qu'elle peut continuer à talonner Arsenal dans la course au titre. Et Newcastle, le prochain obstacle de City dans cette aventure, est justement l'adversaire préféré de Marmoush.

