OM : Deux noms se dégagent pour la succession de Benatia

La fin d'un cycle particulièrement mouvementé se confirme sur la Canebière. Dans un long entretien accordé au Journal du Dimanche, le propriétaire Frank McCourt a officialisé ce qui n'était plus qu'un secret de polichinelle : le départ de Medhi Benatia. Arrivé avec de grandes ambitions, le directeur du football quittera définitivement ses fonctions à l'issue de la saison actuelle. « Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous avons convenus », a précisé le Bostonien. Avec le départ récent de Pablo Longoria et la recherche active d'un nouveau président, c'est toute la direction sportive olympienne qui doit être repensée en urgence pour préparer le prochain mercato estival.