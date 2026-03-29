La fin d'un cycle particulièrement mouvementé se confirme sur la Canebière. Dans un long entretien accordé au Journal du Dimanche, le propriétaire Frank McCourt a officialisé ce qui n'était plus qu'un secret de polichinelle : le départ de Medhi Benatia. Arrivé avec de grandes ambitions, le directeur du football quittera définitivement ses fonctions à l'issue de la saison actuelle. « Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous avons convenus », a précisé le Bostonien. Avec le départ récent de Pablo Longoria et la recherche active d'un nouveau président, c'est toute la direction sportive olympienne qui doit être repensée en urgence pour préparer le prochain mercato estival.
OM : Deux noms se dégagent pour la succession de Benatia
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L'option des légendes du club
Pour remplacer l'ancien défenseur de la Juventus à ce poste hautement stratégique, la direction marseillaise semble privilégier une piste interne à forte valeur sentimentale. Selon les révélations du journaliste Adrien Pittore, deux profils bien connus des supporters se détachent très nettement : Dimitri Payet et Steve Mandanda. Des premiers contacts auraient même déjà été établis avec les deux anciens capitaines emblématiques de l'Olympique de Marseille. Cette démarche s'inscrirait dans une logique contractuelle, puisque les deux hommes disposeraient de clauses spécifiques prévoyant une reconversion au sein de l'organigramme sportif du club phocéen à l'issue de leur carrière.
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Un déficit d'expérience qui interroge
Si l'aura de ces deux légendes auprès du public marseillais est incontestable, leur profil soulève de légitimes interrogations. En effet, ni Steve Mandanda ni Dimitri Payet ne possèdent la moindre expérience concrète en tant que dirigeant sportif. Le gardien, actuel consultant pour Canal+, est tout juste en train de passer ses diplômes pour intégrer une direction, tandis que le meneur de jeu réunionnais vient à peine d'annoncer officiellement la fin de sa carrière de joueur professionnel depuis la pelouse du Vélodrome la semaine dernière. Confier les clés du camion à des novices représenterait un véritable saut dans l'inconnu.
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Un chantier colossal en perspective
Ce pari audacieux apparaît d'autant plus risqué que le futur directeur sportif héritera d'un chantier absolument titanesque. Marseille s'apprête à entamer un tout nouveau cycle, impliquant une reconstruction majeure de l'effectif et l'intégration d'un nouveau président, que Frank McCourt espère recruter rapidement. Si la connaissance intime du contexte volcanique marseillais est un atout indéniable pour Mandanda et Payet, la tâche qui les attend nécessitera des compétences aiguisées en négociation et en gestion de crise. L'été s'annonce une nouvelle fois bouillant dans les bureaux de la Commanderie.