Mehdi Benatia a salué l'impact de De Zerbi à l'OM, tout en égratignant ses prédecesseurs. Une vision lucide et ambitieuse qui interpelle.

Mehdi Benatia a livré une analyse percutante sur RMC Sport, mêlant éloges appuyés pour Roberto De Zerbi et critiques acerbes envers les précédents entraîneurs de l’OM. Entre admiration pour le style et la méthode de son coach actuel, et désaveu du travail réalisé lors de la saison passée, le conseil sportif a dressé un tableau contrasté du club marseillais, tout en affichant des ambitions élevées pour l’avenir.