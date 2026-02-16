AFP
Traduit par
Oleksandr Zinchenko absent pour le reste de la saison après avoir subi une blessure grave deux minutes après ses débuts à domicile avec l'Ajax
- Getty Images Sport
Qu'est-il arrivé à Zinchenko ?
Zinchenko s'est blessé au genou gauche après seulement deux minutes et demie de jeu lors de la victoire 4-1 de l'Ajax contre Fortuna Sittard samedi soir, à la suite d'un choc avec Dimitrios Limnios. Le joueur a dû être soigné sur le terrain avant d'être évacué vers les vestiaires. L'équipe de Fred Grim a ensuite facilement remporté la victoire après le retrait de Zinchenko grâce à des buts de Jorthy Mokio, Rayane Bounida et un doublé de Mika Godts.
Cependant, le retrait prématuré du joueur de 29 ans a gâché cette victoire éclatante à domicile, Grim admettant après le match qu'il ne connaissait pas la gravité de la blessure.
« Pour l'instant, nous ne savons pas exactement quelle est la gravité de la blessure d'Oleksandr Zinchenko », a déclaré l'entraîneur de l'Ajax. « Il passera une IRM demain ou après-demain. J'espère que nous en saurons plus bientôt et que ce ne sera pas trop grave. »
Zinchenko aurait accepté une importante réduction de salaire pour signer à l'Ajax afin de conserver ses chances de participer à la Coupe du monde, puisqu'il espère être capitaine de l'Ukraine en Amérique du Nord cet été. Cependant, certains craignent qu'il ne puisse pas participer au tournoi si l'Ukraine se qualifie pour la phase finale.
- ESPN
Ajax publie une mise à jour sur Zinchenko
L'Ajax a publié une mise à jour concernant la blessure de Zinchenko et a confirmé qu'il allait subir une intervention chirurgicale : « Oleksandr Zinchenko sera absent pendant une longue période. Le défenseur s'est blessé au genou le week-end dernier, dès le début du match à domicile contre Fortuna Sittard à la Johan Cruijff ArenA. Les examens effectués à l'hôpital ont montré qu'une intervention chirurgicale était nécessaire. Celle-ci aura lieu dans un avenir proche. Le joueur international ukrainien de 29 ans devra ensuite suivre une longue période de rééducation, ce qui signifie qu'il ne jouera plus cette saison. »
Son transfert à l'Ajax a mis fin à trois ans et demi de collaboration avec Arsenal.
Zinchenko a quitté Arsenal pour rejoindre l'Ajax dans le cadre d'un contrat à court terme, après avoir peiné à trouver du temps de jeu lors d'un prêt peu mémorable à Nottingham Forest en début de saison. L'international ukrainien n'a disputé que quatre matches de championnat avec les Tricky Trees en raison d'une blessure, le dernier remontant à la défaite 2-0 à domicile contre Everton fin décembre.
Ce transfert à l'Ajax a mis fin à l'aventure de trois ans et demi de Zinchenko à Arsenal, qu'il avait rejoint en provenance de Manchester City en 2022. Au moment de son transfert vers le grand club d'Amsterdam, Zinchenko a publié un message d'adieu à ses supporters sur sa page Instagram officielle.
« Aux Gunners », a commencé Zinchenko. « Je n'oublierai jamais la façon dont vous m'avez accueilli. Je me souviens encore de la chair de poule que j'ai eue lors du premier match après avoir entendu votre « Always beliiiiiieeeve ».
Je n'aurais même pas pu en rêver. Du fond du cœur, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Au staff technique, merci de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ce club extraordinaire.
Aux joueurs, merci pour cette expérience inestimable, ces souvenirs fantastiques et pour être devenus des amis pour la vie. À tout le personnel, merci pour votre aide et pour avoir pris soin de moi et de ma famille.
Et bien sûr, merci aux supporters pour leur amour, leur soutien et leurs critiques, que nous, les joueurs, devons accepter et qui nous poussent à travailler encore plus dur. Je vous souhaite tout le meilleur et j'espère que vous réaliserez tous vos rêves.
Une fois Gunner, toujours Gunner. Merci. @arsenal [émoji cœur]. »
Quelle est la prochaine étape pour Zinchenko ?
Zinchenko va désormais passer sur le billard et devra faire face à une longue période d'indisponibilité, ce qui signifie que son aventure à l'Ajax est terminée et qu'il manquera également le match de barrage de la Coupe du monde entre l'Ukraine et la Suède le mois prochain. Le vainqueur de ce match affrontera soit la Pologne, soit l'Albanie pour décrocher sa place aux États-Unis.
Publicité