Oleksandr Zinchenko absent pour le reste de la saison après avoir subi une blessure grave deux minutes après ses débuts à domicile avec l'Ajax

Zinchenko s'est blessé au genou gauche après seulement deux minutes et demie de jeu lors de la victoire 4-1 de l'Ajax contre Fortuna Sittard samedi soir, à la suite d'un choc avec Dimitrios Limnios. Le joueur a dû être soigné sur le terrain avant d'être évacué vers les vestiaires. L'équipe de Fred Grim a ensuite facilement remporté la victoire après le retrait de Zinchenko grâce à des buts de Jorthy Mokio, Rayane Bounida et un doublé de Mika Godts.

Cependant, le retrait prématuré du joueur de 29 ans a gâché cette victoire éclatante à domicile, Grim admettant après le match qu'il ne connaissait pas la gravité de la blessure.

« Pour l'instant, nous ne savons pas exactement quelle est la gravité de la blessure d'Oleksandr Zinchenko », a déclaré l'entraîneur de l'Ajax. « Il passera une IRM demain ou après-demain. J'espère que nous en saurons plus bientôt et que ce ne sera pas trop grave. »

Zinchenko aurait accepté une importante réduction de salaire pour signer à l'Ajax afin de conserver ses chances de participer à la Coupe du monde, puisqu'il espère être capitaine de l'Ukraine en Amérique du Nord cet été. Cependant, certains craignent qu'il ne puisse pas participer au tournoi si l'Ukraine se qualifie pour la phase finale.