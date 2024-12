Retournement de situation inattendu pour l’avenir de Rayan Cherki à l’OL.

Le mercato hivernal sera un peu plus compliqué à vivre pour l’Olympique Lyonnais. Interdit de recrutement, le club rhodanien devra vendre pour rééquilibrer ses finances et sortir des griffes de la DNCG. Et on pense évidemment à Rayan Cherki qui est annoncé sur le départ ces dernières semaines. Alors qu’il semblait proche d’un transfert à Liverpool, une nouvelle donnée vient de relancer les débats sur l’avenir du milieu de terrain français.