OL, la promesse incroyable de Khalis Merah aux supporters

Depuis plusieurs mois, Khalis Merah bénéficie d’un accompagnement attentif au sein du vestiaire lyonnais, notamment de la part de son capitaine Corentin Tolisso, qui a facilité son adaptation au très haut niveau. Cette relation particulière s’est même transformée en défi personnel entre les deux joueurs, comme l’a raconté le jeune milieu offensif au micro de Téléfoot: "On s'est donné un défi. J'ai dû lui nettoyer ses crampons tous les jours jusqu'à ce que je marque mon premier but. Donc là c'est fini." Une anecdote révélatrice de l’ambiance positive qui entoure son développement.

Après cette première réalisation, Khalis Merah avait également partagé une autre promesse amusante faite par son capitaine, preuve de la complicité installée dans le groupe. Il expliquait alors : "Comme vous savez, Corentin est quelqu'un d'incroyable. Il m'a dit que si je marquais deux ou trois buts, il m'achetait un petit sac." Au-delà de l’anecdote, cette progression individuelle s’inscrit dans la dynamique collective d’un Olympique lyonnais performant cette saison, actuellement placé parmi les meilleures équipes du championnat et très solide sur la scène européenne.