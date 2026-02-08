La progression fulgurante de Khalis Merah ne passe plus inaperçue à l’Olympique lyonnais. À seulement 18 ans, le jeune milieu offensif s’impose progressivement comme l’un des symboles de la nouvelle génération rhodanienne. Entre premier but marquant, confiance du staff et déclaration forte envers les supporters, Khalis Merah nourrit déjà de grandes attentes. Derrière cette montée en puissance se cache surtout un attachement profond au club formateur, qui donne une dimension particulière à ses récentes prises de parole.
OL, la promesse incroyable de Khalis Merah aux supporters
Un premier but libérateur pour Khalis Merah avec l’OL
Le 29 janvier dernier a marqué un tournant pour Khalis Merah, auteur de sa première réalisation professionnelle sous les couleurs lyonnaises lors de la victoire face au PAOK Salonique en Ligue Europa (4-2). Après plus d’une vingtaine d’apparitions toutes compétitions confondues cette saison, ce moment représentait un véritable déclic pour le jeune talent, désormais plus libéré dans son expression offensive. Interrogé sur cette étape importante, il a confié : "J'espère qu'il y en aura plein d'autres", traduisant clairement ses ambitions pour la suite de l’exercice.
- Getty Images Sport
Khalis Merah a relevé un défi imposé par Corentin Tolisso
Depuis plusieurs mois, Khalis Merah bénéficie d’un accompagnement attentif au sein du vestiaire lyonnais, notamment de la part de son capitaine Corentin Tolisso, qui a facilité son adaptation au très haut niveau. Cette relation particulière s’est même transformée en défi personnel entre les deux joueurs, comme l’a raconté le jeune milieu offensif au micro de Téléfoot: "On s'est donné un défi. J'ai dû lui nettoyer ses crampons tous les jours jusqu'à ce que je marque mon premier but. Donc là c'est fini." Une anecdote révélatrice de l’ambiance positive qui entoure son développement.
Après cette première réalisation, Khalis Merah avait également partagé une autre promesse amusante faite par son capitaine, preuve de la complicité installée dans le groupe. Il expliquait alors : "Comme vous savez, Corentin est quelqu'un d'incroyable. Il m'a dit que si je marquais deux ou trois buts, il m'achetait un petit sac." Au-delà de l’anecdote, cette progression individuelle s’inscrit dans la dynamique collective d’un Olympique lyonnais performant cette saison, actuellement placé parmi les meilleures équipes du championnat et très solide sur la scène européenne.
- Getty Images Sport
Khalis Merah va se sacrifier pour l’OL
Formé au club et profondément attaché à ses racines, Khalis Merah n’a jamais caché son lien émotionnel avec l’Olympique lyonnais, une relation qu’il considère comme déterminante dans son parcours. Revenant sur son enfance et ses rêves de jeune footballeur, il a rappelé : "Il y a 10 ans, je n'étais qu'un enfant qui rêvait de jouer pour l'Olympique lyonnais. Dix ans plus tard, mon rêve est devenu réalité, je porte fièrement le maillot de l'OL." Une déclaration qui illustre parfaitement la dimension personnelle de sa réussite actuelle.
Dans la foulée, Khalis Merah a adressé un message particulièrement marquant aux supporters, confirmant son engagement total envers le club rhodanien : "Il y a une chose dont ils peuvent être sûrs: je donnerais ma vie pour l'OL quand je jouerais." Avec déjà 24 apparitions toutes compétitions confondues pour un but et deux passes décisives cette saison, le jeune espoir s’impose progressivement comme un élément important du projet porté par Paulo Fonseca. À mesure que son temps de jeu augmente, Lyon espère voir cette promesse se transformer en leadership durable sur le terrain.