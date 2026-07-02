Officiel : Svoboda rejoint Brighton et signe jusqu’en 2030

Le Venezia FC a officialisé le transfert définitif de son défenseur Michael Svoboda au Brighton & Hove Albion FC. Arrivé chez les « arancioneroverdi » lors de la saison 2020/21, le défenseur autrichien quitte le club après 138 matchs et 5 buts, devenant au fil des saisons l’un des visages emblématiques de la progression récente du club. Au cours de son passage à Venise, le défenseur autrichien a pris part aux trois récentes promotions du Venezia FC en Serie A ainsi qu’aux deux saisons disputées dans l’élite. Lors de la dernière saison, qui s’est conclue par le retour des « arancioneroverdi » en Serie A, il a porté le brassard de capitaine, menant l’équipe au cours d’une saison qui a abouti à la victoire au championnat de Serie B. Grâce à son esprit de sacrifice et à son attachement aux couleurs orange, noir et vert, Michael a marqué certaines des pages les plus marquantes de l’histoire récente du Venezia FC. Le club tient à remercier Michael Svoboda pour l’engagement et le professionnalisme dont il a fait preuve au cours de ces dernières années et lui souhaite le plus grand succès, tant sur le plan personnel que professionnel, pour la suite de sa carrière. Bonne chance, Michael ».