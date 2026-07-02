Le Venezia FC et la Serie A font officiellement leurs adieux à Michael Svoboda. Le club de Premier League de Brighton a annoncé, via ses canaux officiels, la signature du défenseur autrichien né en 1998 jusqu’au 30 juin 2030, après avoir réglé ces derniers jours la clause libératoire prévue dans son contrat.
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Officiel : Svoboda rejoint Brighton et signe jusqu’en 2030
L'ANNONCE DE VENISE
Le Venezia FC a officialisé le transfert définitif de son défenseur Michael Svoboda au Brighton & Hove Albion FC. Arrivé chez les « arancioneroverdi » lors de la saison 2020/21, le défenseur autrichien quitte le club après 138 matchs et 5 buts, devenant au fil des saisons l’un des visages emblématiques de la progression récente du club. Au cours de son passage à Venise, le défenseur autrichien a pris part aux trois récentes promotions du Venezia FC en Serie A ainsi qu’aux deux saisons disputées dans l’élite. Lors de la dernière saison, qui s’est conclue par le retour des « arancioneroverdi » en Serie A, il a porté le brassard de capitaine, menant l’équipe au cours d’une saison qui a abouti à la victoire au championnat de Serie B. Grâce à son esprit de sacrifice et à son attachement aux couleurs orange, noir et vert, Michael a marqué certaines des pages les plus marquantes de l’histoire récente du Venezia FC. Le club tient à remercier Michael Svoboda pour l’engagement et le professionnalisme dont il a fait preuve au cours de ces dernières années et lui souhaite le plus grand succès, tant sur le plan personnel que professionnel, pour la suite de sa carrière. Bonne chance, Michael ».
LE TECHNIQUE DU BRIGHTON S'EXPRIME
L’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, a réagi au recrutement de Michael Svoboda en provenance du Venezia FC via le site officiel du club anglais : « Michael a réalisé une saison fantastique avec Venise, menant l’équipe au titre de champion. Il possède un ensemble de qualités qui, selon nous, lui permettront de bien s’adapter à notre style de jeu, tant en phase de possession qu’en phase de non-possession. Son arrivée renforcera la concurrence dans un secteur que nous cherchons à consolider, et je suis très heureux qu’il ait choisi de nous rejoindre plutôt que de signer dans l’un des nombreux clubs qui le courtisaient cet été. »