Emiliano Bigica est le nouvel entraîneur de l’Inter Primavera, comme l’annonce le site officiel du club nerazzurro. Le technicien arrive en provenance de Sassuolo, où il a passé six saisons à la tête de l’équipe Primavera. Né à Bari le 4 septembre 1973, Bigica a toujours vécu pour le football : d’abord en tant que joueur, formé dans les catégories jeunes du club de sa ville. À vingt ans seulement, il a mené les Biancorossi en Serie A en tant que capitaine, avant de soulever, la saison suivante, le Championnat d’Europe des moins de 21 ans avec la Nazionale. Il a ensuite exercé son leadership à Florence, où il a remporté une Coupe d’Italie et une Supercoupe d’Italie, avant de poursuivre sa carrière à Naples, Salernitana, Nocerina, Potenza et Novara, où il a pris sa retraite en 2007.
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Officiel : l’Inter nomme Bigica à la tête de sa Primavera
Le communiqué poursuit : « C’est là qu’a commencé sa seconde vie, celle d’entraîneur. Après ses premières expériences dans les centres de formation et le football amateur, Bigica a été nommé entraîneur des Allievi Nazionali d’Empoli : la première étape de son parcours dans le football junior, qui l’a ensuite conduit sur le banc de la Fiorentina Primavera à l’été 2017. En août 2020, il prend les commandes de la Primavera de Sassuolo et, au terme de six saisons sur le banc des Neroverdi, il décroche un Scudetto Primavera ainsi que la Supercoupe 2024. Toute la Viola lui adresse un sincère « in bocca al lupo » pour ce nouveau et important chapitre avec la Primavera nerazzurra.
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