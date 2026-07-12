Officiel : l’Inter nomme Bigica à la tête de sa Primavera

Emiliano Bigica est le nouvel entraîneur de l’Inter Primavera, comme l’annonce le site officiel du club nerazzurro. Le technicien arrive en provenance de Sassuolo, où il a passé six saisons à la tête de l’équipe Primavera. Né à Bari le 4 septembre 1973, Bigica a toujours vécu pour le football : d’abord en tant que joueur, formé dans les catégories jeunes du club de sa ville. À vingt ans seulement, il a mené les Biancorossi en Serie A en tant que capitaine, avant de soulever, la saison suivante, le Championnat d’Europe des moins de 21 ans avec la Nazionale. Il a ensuite exercé son leadership à Florence, où il a remporté une Coupe d’Italie et une Supercoupe d’Italie, avant de poursuivre sa carrière à Naples, Salernitana, Nocerina, Potenza et Novara, où il a pris sa retraite en 2007.