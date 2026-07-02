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Objectif Premier League : le FC Barcelone met sa star sur le marché

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LaLiga
Premier League
FC Barcelone
Jules Koundé
France
Espagne

Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, a confirmé à l’issue de sa cérémonie d’investiture que le club devait se séparer de certains joueurs pour pouvoir en recruter de nouveaux, en application de la règle du « 1 pour 1 » imposée par le plafond salarial.

Outre la vente de Marc Casado et le départ de Marc-André ter Stegen, la direction sportive explore la possibilité d’un transfert dans la défense.

Selon le journal Sport, qui cite le site CaughtOffside, le défenseur français Jules Koundé, qui évolue à Barcelone, figure parmi les noms évoqués sur le marché des transferts.

Koundé, auteur d’un bon parcours en Coupe du monde, attire l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, ce qui pourrait faciliter son départ en cas d’offre appropriée.

Le Barça aurait revu ses exigences à la baisse, fixant désormais le prix de départ à 65 millions d’euros, un montant susceptible d’attirer les clubs anglais. 

Selon les informations disponibles, Chelsea et Liverpool suivraient de près le dossier, mais l’accord reste soumis à la volonté du joueur, encore indéterminée à ce stade.

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le FC Barcelone abaisse le prix de transfert réclamé pour se séparer de Kondé.

    Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, a confirmé à l’issue de son investiture que le club devait se séparer de plusieurs joueurs pour pouvoir recruter, en raison de la règle du « 1 pour 1 » imposée par le plafond salarial.

    Outre la vente de Marc Casado et le départ de Marc-André ter Stegen, la direction sportive explore la possibilité d’un transfert en défense.

    Selon le journal Sport, qui cite le site CaughtOffside, le défenseur français Jules Koundé, qui évolue à Barcelone, figure parmi les noms évoqués sur le marché des transferts.

    Le défenseur, auteur d’un bon parcours en Coupe du monde, attire l’attention de plusieurs clubs de Premier League, ce qui pourrait faciliter son départ en cas d’offre satisfaisante.

    Le Barça aurait revu ses exigences à la baisse, fixant désormais le prix de départ à 65 millions d’euros, un montant susceptible d’attirer les clubs anglais. 

    Selon les informations disponibles, Chelsea et Liverpool suivraient de près le dossier, mais l’opération reste tributaire de la volonté du joueur, qui n’a pas encore tranché quant à un éventuel départ.

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