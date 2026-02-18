Nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé ! Le Ballon d'Or du PSG contraint de quitter le terrain lors du match de barrage de Ligue des champions contre Monaco

Dembele était incertain pour le match à Monaco en raison d'une blessure et le coach du PSG, Luis Enrique, a donné des nouvelles de son joueur vedette après la victoire. Il a déclaré aux journalistes : « Nous savons dans quel état physique se trouve chaque joueur. Il n'y a pas de risque, il s'est entraîné normalement. Nous devrons voir s'il y a une blessure. Il a pris un coup dans les 15 premières minutes, puis il n'a plus pu courir. Nousavons fait ce que nous pouvions, mais nous cherchons à gérer cela du mieux possible. Il est vrai qu'au plus haut niveau, il y a des blessures et des joueurs plus habitués à cela [que d'autres], mais nous savons comment gérer tout cela de la meilleure façon possible. »

Le patron du PSG a également fait l'éloge de Doué, ajoutant : « Ce que nous savons, c'est que nous sommes une équipe très jeune. L'année dernière, nous étions une équipe dont personne n'attendait la victoire. Cela signifie que la pression est [désormais] différente : tout le monde sait que nous pouvons battre n'importe quelle équipe. Et c'est une pression différente à gérer. Je suis très heureux pour Désiré, car la semaine dernière, tout le monde critiquait Doué et les joueurs. Et ce soir, il a été sensationnel. Il a montré son caractère et sa personnalité en tant que joueur. Il est très jeune, mais il a une personnalité hors du commun. Je suis très heureux pour lui. Il a aidé l'équipe au meilleur moment, et c'est très important pour nous. Mais nous restons une équipe très jeune. Nous aimons avoir cette attente d'une nouvelle victoire [en Ligue des champions] et c'est ce que nous chercherons à faire jusqu'au dernier match. »