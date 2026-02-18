AFP
Nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé ! Le Ballon d'Or du PSG contraint de quitter le terrain lors du match de barrage de Ligue des champions contre Monaco
Le PSG réussit un retour impressionnant
La défense du titre de champion de la Ligue des champions par le PSG semblait en grande difficulté dès le début du match, deux buts de Folarin Bolagun ayant donné rapidement l'avantage à Monaco. Les visiteurs ont ensuite perdu Dembele sur blessure et vu Vitinha manquer un penalty dans un match dramatique. Luis Enrique a fait entrer Doue à la place de Dembele et a vu son remplaçant faire immédiatement forte impression, réduisant de moitié le déficit grâce à un tir précis qui a traversé le but et dépassé Philipp Köhn. Le but d'Achraf Hakimi en seconde période a ensuite égalisé le score, avant que Doue ne marque son deuxième but de la soirée pour compléter le retour.
Luis Enrique fait le point sur Dembélé
Dembele était incertain pour le match à Monaco en raison d'une blessure et le coach du PSG, Luis Enrique, a donné des nouvelles de son joueur vedette après la victoire. Il a déclaré aux journalistes : « Nous savons dans quel état physique se trouve chaque joueur. Il n'y a pas de risque, il s'est entraîné normalement. Nous devrons voir s'il y a une blessure. Il a pris un coup dans les 15 premières minutes, puis il n'a plus pu courir. Nousavons fait ce que nous pouvions, mais nous cherchons à gérer cela du mieux possible. Il est vrai qu'au plus haut niveau, il y a des blessures et des joueurs plus habitués à cela [que d'autres], mais nous savons comment gérer tout cela de la meilleure façon possible. »
Le patron du PSG a également fait l'éloge de Doué, ajoutant : « Ce que nous savons, c'est que nous sommes une équipe très jeune. L'année dernière, nous étions une équipe dont personne n'attendait la victoire. Cela signifie que la pression est [désormais] différente : tout le monde sait que nous pouvons battre n'importe quelle équipe. Et c'est une pression différente à gérer. Je suis très heureux pour Désiré, car la semaine dernière, tout le monde critiquait Doué et les joueurs. Et ce soir, il a été sensationnel. Il a montré son caractère et sa personnalité en tant que joueur. Il est très jeune, mais il a une personnalité hors du commun. Je suis très heureux pour lui. Il a aidé l'équipe au meilleur moment, et c'est très important pour nous. Mais nous restons une équipe très jeune. Nous aimons avoir cette attente d'une nouvelle victoire [en Ligue des champions] et c'est ce que nous chercherons à faire jusqu'au dernier match. »
Encore plus de frustration pour Dembele
Cette blessure est un nouveau revers pour Dembélé, qui connaît une saison frustrante avec l'équipe de France. Dembélé n'a disputé que sept matches en Ligue 1 en raison de problèmes physiques et s'est montré critique envers son équipe.
Après la récente défaite contre Rennes, il a déclaré : « Avant tout, nous devons jouer pour le PSG afin de gagner des matchs. Si nous jouons en tant qu'individus sur le terrain, cela ne fonctionnera pas ; nous ne remporterons pas les titres que nous voulons. La saison dernière, nous avons fait passer le club avant tout le reste, avant de penser à nous-mêmes. Nous devons retrouver cela, surtout dans ces matchs. Nous savons que nous sommes dans la deuxième moitié de la saison. Et le Paris Saint-Germain doit passer avant tout, pas les joueurs individuels. »
Les commentaires de Dembélé ont suscité une réponse rapide de Luis Enrique. Il a déclaré : « Les déclarations des joueurs après le match ne valent rien. Absolument rien. [Tout comme] les déclarations des entraîneurs, mais celles des joueurs ne valent rien. Je ne répondrai à aucune question d'un joueur, à aucune réponse d'un joueur. Je ne permettrai jamais à un joueur d'être au-dessus du club. C'est clair. Je suis le responsable de l'équipe. Je ne permettrai à aucun joueur de penser qu'il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président. Ces déclarations n'ont donc aucune valeur. Elles sont le résultat de la colère après un match, et je pense que c'est clair. Nous n'avons rien à perdre. »
Le PSG en bonne voie pour se qualifier
Le PSG doit désormais attendre pour connaître la gravité de la dernière blessure de Dembélé et savoir combien de temps il sera indisponible. Il semble probable qu'il ne participera pas au match retour au Parc des Princes mercredi prochain, Doué espérant être titularisé après une entrée remarquée en fin de match.
