Nouveau stade du Milan et de l'Inter : Scaroni assure qu'il sera « différent des autres » et présenté à l'automne

« Une enquête sur l’urbanisme à Milan ? J’ai noté que le maire s’est dit satisfait, ce qui n’étonne personne tant il maîtrise le dossier. Je reste convaincu que Milan a besoin de grands projets, et que ces projets nécessitent des règles claires, aisément compréhensibles aussi bien pour les opérateurs que pour les citoyens milanais. Notre stade en est la preuve : il s’agit sans doute du plus grand chantier qui verra le jour dans la ville dans les années à venir, et je le suis de près depuis plusieurs années. »



