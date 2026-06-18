En marge d’un événement organisé par le Consulat général des États-Unis à Milan, le président du club rossonero, Paolo Scaroni, a fait le point sur le futur stade de San Siro : « Pour l’instant, tout se déroule conformément au plan. Nous prévoyons de présenter le projet à l’automne, juste après l’été. En collaboration avec les architectes, nous dévoilerons d’abord la façade, car elle suscite l’intérêt de tous les Milanais. Ce projet unique, dont Milan pourra être fière, a déjà fait l’objet d’analyses approfondies de la part des clubs et des actionnaires. RedBird, spécialiste de la construction de stades, a notamment apporté une contribution décisive au cours des derniers mois. »
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Nouveau stade du Milan et de l'Inter : Scaroni assure qu'il sera « différent des autres » et présenté à l'automne
STADE UNIQUE
« Il ne ressemblera à aucun autre stade, ce sera un stade dont Milan pourra être fier, car Milan a le droit d'avoir le plus beau stade du monde et il l'aura. La Maura ? Nous n'avons aucune intention d'acquérir quoi que ce soit à La Maura. Il n'y a pas de négociations en cours. »
GRANDS CHANTIERS
« Une enquête sur l’urbanisme à Milan ? J’ai noté que le maire s’est dit satisfait, ce qui n’étonne personne tant il maîtrise le dossier. Je reste convaincu que Milan a besoin de grands projets, et que ces projets nécessitent des règles claires, aisément compréhensibles aussi bien pour les opérateurs que pour les citoyens milanais. Notre stade en est la preuve : il s’agit sans doute du plus grand chantier qui verra le jour dans la ville dans les années à venir, et je le suis de près depuis plusieurs années. »