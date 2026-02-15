Le match nul contre Strasbourg a laissé Marseille à la quatrième place du classement de la Ligue 1, à 12 points du leader Lens. L'équipe est désormais entraînée par Jacques Abardonado, après le licenciement de Roberto De Zerbi le 11 février.

L'ancien entraîneur de Brighton a été démis de ses fonctions après la défaite 5-0 contre son grand rival, le Paris Saint-Germain, lors du Classique. Selon des informations parues dans la presse française, « les relations entre De Zerbi et ses joueurs étaient devenues tendues et l'Italien savait qu'il allait partir ».

La position de l'Italien serait devenue « intenable ». Des discussions ont eu lieu tard dans la nuit au sujet de son avenir, et la décision a finalement été prise de se séparer.

RMC Sport, citant un « ami » de De Zerbi, a affirmé que ce dernier savait que son heure était venue « le soir du match à Paris », puisqu'il a admis par la suite n'avoir « aucune réponse » et « ne pas comprendre son équipe ».

De Zerbi est un personnage exigeant et aurait été « dévasté » par l'attitude de ses joueurs après leur élimination démoralisante de la Ligue des champions, qui a fait suite à une défaite 3-0 contre le Club Bruges lors de la dernière journée.

Il exprimait régulièrement sa frustration, et les supporters partageaient ses inquiétudes. De Zerbi était sous contrat jusqu'en 2027, mais Marseille a déclaré dans un communiqué officiel annonçant son départ : « À la suite de discussions entre toutes les parties prenantes de la direction du club - le propriétaire, le président, le directeur sportif et l'entraîneur - il a été décidé de procéder à un changement à la tête de l'équipe première. Il s'agit d'une décision collective difficile, prise après mûre réflexion dans l'intérêt du club, afin de répondre aux défis sportifs de la fin de saison.

L'Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son dévouement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, qui ont été particulièrement évidents lors de la deuxième place de l'équipe lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. »