Nouveau drame à Marseille : des supporters en colère tentent de prendre d'assaut les loges présidentielles du stade alors que le club traverse une crise
Marseille concède un penalty à la 97e minute
L'ancien attaquant de Manchester United, Greenwood, semblait avoir mis Marseille sur la voie d'une victoire bienvenue en ouvrant le score à la 14e minute. Amine Gouiri a ajouté un deuxième but en début de seconde période, mais l'équipe a fini par s'effondrer en fin de match.
Strasbourg est revenu dans le match à la 73e minute, avant d'égaliser grâce à Joaquin Panichelli sur un penalty accordé à la 97e minute. Sans surprise, lorsque le coup de sifflet final a retenti quelques instants plus tard, les spectateurs dans les tribunes n'étaient pas très impressionnés par ce qu'ils venaient de voir.
Les supporters marseillais ont tenté de prendre d'assaut la suite présidentielle.
La Provence était sur place pour rendre compte de la suite des événements. Le journal a rapporté que « les tensions ont encore monté d'un cran autour du Stade Vélodrome » après avoir vu Marseille concéder le match nul à domicile.
Le journal ajoute : « Après avoir réclamé le départ de la direction du club à grand renfort de banderoles et de chants, certains supporters ont tenté de pénétrer dans les loges présidentielles. Par mesure de sécurité, l'accès à la tribune Jean-Bouin a ensuite été fermé. »
Le calme a « ensuite été rétabli », mais les dirigeants marseillais ont reçu un nouveau rappel de la lassitude croissante des supporters face aux performances discutables sur et en dehors du terrain.
De Zerbi limogé après la lourde défaite contre le PSG lors du Classique
Le match nul contre Strasbourg a laissé Marseille à la quatrième place du classement de la Ligue 1, à 12 points du leader Lens. L'équipe est désormais entraînée par Jacques Abardonado, après le licenciement de Roberto De Zerbi le 11 février.
L'ancien entraîneur de Brighton a été démis de ses fonctions après la défaite 5-0 contre son grand rival, le Paris Saint-Germain, lors du Classique. Selon des informations parues dans la presse française, « les relations entre De Zerbi et ses joueurs étaient devenues tendues et l'Italien savait qu'il allait partir ».
La position de l'Italien serait devenue « intenable ». Des discussions ont eu lieu tard dans la nuit au sujet de son avenir, et la décision a finalement été prise de se séparer.
RMC Sport, citant un « ami » de De Zerbi, a affirmé que ce dernier savait que son heure était venue « le soir du match à Paris », puisqu'il a admis par la suite n'avoir « aucune réponse » et « ne pas comprendre son équipe ».
De Zerbi est un personnage exigeant et aurait été « dévasté » par l'attitude de ses joueurs après leur élimination démoralisante de la Ligue des champions, qui a fait suite à une défaite 3-0 contre le Club Bruges lors de la dernière journée.
Il exprimait régulièrement sa frustration, et les supporters partageaient ses inquiétudes. De Zerbi était sous contrat jusqu'en 2027, mais Marseille a déclaré dans un communiqué officiel annonçant son départ : « À la suite de discussions entre toutes les parties prenantes de la direction du club - le propriétaire, le président, le directeur sportif et l'entraîneur - il a été décidé de procéder à un changement à la tête de l'équipe première. Il s'agit d'une décision collective difficile, prise après mûre réflexion dans l'intérêt du club, afin de répondre aux défis sportifs de la fin de saison.
L'Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son dévouement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, qui ont été particulièrement évidents lors de la deuxième place de l'équipe lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. »
Record personnel : Greenwood tente d'inspirer ses coéquipiers sur le terrain
Les supporters semblent être d'avis que d'autres changements sont nécessaires, et des personnalités éminentes sont invitées à quitter leurs fonctions au sein du conseil d'administration. D'autres manifestations auront lieu dans les semaines à venir.
C'est à Greenwood et ses coéquipiers qu'il revient de calmer le jeu sur le terrain, l'international anglais, qui compte une sélection à son actif, connaissant une nouvelle saison productive sur le plan individuel. Après avoir remporté le Soulier d'or la saison dernière, Greenwood a inscrit 23 buts cette saison, le meilleur total de sa carrière. Marseille sera de retour sur le terrain vendredi pour se rendre à Brest.
