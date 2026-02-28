Getty Images Sport
Traduit par
Nouveau contrat pour Harry Maguire ? Le défenseur de Manchester United pourrait ne pas devenir agent libre, Michael Carrick ayant laissé entendre qu'un contrat était en vue
- Getty Images Sport
L'importance de Maguire sous Carrick
Amorim a été démis de ses fonctions à United après le match nul 1-1 contre Leeds le mois dernier. Darren Fletcher, l'entraîneur des moins de 18 ans, a pris la relève pour le match nul 2-2 contre Burnley et la défaite 2-1 contre Brighton en troisième tour de la FA Cup, avant que Carrick ne soit confirmé comme entraîneur principal de United jusqu'à la fin de la saison.
Et Carrick a supervisé une énorme remontée de forme depuis son retour sur le banc d'Old Trafford. United est invaincu dans les six matchs disputés sous la houlette du manager de Boro, avec cinq victoires et un match nul, dont des victoires contre Manchester City et Arsenal.
Maguire a également retrouvé sa place de titulaire après avoir peiné à obtenir du temps de jeu sous Amorim. L'ancien joueur de Hull City et Leicester a débuté les six matchs sous Carrick, jouant les 90 minutes dans cinq d'entre eux, et réalise certaines de ses meilleures performances sous la houlette du technicien de 44 ans.
Carrick a été interrogé sur Maguire et son avenir avant le match de United contre Crystal Palace dimanche, et l'ancien joueur a admis qu'il y avait « encore beaucoup à venir » de la part de l'imposant défenseur central.
« D'autres choses à venir » de Maguire
Interrogé vendredi au sujet de Maguire, Carrick a déclaré : « Harry est un personnage impressionnant. Il a eu une belle carrière jusqu'à présent et j'espère qu'il en a encore beaucoup à offrir. Je pense que son parcours ici, son expérience depuis qu'il est arrivé ici et avec l'Angleterre, montrent exactement qui il est.
Au sein de l'équipe, il y a un équilibre : on veut le potentiel et l'enthousiasme des jeunes, mais on a aussi besoin d'un juste milieu avec des joueurs à leur apogée, et l'expérience est très importante.
Il est difficile d'évaluer la valeur de cela. Harry a acquis énormément d'expérience avec ce club. Le départ de Casemiro est un autre élément dont nous devons comprendre la signification. »
Et lorsqu'on lui a demandé si Maguire était meilleur que jamais, Carrick a répondu : « C'est possible, car au début de votre carrière, quand vous êtes jeune joueur et que tout est nouveau, vous n'avez peur de rien et vous n'avez pas encore beaucoup de cicatrices. Vous atteignez votre apogée, vous vous sentez bien et tout est là, mais vous avez connu quelques hauts et bas.
Vous arrivez à la fin de votre carrière et l'expérience devrait faire de vous un meilleur joueur, c'est ce que nous avons vu avec les performances récentes de Harry.
C'est pourquoi l'expérience est importante. Je l'ai ressenti quand je jouais : 31 ou 32 ans ont été mes meilleures années, celles où j'étais encore au sommet de ma forme physique, mais où je pouvais utiliser mon expérience pour anticiper ce qui allait arriver. »
- Getty Images Sport
Martinez pourrait faire son retour pour le match contre Palace
Maguire a excellé aux côtés de Lisandro Martinez au cœur de la défense de United, bien que l'Argentin ait été absent lors de la victoire 1-0 contre Everton en raison d'une blessure. « Licha est beaucoup plus proche que Patrick. Ce ne sera qu'une question de jours, espérons-le, cela ne sera pas trop long. Nous l'évaluerons au cours des prochains jours et verrons où il en est », a déclaré Carrick à propos de Martinez cette semaine.
Carrick a également donné des nouvelles de Mason Mount et Matthijs de Ligt avant le match de dimanche contre Crystal Palace, déclarant : « Mason se rapproche vraiment. Il est sur le terrain et il se rapproche, il cherche à s'entraîner et à être prêt très bientôt.
Il est sur le point de revenir. Il a juste dû faire preuve de patience et c'est un joueur important, donc nous prenons soin de lui pour nous assurer qu'il soit prêt pour une fin de saison en beauté. La bonne nouvelle, c'est qu'il est sur le point de revenir.
Matthijs, lui, a eu un problème au dos, ce qui a un peu ralenti sa progression. C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé et il est en bonne voie. Il est sur la bonne voie, mais, comme je l'ai dit, il a juste un peu plus de retard.
C'est décevant, mais cela fait malheureusement partie du football, donc nous le ferons revenir dès que possible.
C'est la nature même de la blessure et du problème au dos. C'est difficile à cerner, surtout en termes de temps. Il s'améliore nettement, ce qui est une bonne chose, et c'est vraiment ce vers quoi nous travaillons. Je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce stade. »
Unis dans la course pour terminer parmi les quatre premiers
Manchester United peut faire un grand pas vers une qualification en Ligue des champions en battant Crystal Palace dimanche après-midi. L'équipe de Carrick occupe la quatrième place avant le week-end, avec trois points d'avance sur Chelsea et Liverpool, respectivement cinquième et sixième.
Les Blues se rendront à Londres pour affronter Arsenal dimanche soir, tandis que les Reds accueilleront West Ham à Anfield samedi après-midi dans l'espoir de remporter leur quatrième victoire en cinq matchs de championnat.
Publicité