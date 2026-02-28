Amorim a été démis de ses fonctions à United après le match nul 1-1 contre Leeds le mois dernier. Darren Fletcher, l'entraîneur des moins de 18 ans, a pris la relève pour le match nul 2-2 contre Burnley et la défaite 2-1 contre Brighton en troisième tour de la FA Cup, avant que Carrick ne soit confirmé comme entraîneur principal de United jusqu'à la fin de la saison.

Et Carrick a supervisé une énorme remontée de forme depuis son retour sur le banc d'Old Trafford. United est invaincu dans les six matchs disputés sous la houlette du manager de Boro, avec cinq victoires et un match nul, dont des victoires contre Manchester City et Arsenal.

Maguire a également retrouvé sa place de titulaire après avoir peiné à obtenir du temps de jeu sous Amorim. L'ancien joueur de Hull City et Leicester a débuté les six matchs sous Carrick, jouant les 90 minutes dans cinq d'entre eux, et réalise certaines de ses meilleures performances sous la houlette du technicien de 44 ans.

Carrick a été interrogé sur Maguire et son avenir avant le match de United contre Crystal Palace dimanche, et l'ancien joueur a admis qu'il y avait « encore beaucoup à venir » de la part de l'imposant défenseur central.