« Nous souffrons tous les deux » - Alvaro Morata lève le voile sur sa séparation avec sa femme Alice Campello alors que l'ancienne star de Chelsea et du Real Madrid réagit aux rumeurs d'infidélité.
La scission de Morata
Morata et Campello semblent avoir officiellement mis fin à leur relation. Le couple avait annoncé sa séparation en août 2024, après la victoire de l'Espagne au Championnat d'Europe. Ils s'étaient remis ensemble en janvier dernier, Campello affirmant que leur séparation initiale était « la pire erreur qu'ils aient jamais commise dans leur vie ».
Cependant, le magazine espagnol Hola vient de révéler que ce deuxième chapitre n'avait pas duré. Selon la publication, le couple glamour vit séparément depuis plusieurs semaines. Morata a fait ses valises et quitté la résidence familiale qu'il partageait avec Campello et leurs quatre jeunes enfants : les jumeaux Alessandro et Leonardo, Edoardo et Bella.
Campello a toutefois insisté sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'infidélité, alors que des rumeurs circulaient sur la nature de la relation entre Morata et une experte en gestion sportive nommée Elena Sirigu.
Elle a déclaré : « Elena est une amie de la famille que je connais depuis des années, et je peux affirmer avec certitude qu'elle n'est pas ce genre de personne et qu'elle n'a jamais fait ce dont on l'accuse », a écrit Campello dans un message passionné. Elle a révélé que Sirigu l'avait appelée en larmes à propos de l'étiquette de « briseuse de famille », ce qui a poussé Campello à s'exprimer publiquement pour protéger la réputation de son amie.
« Je défends Elena parce qu'elle est innocente et parce que, en tant que femme, je sais très bien à quel point certaines accusations peuvent faire mal », a-t-elle ajouté. « Notre relation a toujours été claire : elle a même consacré sa thèse de licence à Masqmai [la marque de beauté de Campello], et c'est une personne sérieuse, avec des valeurs et une famille respectable. »
« Nous souffrons tous les deux. »
Morata admet que la rupture a été difficile pour eux deux.
« Nous souffrons parce que nous sommes deux personnes qui s'aiment, mais qui ne se comprennent pas », a-t-il déclaré à Alexia Rivas.
« Alice ne vit pas une période plus difficile que moi, car beaucoup de gens disent que c'est elle qui souffre. Je tiens à préciser que nous souffrons tous les deux, ce n'est pas elle qui est amère, nous souffrons tous les deux. »
Il a également repris les propos de son ex, insistant sur le fait qu'il n'était pas avec Sirigu.
Il a ajouté : « Je n'ai pas d'amie spéciale ou quoi que ce soit de ce genre, cela ne m'intéresse pas pour le moment. Le jour où j'aurai une amie spéciale, je me promènerai avec elle normalement et vous le verrez.
Les gens qui prétendent qu'il y a des tiers impliqués dans une séparation comme celle-ci, surtout quand il y a des enfants, n'ont tout simplement pas de cœur. »
Morata en difficulté
Le prêt de Morata à Côme ne s'est pas vraiment déroulé comme il l'aurait souhaité. L'attaquant n'a pas réussi à marquer le moindre but en Serie A pour le club, son seul but ayant été inscrit en Coupe d'Italie contre la Fiorentina. Il s'est déjà exprimé avec passion sur sa santé mentale, se confiant sur ses difficultés devant le but.
« J'avais beaucoup de pensées horribles et autodestructrices », a-t-il avoué. « Est-ce que cela vaut la peine de jouer pour l'Espagne si, partout où je vais avec ma famille, il y a des incidents désagréables, avec des gens qui vous insultent et se moquent de vous ? Cela n'en vaut pas la peine. »
Il a évoqué la douleur d'être sifflé par ses propres supporters alors qu'il portait le maillot national et le dilemme entre vouloir prendre sa retraite et ne pas vouloir laisser les « haters » gagner. « Si je me retire du football international, ils gagneront », avait-il déclaré avec défi à l'époque. Alors qu'il traverse cette nouvelle épreuve personnelle avec la fin de son mariage, cette résilience sera une fois de plus mise à l'épreuve alors qu'il cherche à reconstruire sa vie sur et en dehors du terrain à Milan.
Et ensuite ?
Como affrontera Naples à l'extérieur mardi en quart de finale de la Coppa Italia. L'équipe de Cesc Fabregas affrontera ensuite la Fiorentina, ce qui pourrait être une excellente occasion pour Morata de marquer son premier but en championnat.
