« Nous souffrons tous les deux » - Alvaro Morata lève le voile sur sa séparation avec sa femme Alice Campello alors que l'ancienne star de Chelsea et du Real Madrid réagit aux rumeurs d'infidélité.

Morata et Campello semblent avoir officiellement mis fin à leur relation. Le couple avait annoncé sa séparation en août 2024, après la victoire de l'Espagne au Championnat d'Europe. Ils s'étaient remis ensemble en janvier dernier, Campello affirmant que leur séparation initiale était « la pire erreur qu'ils aient jamais commise dans leur vie ».

Cependant, le magazine espagnol Hola vient de révéler que ce deuxième chapitre n'avait pas duré. Selon la publication, le couple glamour vit séparément depuis plusieurs semaines. Morata a fait ses valises et quitté la résidence familiale qu'il partageait avec Campello et leurs quatre jeunes enfants : les jumeaux Alessandro et Leonardo, Edoardo et Bella.

Campello a toutefois insisté sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'infidélité, alors que des rumeurs circulaient sur la nature de la relation entre Morata et une experte en gestion sportive nommée Elena Sirigu.

Elle a déclaré : « Elena est une amie de la famille que je connais depuis des années, et je peux affirmer avec certitude qu'elle n'est pas ce genre de personne et qu'elle n'a jamais fait ce dont on l'accuse », a écrit Campello dans un message passionné. Elle a révélé que Sirigu l'avait appelée en larmes à propos de l'étiquette de « briseuse de famille », ce qui a poussé Campello à s'exprimer publiquement pour protéger la réputation de son amie.

« Je défends Elena parce qu'elle est innocente et parce que, en tant que femme, je sais très bien à quel point certaines accusations peuvent faire mal », a-t-elle ajouté. « Notre relation a toujours été claire : elle a même consacré sa thèse de licence à Masqmai [la marque de beauté de Campello], et c'est une personne sérieuse, avec des valeurs et une famille respectable. »