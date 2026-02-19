« Nous sommes à nouveau en train de nous effondrer » - Piers Morgan critique Arsenal pour son effondrement spectaculaire face aux Wolves, qui compromet ses espoirs de titre

Morgan a mené la révolte des supporters d'Arsenal sur les réseaux sociaux après le résultat, publiant à l'intention de ses 8,7 millions d'abonnés sur X : « Bon sang. Qu'est-ce que vous faites, Arsenal ? »

Il a ajouté : « On est en train de s'étouffer. Encore une fois. »

Le lendemain, jeudi matin, Morgan a écrit : « Ce n'est pas suffisant. Si vous voulez être champions @Arsenal, alors réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La performance de la deuxième mi-temps d'hier soir était la pire que j'ai vue depuis des années. J'excuse @_DeclanRice qui a montré le niveau d'énergie et d'intensité que les autres joueurs doivent atteindre. »

Un autre fan a ajouté : « Une chose à propos d'Arsenal ? Nous donnons raison à ceux qui nous détestent à chaque fois. »

Un troisième a renchéri : « Si nous ne sommes pas assez bons, nous ne sommes pas assez bons et vous devez simplement l'accepter, la vie est dure. »