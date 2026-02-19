Getty Images Sport
« Nous sommes à nouveau en train de nous effondrer » - Piers Morgan critique Arsenal pour son effondrement spectaculaire face aux Wolves, qui compromet ses espoirs de titre
Arsenal laisse filer son avance chez les Wolves et relance la course au titre
Les Gunners menaient depuis la cinquième minute contre leurs adversaires des West Midlands, qui restent derniers du classement de la Premier League avec très peu de chances de se maintenir. Les buts de Bukayo Saka et Piero Hincapie ont permis à Arsenal de prendre le contrôle du match, mais Hugo Bueno a réduit l'écart d'un tir du pied gauche depuis l'angle de la surface, avant que Tom Edozie n'égalise à 2-2 dans les dernières secondes, dix minutes seulement après ses débuts professionnels, à la suite d'une énorme erreur défensive impliquant David Raya et Gabriel.
L'équipe d'Arteta reste en tête du classement, avec actuellement cinq points d'avance sur Manchester City, qui a un match en moins. Ce résultat met d'autant plus de pression sur la rencontre entre les deux équipes à l'Etihad en avril, une situation bien trop familière après leurs précédentes confrontations pour le titre avec les Cityzens. À deux reprises sous Arteta, Arsenal a mené le classement au printemps, avant d'être rattrapé et battu par le City de Pep Guardiola. Morgan n'était pas le seul à craindre le pire après leur dernière erreur fatale.
La colère de Piers Morgan après la capitulation d'Arsenal
Morgan a mené la révolte des supporters d'Arsenal sur les réseaux sociaux après le résultat, publiant à l'intention de ses 8,7 millions d'abonnés sur X : « Bon sang. Qu'est-ce que vous faites, Arsenal ? »
Il a ajouté : « On est en train de s'étouffer. Encore une fois. »
Le lendemain, jeudi matin, Morgan a écrit : « Ce n'est pas suffisant. Si vous voulez être champions @Arsenal, alors réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La performance de la deuxième mi-temps d'hier soir était la pire que j'ai vue depuis des années. J'excuse @_DeclanRice qui a montré le niveau d'énergie et d'intensité que les autres joueurs doivent atteindre. »
Un autre fan a ajouté : « Une chose à propos d'Arsenal ? Nous donnons raison à ceux qui nous détestent à chaque fois. »
Un troisième a renchéri : « Si nous ne sommes pas assez bons, nous ne sommes pas assez bons et vous devez simplement l'accepter, la vie est dure. »
« Nous devons nous en prendre à nous-mêmes » - Arteta s'exprime après la défaite des Gunners
Bien que dévasté par ce qu'il avait vu se dérouler tardivement à Molineux, le manager d'Arsenal, Arteta, a déclaré aux journalistes que son équipe devait rester concentrée sur la tâche à accomplir.
Il a déclaré : « Je suis évidemment extrêmement déçu du résultat et de la façon dont le match s'est terminé, mais nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes.
Je pense que notre performance en deuxième mi-temps était loin du niveau requis pour gagner dans ce championnat, avec l'écart qui aurait dû exister aujourd'hui, surtout compte tenu de la façon dont nous avons joué en première mi-temps. C'est un moment de déception.
Nous avons tous envie de parler de ce que nous ressentons, mais ce n'est pas le moment de le faire, car tout ce que nous faisons doit toujours et uniquement avoir pour but d'aider l'équipe. Pour l'instant, je pense que nous devons ravaler notre frustration. Quand on est à ce niveau et au sommet, il faut encaisser le coup, car aujourd'hui, nous le méritons aussi, et passer à autre chose le plus rapidement possible, car dimanche, nous avons un match important qui nous attend. »
Le derby du nord de Londres s'annonce avant une fin de saison décisive
La soirée de mercredi pourrait finalement s'avérer être un tournant dans la course au titre, mais tout n'est pas perdu avec 11 matchs à jouer et tout reste entre les mains d'Arsenal. Si les Gunners remportent tous leurs matchs restants, y compris en évitant la défaite à l'Etihad, ils seront sacrés champions. Mais les points perdus ont réduit l'avance de six points à deux si City remporte son match en retard contre Crystal Palace.
La prochaine tâche d'Arsenal est de taille : un derby du nord de Londres au Tottenham Hotspur Stadium dimanche après-midi, contre une équipe de Tottenham galvanisée par la nomination de son nouvel entraîneur Igor Tudor et consciente qu'elle peut jouer un rôle direct dans le destin de son plus grand rival.
