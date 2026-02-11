AFP
« Nous nous attendions à mieux » - Les difficultés rencontrées par Paul Pogba à Monaco sont « difficiles pour toute la famille », déclare son frère Mathias.
Le retour à la réalité frappe fort après des attentes élevées
Le retour très attendu de Pogba dans le football professionnel avec Monaco a rencontré un obstacle de taille, le milieu de terrain ayant du mal à se débarrasser de problèmes physiques persistants. Après avoir signé pour le club de la Principauté l'été dernier à la fin de sa suspension pour dopage, le joueur de 32 ans espérait relancer sa carrière en Ligue 1. Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde est sur la touche depuis le 5 décembre en raison d'une blessure récurrente au mollet, ce qui a conduit à son exclusion de l'équipe de Monaco en Ligue des champions pour les phases à élimination directe.
S'exprimant sur RMC Sport, Mathias a dressé un sombre bilan de l'état actuel de son frère. Il a suggéré que les attentes concernant l'impact immédiat de Paul étaient peut-être trop élevées compte tenu de sa longue absence du jeu, et que la dure réalité de l'intensité du niveau élite l'avait rattrapé.
« C'est frustrant, non seulement pour lui, mais aussi pour toute la famille. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas revenir à 100 % tout de suite », a déclaré Mathias, revenant sur l'enthousiasme initial suscité par ce transfert. « Nous attendions mieux de son retour. Mais c'est la réalité. Le corps n'est pas habitué à ce genre de rythme à haute intensité. »
« Nous ne sommes pas des robots » - Mathias à propos des conséquences physiques
Mathias a expliqué que, même si la famille continue de le soutenir, il règne un sentiment collectif de frustration face aux revers physiques. Il a souligné l'extrême difficulté de s'adapter au rythme du football professionnel après deux ans d'absence, notant que le corps de Paul envoie essentiellement des signaux d'alarme en raison de l'augmentation soudaine de la charge de travail.
« Nous ne sommes pas des robots », a poursuivi Mathias. « Quand on revient, il faut y aller petit à petit, sinon le corps envoie des signaux. C'est exactement ce qui lui arrive. »
Lutte mentale pour un milieu de terrain « résilient »
Au-delà des problèmes physiques, Mathias a révélé la pression psychologique que cette situation fait peser sur l'ancien milieu de terrain de Manchester United et son entourage. Après avoir mené un long combat juridique pour blanchir son nom et revenir sur le terrain, cette blessure musculaire récurrente a été un coup dur pour un joueur désireux de prouver qu'il a toujours sa place au plus haut niveau.
« Nous sommes patients et résilients. Il aura la patience nécessaire pour retrouver son meilleur niveau », a-t-il ajouté. « Il travaille dur. C'est surtout sur le plan mental que cela devient difficile. Vous avez de grandes attentes. Vous êtes enthousiaste, puis vous recevez un nouveau coup de poignard dans le dos. Il s'agit de rebondir encore et encore. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a le désir de revenir sur le terrain, mais le corps vous dit de ne pas aller trop vite. Il y a des pourcentages partout : physique, cardio, mental... Nous devrons être patients. Nous avons toujours pris les choses au jour le jour. »
Il a ajouté : « Nous lui envoyons des messages d'encouragement. Le reste, c'est à lui de le gérer. Il connaît ce monde depuis des années. Nous faisons simplement notre part, le reste dépend de lui. »
L'absence en Ligue des champions aggrave la détresse
Cette blessure a déjà eu des conséquences tangibles sur la saison de Pogba. Monaco a récemment confirmé la composition de son équipe pour les phases finales de la Ligue des champions, et Pogba en était l'absence la plus remarquée. Cette décision souligne l'incertitude qui entoure la date de son retour et la nécessité pour le club de pouvoir compter sur des joueurs en pleine forme pour les matchs européens décisifs.
Bien que le club affirme publiquement qu'il gère sa condition physique avec prudence, l'absence de calendrier précis inquiète les supporters qui espéraient voir le vainqueur de la Coupe du monde 2018 revenir à son meilleur niveau. Pour l'instant, Pogba reste coincé dans un cycle de rééducation, menant une « bataille mondiale » pour sauver sa saison et peut-être même sa carrière au plus haut niveau.
