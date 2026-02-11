« Nous nous attendions à mieux » - Les difficultés rencontrées par Paul Pogba à Monaco sont « difficiles pour toute la famille », déclare son frère Mathias.

Le retour très attendu de Pogba dans le football professionnel avec Monaco a rencontré un obstacle de taille, le milieu de terrain ayant du mal à se débarrasser de problèmes physiques persistants. Après avoir signé pour le club de la Principauté l'été dernier à la fin de sa suspension pour dopage, le joueur de 32 ans espérait relancer sa carrière en Ligue 1. Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde est sur la touche depuis le 5 décembre en raison d'une blessure récurrente au mollet, ce qui a conduit à son exclusion de l'équipe de Monaco en Ligue des champions pour les phases à élimination directe.

S'exprimant sur RMC Sport, Mathias a dressé un sombre bilan de l'état actuel de son frère. Il a suggéré que les attentes concernant l'impact immédiat de Paul étaient peut-être trop élevées compte tenu de sa longue absence du jeu, et que la dure réalité de l'intensité du niveau élite l'avait rattrapé.

« C'est frustrant, non seulement pour lui, mais aussi pour toute la famille. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas revenir à 100 % tout de suite », a déclaré Mathias, revenant sur l'enthousiasme initial suscité par ce transfert. « Nous attendions mieux de son retour. Mais c'est la réalité. Le corps n'est pas habitué à ce genre de rythme à haute intensité. »