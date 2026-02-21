« Nous ne sommes pas très loin d'Arsenal » - Tammy Abraham insiste sur le fait qu'Aston Villa PEUT rattraper les Gunners et remporter le titre de Premier League

Abraham a marqué tardivement après que les visiteurs de Leeds aient mené pendant près d'une heure grâce au but d'Anton Stach en première mi-temps. Aston Villa a vu sa régularité sans faille du début de saison quelque peu vaciller ces dernières semaines, avec seulement deux victoires lors de ses sept derniers matchs, mais reste à seulement sept points du leader Arsenal, avec 11 matchs à jouer après une série difficile pour ce dernier.

Les Gunners ont fait match nul 2-2 avec les Wolves, derniers du classement, mercredi, ce qui a conduit beaucoup de gens à dire que la course au titre était encore largement ouverte, les fans de l'équipe d'Arteta et de ses rivaux se déchaînant sur les réseaux sociaux. Manchester City reste le mieux placé pour rattraper Arsenal, mais avec Villa à seulement deux points des hommes de Pep Guardiola, ils ont encore une chance, comme l'a souligné Abraham à la fin du match à Villa Park.

Le joueur de 28 ans a inscrit son deuxième but en cinq matches, son premier en Premier League, depuis qu'il a signé pour la deuxième fois à Villa en janvier. Il est arrivé de Besiktas après que le géant turc l'ait recruté à la Roma, et s'est adressé aux journalistes à la fin du match après que son but tardif, marqué depuis le banc des remplaçants, ait permis à l'équipe des West Midlands de remporter un point samedi après-midi.