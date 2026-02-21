(C)Getty Images
« Nous ne sommes pas très loin d'Arsenal » - Tammy Abraham insiste sur le fait qu'Aston Villa PEUT rattraper les Gunners et remporter le titre de Premier League
Abraham égalise et maintient Aston Villa dans la course au titre
Abraham a marqué tardivement après que les visiteurs de Leeds aient mené pendant près d'une heure grâce au but d'Anton Stach en première mi-temps. Aston Villa a vu sa régularité sans faille du début de saison quelque peu vaciller ces dernières semaines, avec seulement deux victoires lors de ses sept derniers matchs, mais reste à seulement sept points du leader Arsenal, avec 11 matchs à jouer après une série difficile pour ce dernier.
Les Gunners ont fait match nul 2-2 avec les Wolves, derniers du classement, mercredi, ce qui a conduit beaucoup de gens à dire que la course au titre était encore largement ouverte, les fans de l'équipe d'Arteta et de ses rivaux se déchaînant sur les réseaux sociaux. Manchester City reste le mieux placé pour rattraper Arsenal, mais avec Villa à seulement deux points des hommes de Pep Guardiola, ils ont encore une chance, comme l'a souligné Abraham à la fin du match à Villa Park.
Le joueur de 28 ans a inscrit son deuxième but en cinq matches, son premier en Premier League, depuis qu'il a signé pour la deuxième fois à Villa en janvier. Il est arrivé de Besiktas après que le géant turc l'ait recruté à la Roma, et s'est adressé aux journalistes à la fin du match après que son but tardif, marqué depuis le banc des remplaçants, ait permis à l'équipe des West Midlands de remporter un point samedi après-midi.
Abraham affirme qu'Aston Villa est toujours dans la course au titre
Abraham a déclaré à BBC Final Score : « Au vu des derniers résultats de Leeds, on sait qu'ils ont réussi à arracher des matchs nuls et à compliquer la tâche de leurs adversaires. Nous savions donc à quoi nous attendre et nous sommes heureux de ne pas avoir perdu le match. Nous devons simplement continuer sur notre lancée et garder confiance en nous.
Quand je suis arrivé, j'ai discuté avec quelques joueurs et, en observant l'équipe de loin, on voit qu'elle a beaucoup de qualités. Nous sommes ravis d'être là où nous en sommes aujourd'hui, mais nous sommes si près du but que nous devons continuer à nous battre et à croire en nous.
Qui sait ce qui peut arriver ? Nous ne sommes pas très loin d'Arsenal, qui est en tête. Malheureusement, nous n'avons pas remporté la victoire aujourd'hui, mais nous devons continuer à nous battre.
Nous en avons parlé plusieurs fois à l'entraînement [jouer avec Ollie Watkins], et heureusement, nous avons réussi à marquer un but, ce qui a permis au coach de voir que cela pouvait fonctionner. Nous savons qu'il est un attaquant de haut niveau, qu'il est ici depuis plusieurs années et qu'il a marqué de nombreux buts, c'est donc une fantastique concurrence. Je suis heureux d'être de retour chez moi, il ne me reste plus qu'à trouver une maison. »
Emery s'exprime après le match nul de Villa contre Leeds
Le manager de Villa, Emery, a déclaré à BBC Sport : « Ce point est positif. Pourquoi ? Ce match était très difficile et c'est la constance que nous devons maintenir. Leeds méritait le match nul. Nous avons créé des occasions en deuxième mi-temps, mais ils ont aussi eu des occasions de marquer.
Ils défendaient plus bas qu'en première mi-temps. Ils nous mettaient la pression. Nous avons essayé de dominer en combinant, mais c'était difficile. Nous n'avions pas besoin de jouer en profondeur vers Watkins. Nous devions jouer plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Notre meilleure occasion s'est présentée en première mi-temps. Nous acceptons le fait d'avoir terminé ce match sur un match nul. »
Il a ajouté à propos d'Abraham : « Il est en concurrence avec Ollie Watkins pour améliorer notre attaque. Nous avons joué avec les deux aujourd'hui parce que nous avions besoin de lui. Il a été bon. Aujourd'hui, nous avons obtenu un point grâce à son but. »
Les derniers mois de la course au titre s'annoncent tendus
Obtenir la qualification pour la Ligue des champions est l'objectif principal d'Aston Villa pour le reste de la saison, mais l'équipe d'Emery cherchera à rester à portée des deux premiers alors que nous entrons dans ce qui s'annonce comme une fin de saison tendue.
Villa n'a plus été sacré champion d'Angleterre depuis 45 ans, soit depuis la saison 1980/81, et ce serait l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de la Premier League s'il venait à ravir le titre aux Gunners, battant au passage l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, Guardiola.
