« Nous ne l'avons pas vu » - Nick Woltemade, grand doute pour le match de Newcastle contre Man Utd en raison d'un virus, alors qu'Eddie Howe fait face à une crise de sélection
Une épidémie se propage dans le camp de Tyneside
Newcastle a subi un coup dur avant la visite de Manchester United mercredi, Howe confirmant qu'un virus avait frappé l'équipe première. Le moment ne pouvait pas être pire pour les Magpies, qui cherchent désespérément à se remettre de leur défaite décevante 3-2 à domicile contre Everton le week-end dernier. La maladie a considérablement perturbé les programmes d'entraînement et laissé le staff technique dans l'inquiétude quant à la disponibilité de plusieurs joueurs clés.
La principale préoccupation concerne Woltemade, la recrue phare de l'été. L'attaquant allemand, qui a rejoint St James' Park en provenance de Stuttgart pour un montant record de 69 millions de livres sterling, n'a pas pu participer aux préparatifs de l'équipe première depuis plusieurs jours. Si certains membres de l'équipe semblent s'être rapidement remis de cette mystérieuse maladie, l'état de santé de Woltemade reste précaire et l'équipe médicale surveille son rétablissement avant le match décisif contre l'équipe de Michael Carrick.
Howe a admis lors de sa conférence de presse d'avant-match que l'absence de l'attaquant à l'entraînement était de plus en plus préoccupante. Le manager a indiqué que le virus était apparu pour la première fois lors du match contre Everton, où Jacob Ramsey avait été contraint de quitter le terrain à la mi-temps. Si Ramsey a depuis repris l'entraînement, Woltemade ne montre toujours aucun signe de guérison complète.
Les blessures aggravées par une épidémie virale
L'épidémie virale est le dernier obstacle en date dans ce qui devient une véritable crise de sélection pour Eddie Howe. Newcastle traverse déjà une période difficile sans plusieurs de ses stars seniors, dont le capitaine Bruno Guimaraes. Le manque de leadership et de présence physique au milieu de terrain de l'équipe est évident depuis quelques semaines, ce qui contribue à une mauvaise passe qui a vu le club chuter à la 13e place du classement de la Premier League.
Au-delà des problèmes de santé, les Magpies sont définitivement privés de Lewis Miley, Emile Krafth et Fabian Schar. On espérait que Tino Livramento ferait un retour opportun pour renforcer la défense, mais la participation du défenseur latéral reste très incertaine pour le match de milieu de semaine. Howe a indiqué que si la rééducation du défenseur progressait bien, le délai très court entre le match de samedi et celui de mercredi rendait son retour au jeu peu probable.
« Jacob [Ramsey] était là hier, il s'est bien entraîné, il s'est donc rapidement remis », a déclaré Howe. « Il y a manifestement quelque chose, une maladie, qui touche potentiellement l'équipe, car Nick Woltemade est tombé malade et nous ne l'avons pas vu depuis quelques jours. Nous verrons bien, nous lui donnerons toutes ses chances. »
Howe aborde la liste croissante des absents
Le manager de Newcastle a exprimé sa frustration face à l'imprévisibilité de la situation actuelle, notamment en ce qui concerne la date de retour de Livramento. « Je pense que c'est peut-être trop tôt pour Livramento. Je pense qu'il se rapproche de plus en plus », a-t-il ajouté. « Je sais que j'ai beaucoup posé de questions à son sujet et je comprends pourquoi, car je fais la même chose avec l'équipe médicale. C'est comme une chaîne qui descend, nous sommes impatients de le voir revenir, mais cela doit se faire au bon moment.
Toutes les blessures ne sont pas toujours aussi simples : on donne une date de retour et le joueur revient. Il y a toujours des petits imprévus qui peuvent survenir. Je pense qu'il est légèrement en avance sur le calendrier initialement prévu, mais oui, il en est maintenant aux dernières étapes de sa rééducation. »
Une nuit décisive à St James' Park
Newcastle accueille United le mercredi 4 mars, le coup d'envoi étant prévu à 20h00 GMT. Le staff médical procédera à des évaluations finales sur Woltemade et les autres joueurs concernés le matin du match. Si l'attaquant allemand venait à être forfait, Howe pourrait être contraint de remanier sa tactique, en utilisant éventuellement un système à faux numéro 9 ou en s'appuyant sur une ligne d'attaque moins expérimentée pour mener l'offensive.
Après ce match, les Magpies devront affronter une série de rencontres difficiles, notamment contre Man City en FA Cup, Barcelone en Ligue des champions et Chelsea en Premier League.
