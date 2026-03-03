« Nous ne l'avons pas vu » - Nick Woltemade, grand doute pour le match de Newcastle contre Man Utd en raison d'un virus, alors qu'Eddie Howe fait face à une crise de sélection

Newcastle a subi un coup dur avant la visite de Manchester United mercredi, Howe confirmant qu'un virus avait frappé l'équipe première. Le moment ne pouvait pas être pire pour les Magpies, qui cherchent désespérément à se remettre de leur défaite décevante 3-2 à domicile contre Everton le week-end dernier. La maladie a considérablement perturbé les programmes d'entraînement et laissé le staff technique dans l'inquiétude quant à la disponibilité de plusieurs joueurs clés.

La principale préoccupation concerne Woltemade, la recrue phare de l'été. L'attaquant allemand, qui a rejoint St James' Park en provenance de Stuttgart pour un montant record de 69 millions de livres sterling, n'a pas pu participer aux préparatifs de l'équipe première depuis plusieurs jours. Si certains membres de l'équipe semblent s'être rapidement remis de cette mystérieuse maladie, l'état de santé de Woltemade reste précaire et l'équipe médicale surveille son rétablissement avant le match décisif contre l'équipe de Michael Carrick.

Howe a admis lors de sa conférence de presse d'avant-match que l'absence de l'attaquant à l'entraînement était de plus en plus préoccupante. Le manager a indiqué que le virus était apparu pour la première fois lors du match contre Everton, où Jacob Ramsey avait été contraint de quitter le terrain à la mi-temps. Si Ramsey a depuis repris l'entraînement, Woltemade ne montre toujours aucun signe de guérison complète.