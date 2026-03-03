« Nous le protégeons comme un trésor » - Arsenal avertit que la star de l'Inter n'est pas à vendre, le président du club niant toute discussion avec le leader de la Premier League

La conversation s'est naturellement orientée vers les joueurs que l'Inter pourrait cibler, en particulier Nico Paz, le joueur vedette de Côme. Le meneur de jeu argentin, arrivé en Serie A en provenance du Real Madrid, s'est révélé cette saison et est suivi depuis longtemps par les recruteurs de l'Inter, avant le match nul 0-0 disputé par les deux équipes mardi en Coppa Italia. Marotta a reconnu la qualité du jeune milieu de terrain, soulignant l'impressionnante progression qu'il a montrée sous la houlette de Cesc Fabregas au Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Au sujet de l'intérêt porté à l'ancien joueur du Real Madrid, Marotta a déclaré : « C'est certainement un joueur intéressant, un talent avec une carrière très prometteuse. Je crois qu'il appartient au Real, Côme a su le repérer, le Real a eu raison de ne pas le laisser partir. On parlera beaucoup de lui à l'avenir. »