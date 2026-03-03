Getty Images Sport
« Nous le protégeons comme un trésor » - Arsenal avertit que la star de l'Inter n'est pas à vendre, le président du club niant toute discussion avec le leader de la Premier League
Marotta met en garde Arsenal au sujet d'Esposito
Le joueur de 20 ans connaît une saison très prometteuse avec l'Inter, ayant disputé 36 matches toutes compétitions confondues, marquant sept buts et délivrant six passes décisives. Cette forme impressionnante a naturellement fait de lui une cible privilégiée pour plusieurs grands clubs européens. Malgré les rumeurs persistantes liant l'équipe de Mikel Arteta à un transfert du jeune joueur, Marotta a insisté sur le fait qu'aucun dialogue n'avait eu lieu entre les deux clubs. Le directeur de l'Inter a réaffirmé que le projet sportif du club reposait sur la conservation de ses meilleurs espoirs locaux plutôt que sur la réalisation de profits rapides.
Marotta met fin aux rumeurs concernant Arsenal
Le président de l'Inter s'est montré très clair dans son évaluation des rumeurs de transfert lors de sa conférence de presse d'avant-match. Lorsqu'on lui a demandé directement si les Gunners avaient fait une offre pour le jeune prodige, Marotta a répondu : « Non, ils n'ont pas demandé d'informations. L'Inter ne souhaite pas vendre et ne fait pas du transfert de joueurs son activité principale. Il vient du centre de formation et nous le protégeons comme un trésor. Tout peut arriver à l'avenir, mais ce sera dans un avenir lointain. »
Nico Paz attire l'attention
La conversation s'est naturellement orientée vers les joueurs que l'Inter pourrait cibler, en particulier Nico Paz, le joueur vedette de Côme. Le meneur de jeu argentin, arrivé en Serie A en provenance du Real Madrid, s'est révélé cette saison et est suivi depuis longtemps par les recruteurs de l'Inter, avant le match nul 0-0 disputé par les deux équipes mardi en Coppa Italia. Marotta a reconnu la qualité du jeune milieu de terrain, soulignant l'impressionnante progression qu'il a montrée sous la houlette de Cesc Fabregas au Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Au sujet de l'intérêt porté à l'ancien joueur du Real Madrid, Marotta a déclaré : « C'est certainement un joueur intéressant, un talent avec une carrière très prometteuse. Je crois qu'il appartient au Real, Côme a su le repérer, le Real a eu raison de ne pas le laisser partir. On parlera beaucoup de lui à l'avenir. »
La philosophie de l'Inter qui privilégie les jeunes
Les commentaires de Marotta sur Esposito soulignent l'engagement envers le centre de formation des Nerazzurri, qui a produit une série de talents professionnels au cours des dernières saisons. Cette philosophie est considérée comme essentielle pour que le club reste viable tout en rivalisant au plus haut niveau de la Serie A et de la Ligue des champions.
L'Inter reste désormais concentré sur le terrain, alors qu'il doit faire face à un calendrier chargé dans plusieurs compétitions. Si le marché des transferts sera toujours source de spéculations, les dirigeants de San Siro semblent privilégier la stabilité. Pour Arsenal et les autres clubs de Premier League, le message est clair : les joyaux de l'Inter resteront exactement où ils sont dans un avenir prévisible, car le club cherche à bâtir la prochaine génération de succès autour des joueurs issus de son propre centre de formation.
