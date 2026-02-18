Getty Images Sport
« Nous le méritons ! » - Mikel Arteta admet qu'Arsenal a « payé le prix » de son manque de rigueur lors de son effondrement spectaculaire face aux Wolves
Arsenal gâche son avance de deux buts dans le temps additionnel
Bukayo Saka a mis fin à une série de 15 matchs sans but en marquant tôt dans la partie à Molineux, reprenant de la tête un centre de Declan Rice après avoir été aligné au poste de numéro 10. Piero Hincapie a ensuite inscrit son premier but pour le club depuis son transfert estival en provenance du Bayer Leverkusen au début de la seconde période, alors qu'Arsenal semblait se diriger vers les trois points, mais les Wolves en avaient décidé autrement.
Hugo Bueno a réduit l'écart pour les hôtes à l'heure de jeu, et les Gunners ont été punis pour leur performance médiocre en deuxième mi-temps lorsque Riccardo Calafiori a marqué contre son camp à la quatrième minute du temps additionnel, permettant aux Wolves d'égaliser.
Arteta : Arsenal « méritait » le match nul
Au micro de Sky Sports après le match, Arteta a déclaré : « C'est très difficile à accepter. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas joué comme nous aurions dû et comme il le fallait pour remporter un match de Premier League. Il vaut mieux ne pas juger, nous sommes tous trop émus. Il faut accepter cette défaite, car nous la méritons.
« Sous le coup de l'émotion, il est très facile de dire des choses qui peuvent nuire à l'équipe. Tout le monde veut faire de son mieux. Il faut traverser des périodes difficiles. Aujourd'hui, à la dernière minute, nous en avons payé le prix. Nous devons faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent.
Aujourd'hui, nous devons l'accepter. Nous devons être critiques envers nous-mêmes, car ce n'était pas suffisant. En championnat, la réalité est que nous n'avons pas été constants ces derniers mois. Il faut se relever. Lorsque nous traversons une période difficile, nous devons montrer à quel point nous voulons gagner et à quel point nous sommes bons. Nous devons nous relever. »
Saka affirme que l'ambiance dans les vestiaires est « très morose »
Saka s'est également présenté devant les caméras de Sky Sports et a été interrogé sur l'ambiance qui régnait dans le camp d'Arsenal après leur capitulation tardive. Il a répondu : « Oui, l'ambiance est très morose. Nous sommes très déçus du résultat et surtout de la façon dont nous avons joué en deuxième mi-temps. Nous sommes loin des standards que nous nous sommes fixés cette saison.
Il est temps pour nous de réfléchir à nos dernières performances et de régler immédiatement les problèmes, afin de pouvoir recommencer à gagner des matchs, enchaîner les victoires et retrouver notre élan, car nous l'avons un peu perdu en ce moment.
Je pense simplement que nous devons retrouver notre niveau. Si nous faisons bien les choses à la base, nous avons largement assez de qualité dans cette équipe pour gagner des matchs, en particulier ceux où nous avons récemment laissé filer des points. Nous devons corriger cela et c'est notre seule priorité pour le moment. »
Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?
La prochaine rencontre d'Arsenal sera un déplacement chez son rival Tottenham Hotspur dimanche, dans le cadre du derby du nord de Londres. Les Spurs sont sous une nouvelle direction depuis le limogeage de Thomas Frank, remplacé par Igor Tudor jusqu'à la fin de la saison.
