« Nous le méritons ! » - Mikel Arteta admet qu'Arsenal a « payé le prix » de son manque de rigueur lors de son effondrement spectaculaire face aux Wolves

Au micro de Sky Sports après le match, Arteta a déclaré : « C'est très difficile à accepter. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas joué comme nous aurions dû et comme il le fallait pour remporter un match de Premier League. Il vaut mieux ne pas juger, nous sommes tous trop émus. Il faut accepter cette défaite, car nous la méritons.

« Sous le coup de l'émotion, il est très facile de dire des choses qui peuvent nuire à l'équipe. Tout le monde veut faire de son mieux. Il faut traverser des périodes difficiles. Aujourd'hui, à la dernière minute, nous en avons payé le prix. Nous devons faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent.

Aujourd'hui, nous devons l'accepter. Nous devons être critiques envers nous-mêmes, car ce n'était pas suffisant. En championnat, la réalité est que nous n'avons pas été constants ces derniers mois. Il faut se relever. Lorsque nous traversons une période difficile, nous devons montrer à quel point nous voulons gagner et à quel point nous sommes bons. Nous devons nous relever. »