« Nous devons établir des règles claires ! » - Fabian Hurzeler, l'entraîneur de Brighton, dénonce les tactiques dilatoires d'Arsenal

Si le tacticien allemand plaide pour que les autorités interviennent et renforcent la réglementation, il est également suffisamment pragmatique pour savoir que ses joueurs doivent, dans l'intervalle, composer avec la réalité du football de haut niveau moderne. Brighton ne peut pas se permettre d'être victime des tactiques que son entraîneur critique. Il a reconnu l'importance de ces moments, déclarant : « Nous n'allons pas changer ces règles immédiatement, nous savons donc à quel point les coups de pied arrêtés sont importants. Je répète toujours qu'elles peuvent changer le cours d'un match, donc nous devons aussi les utiliser, être très efficaces pour marquer des buts, plus efficaces pour créer des occasions sur les corners et les coups francs, et toujours essayer de bien les défendre. »

Les supporters et les observateurs suivront désormais de près l'arbitrage des coups de pied arrêtés d'Arsenal lors de la rencontre de mercredi à l'Amex. Alors que la course au titre s'intensifie et que Hurzeler fait connaître son opinion, cette bataille d'esprit entre le plus jeune entraîneur du championnat et l'expérimenté Arteta promet d'être un véritable cours de tactique. Reste à voir si la Premier League tiendra compte de son appel en faveur de « règles claires », mais le manager de Brighton a fait en sorte que chaque seconde passée sur un corner soit comptée par le public local.