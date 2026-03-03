AFP
« Nous devons établir des règles claires ! » - Fabian Hurzeler, l'entraîneur de Brighton, dénonce les tactiques dilatoires d'Arsenal
La lutte contre les arts sombres
Arsenal est devenu spécialiste des coups de pied arrêtés, une caractéristique qui s'est une nouvelle fois illustrée lors de sa récente victoire contre Chelsea. Les buts de William Saliba et Jurrien Timber, sur des passes décisives de Declan Rice et Bukayo Saka, ont permis à l'équipe de remporter trois points cruciaux, mais la nature physique de son approche a suscité des interrogations. Hurzeler estime que le manque de cohérence dans la manière dont les arbitres gèrent ces situations est un problème croissant. S'exprimant avant le match à domicile de Brighton contre les Gunners, il a déclaré : « Certaines obstructions ou la manière dont les équipes bloquent, il n'y a pas de règle claire. Parfois, l'arbitre siffle et c'est une faute, parfois il ne siffle pas. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous abordons ce sujet en ce moment, mais pour moi, le sujet principal est d'établir une règle claire sur le temps que l'on peut perdre pour un corner, une remise en jeu ou un coup franc. »
Exiger un temps de jeu naturel
Le manager de Brighton est particulièrement frustré par les interruptions de jeu qui surviennent lorsqu'une équipe mène au score, ce qui réduit considérablement le temps de jeu effectif. Hurzeler a clairement indiqué qu'il estime que ces retards tactiques nuisent au spectacle offert aux supporters. Il a déclaré : « Personne ne s'en rend compte, mais quand Arsenal a un corner et mène au score, il lui faut parfois plus d'une minute pour le tirer. Nous devons donc établir des règles claires, car au final, nous avons un temps de jeu naturel de 50 minutes au lieu de 65 minutes parfois. »
Une différence considérable dans l'analyse
Les frustrations de Hurzeler sont étayées par des données, le manager des Seagulls soulignant que les écarts en termes de temps de jeu effectif dans la ligue sont stupéfiants. Il estime que les supporters méritent un produit cohérent, quelles que soient les équipes en compétition ou la manière dont une équipe choisit de gérer son avance. « Le jeu change tellement si vous n'avez pas un temps de jeu naturel pour tous les matchs. Nous avons analysé la situation et la différence est énorme », poursuit Hurzeler. « Je pense que tous les supporters qui paient cher pour assister à nos matchs devraient bénéficier du même temps de jeu naturel. Ils veulent voir un événement footballistique, ils ne veulent pas voir peut-être 50 minutes de jeu et 40 minutes sans action. »
S'adapter au climat actuel
Si le tacticien allemand plaide pour que les autorités interviennent et renforcent la réglementation, il est également suffisamment pragmatique pour savoir que ses joueurs doivent, dans l'intervalle, composer avec la réalité du football de haut niveau moderne. Brighton ne peut pas se permettre d'être victime des tactiques que son entraîneur critique. Il a reconnu l'importance de ces moments, déclarant : « Nous n'allons pas changer ces règles immédiatement, nous savons donc à quel point les coups de pied arrêtés sont importants. Je répète toujours qu'elles peuvent changer le cours d'un match, donc nous devons aussi les utiliser, être très efficaces pour marquer des buts, plus efficaces pour créer des occasions sur les corners et les coups francs, et toujours essayer de bien les défendre. »
Les supporters et les observateurs suivront désormais de près l'arbitrage des coups de pied arrêtés d'Arsenal lors de la rencontre de mercredi à l'Amex. Alors que la course au titre s'intensifie et que Hurzeler fait connaître son opinion, cette bataille d'esprit entre le plus jeune entraîneur du championnat et l'expérimenté Arteta promet d'être un véritable cours de tactique. Reste à voir si la Premier League tiendra compte de son appel en faveur de « règles claires », mais le manager de Brighton a fait en sorte que chaque seconde passée sur un corner soit comptée par le public local.
