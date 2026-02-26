Getty
« Nous buvons de vraies pintes ! » - Daniel Farke livre une réponse hilarante après que Pep Guardiola ait dit aux stars de Man City de profiter des cocktails
La blague de Farke
Après que City ait réduit l'écart avec Arsenal en battant Newcastle 2-1, Guardiola a déclaré aux journalistes qu'il allait accorder trois jours de congé à ses joueurs, pendant lesquels ils seraient encouragés à siroter quelques cocktails.
Le manager de Leeds, Farke, qui prépare son équipe à affronter City ce week-end, a déclaré : « C'est la différence entre les deux clubs, ils boivent des daiquiris et des caipirinhas, ici, nous buvons de bonnes pintes ou de la bière ! »
Il a ajouté : « Nous attendons avec impatience ce match, qui nous opposera à l'équipe la plus titrée de ces dernières années. Ils ont tout gagné, ils ont les meilleurs joueurs et le meilleur entraîneur du monde. C'est une tâche difficile qui nous attend, mais nous sommes impatients de la relever. Nous sommes bien sûr les outsiders, mais nous avons montré que nous pouvions livrer des performances engagées. Nous avons une chance de gagner des points. »
À propos de l'évolution tactique de Guardiola : « Pep évolue et se développe constamment, il est toujours en avance sur son temps. Une fois que tout le monde s'est adapté, il change à nouveau. Il a influencé et inspiré le jeu. Il est tout simplement le meilleur. Il dispose probablement du meilleur attaquant au monde, Erling Haaland, et sait comment l'utiliser. Le seul qui puisse rivaliser avec lui est bien sûr Dominic Calvert-Lewin. Il faut veiller à ce qu'il ne soit pas placé dans une position idéale pour exploiter ses talents. Mais d'autres joueurs peuvent marquer beaucoup de buts, pas seulement Erling Haaland. »
Farke impressionné par les transferts de janvier
Farke a été interrogé sur les transferts réalisés par City en janvier, avec l'arrivée d'Antoine Semenyo et Marc Guehi à l'Etihad, qui ont donné un coup de pouce important au club dans la course au titre de Premier League.
À propos de ces deux transferts, le manager de Leeds a ajouté : « Ce sont deux joueurs de haut niveau, l'un des meilleurs attaquants et l'un des meilleurs défenseurs centraux de ce championnat. Cela leur offre davantage d'options, ce qui est important pour eux. C'est très bien, mais nous prenons les choses comme elles viennent, nous devons jouer avec les deux et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire. »
Il estime néanmoins que Leeds a trouvé une « faiblesse ».
« Nous avons des données sur tout et pouvons même trouver une faiblesse chez City. Nous voyons juste une victoire après l'autre au tableau, ils sont en tête du classement, Haaland a marqué 22 buts, Semenyo 13, mais heureusement, nous avons quand même trouvé une faiblesse », a-t-il ajouté. « Si cela donne plus de confiance à mon équipe, je le mentionnerai, mais je ne m'avancerai pas trop. Il est important d'être réaliste, de s'assurer que nous franchissons la ligne, d'être très efficaces dans les deux surfaces, et alors peut-être pourrons-nous faire un match serré. Nous n'avons une chance que si nous en faisons un match historique, nous avons donc besoin de nos supporters, ils doivent nous porter jusqu'au bout. »
« Mont Everest »
Farke a mené son équipe de Norwich City à la victoire contre City à Carrow Road, mais il maintient que cela reste une tâche comparable à l'ascension de l'Everest.
Il a ajouté : « C'est toujours l'Everest. C'est tellement rare d'avoir l'occasion de créer quelque chose de magique. Il faut être au-dessus de ses capacités, et il faut aussi un peu de chance pour que City ne soit pas au meilleur de sa forme. J'ai besoin d'une atmosphère particulière, où tout le monde est en effervescence dans le stade. Nous devons saisir nos chances. Avec Norwich, nous avons marqué quatre buts, ce qui était très efficace, mais c'était il y a longtemps. Nous affrontons une équipe en pleine forme, avec des joueurs de haut niveau. Le meilleur entraîneur, donc c'est toujours l'Everest. »
Leeds occupe actuellement la 15e place, avec six points d'avance sur la zone de relégation.
Farke a ajouté : « La confiance est déjà au plus haut, mais ce qui aiderait, c'est un ou trois points. Ce n'est pas encore le moment décisif, mais c'est tout de même une période importante, chaque point gagné est crucial, donc en gagner un ou trois serait énorme. C'est une nouvelle chance, nous n'avons rien à perdre. Nous pouvons juste gagner des points, donc nous attendons ce match avec impatience. »
Et ensuite ?
Leeds affrontera City ce week-end, avant de se mesurer à Sunderland. Le club affrontera ensuite l'ancienne équipe de Farke, Norwich, lors du cinquième tour de la FA Cup.
