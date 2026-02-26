Après que City ait réduit l'écart avec Arsenal en battant Newcastle 2-1, Guardiola a déclaré aux journalistes qu'il allait accorder trois jours de congé à ses joueurs, pendant lesquels ils seraient encouragés à siroter quelques cocktails.

Le manager de Leeds, Farke, qui prépare son équipe à affronter City ce week-end, a déclaré : « C'est la différence entre les deux clubs, ils boivent des daiquiris et des caipirinhas, ici, nous buvons de bonnes pintes ou de la bière ! »

Il a ajouté : « Nous attendons avec impatience ce match, qui nous opposera à l'équipe la plus titrée de ces dernières années. Ils ont tout gagné, ils ont les meilleurs joueurs et le meilleur entraîneur du monde. C'est une tâche difficile qui nous attend, mais nous sommes impatients de la relever. Nous sommes bien sûr les outsiders, mais nous avons montré que nous pouvions livrer des performances engagées. Nous avons une chance de gagner des points. »

À propos de l'évolution tactique de Guardiola : « Pep évolue et se développe constamment, il est toujours en avance sur son temps. Une fois que tout le monde s'est adapté, il change à nouveau. Il a influencé et inspiré le jeu. Il est tout simplement le meilleur. Il dispose probablement du meilleur attaquant au monde, Erling Haaland, et sait comment l'utiliser. Le seul qui puisse rivaliser avec lui est bien sûr Dominic Calvert-Lewin. Il faut veiller à ce qu'il ne soit pas placé dans une position idéale pour exploiter ses talents. Mais d'autres joueurs peuvent marquer beaucoup de buts, pas seulement Erling Haaland. »