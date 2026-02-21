Ce match a également marqué la 654e apparition en Premier League de la star de Brighton James Milner, qui a battu le record de Gareth Barry. Il était ravi de célébrer cet événement avec les trois points. Il a déclaré : « Je suis ravi de cette victoire. C'était un match que nous devions absolument gagner aujourd'hui et j'ai l'impression que récemment, nous n'avons pas eu la chance et les résultats que nous méritions probablement au vu de nos performances. Nous avons réalisé une bonne performance à Villa la semaine dernière et avons encaissé un but à la dernière minute, je suis donc ravi pour les garçons. La cohésion et la combativité dont nous avons fait preuve pour continuer à aller de l'avant, depuis le manager jusqu'aux joueurs, pour continuer à croire, et j'espère que cela nous permettra de terminer la saison en beauté. »

Milner a également évoqué son record d'apparitions et a été interrogé sur le secret de son succès. Il a répondu : « Le travail acharné. Les gens qui m'entourent. Les sacrifices que ma famille et mes amis ont faits tout au long de ma carrière. Les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, les kinésithérapeutes, les scientifiques du sport, les joueurs avec lesquels j'ai joué et qui m'ont beaucoup appris, depuis Nigel Martyns et d'autres personnes comme lui jusqu'aux jeunes joueurs d'aujourd'hui, qui sont assez jeunes pour être mes enfants.

Mais ils vous gardent jeune et vous poussent à continuer, et vous voulez simplement être là pour les aider et les encourager à atteindre leur potentiel le plus rapidement possible. C'est un groupe de gars formidables, un vestiaire où il fait bon vivre et un excellent manager qui, j'en suis sûr, va avoir une carrière formidable à l'avenir. C'est formidable de travailler avec ce club et je suis absolument ravi que nous ayons remporté la victoire aujourd'hui. »