« Nous avons été la meilleure équipe de ce championnat ! » - Keith Andrews, l'entraîneur de Brentford, minimise la défaite contre Brighton avec cette déclaration audacieuse
La bonne série de Brentford stoppée par Brighton
Brentford abordait le match de samedi après avoir récolté 20 points lors de ses 10 derniers matchs, soit le meilleur total de toute la Premier League. Mais les Bees ont échoué face à une équipe de Brighton qui menait 2-0 à la pause. Gomez a ouvert le score après que la frappe de Ferdi Kadioglu ait heurté le poteau, puis Welbeck a doublé la mise après une grave erreur de Nathan Collins. Le défenseur venait tout juste d'entrer sur le terrain, en remplacement d'Aaron Hickey, blessé, mais il a raté son dégagement, offrant à Welbeck une occasion en or qu'il n'allait pas laisser passer.
Andrews fait une déclaration audacieuse au sujet de Brentford
Andrews a parlé de son équipe après la défaite et a minimisé cette perte. Il a souligné les excellents résultats récents de son équipe et a refusé d'être trop pessimiste, déclarant à l'émission Match of the Day de la BBC : « Je pense que nous n'avons pas atteint le niveau auquel nous sommes habitués en première mi-temps. Nous avons toujours joué à un niveau élevé, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. La deuxième mi-temps a été nettement meilleure. Nous avons beaucoup montré en deuxième mi-temps. Nous n'avons pas su saisir assez tôt les occasions qui auraient pu leur poser des problèmes. Dans l'ensemble, c'est une journée décevante. Mon message global est que nous avons été la meilleure équipe de ce championnat lors des 10 derniers matchs et que 45 minutes de football ne définissent pas ce que nous avons accompli ni ce que nous accomplirons à l'avenir. »
Milner célèbre un événement marquant
Ce match a également marqué la 654e apparition en Premier League de la star de Brighton James Milner, qui a battu le record de Gareth Barry. Il était ravi de célébrer cet événement avec les trois points. Il a déclaré : « Je suis ravi de cette victoire. C'était un match que nous devions absolument gagner aujourd'hui et j'ai l'impression que récemment, nous n'avons pas eu la chance et les résultats que nous méritions probablement au vu de nos performances. Nous avons réalisé une bonne performance à Villa la semaine dernière et avons encaissé un but à la dernière minute, je suis donc ravi pour les garçons. La cohésion et la combativité dont nous avons fait preuve pour continuer à aller de l'avant, depuis le manager jusqu'aux joueurs, pour continuer à croire, et j'espère que cela nous permettra de terminer la saison en beauté. »
Milner a également évoqué son record d'apparitions et a été interrogé sur le secret de son succès. Il a répondu : « Le travail acharné. Les gens qui m'entourent. Les sacrifices que ma famille et mes amis ont faits tout au long de ma carrière. Les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, les kinésithérapeutes, les scientifiques du sport, les joueurs avec lesquels j'ai joué et qui m'ont beaucoup appris, depuis Nigel Martyns et d'autres personnes comme lui jusqu'aux jeunes joueurs d'aujourd'hui, qui sont assez jeunes pour être mes enfants.
Mais ils vous gardent jeune et vous poussent à continuer, et vous voulez simplement être là pour les aider et les encourager à atteindre leur potentiel le plus rapidement possible. C'est un groupe de gars formidables, un vestiaire où il fait bon vivre et un excellent manager qui, j'en suis sûr, va avoir une carrière formidable à l'avenir. C'est formidable de travailler avec ce club et je suis absolument ravi que nous ayons remporté la victoire aujourd'hui. »
Et ensuite ?
Brentford espère rebondir lors de son prochain match contre Burnley, qui connaît des difficultés. Les Clarets occupent la 19e place du classement, mais ils ont créé la surprise samedi en marquant un but égalisateur dans le temps additionnel, permettant ainsi à leur équipe de remporter un point à Chelsea.
