Forest a révélé que Pereira, qui a déjà travaillé aux côtés du mystérieux propriétaire des Reds, Evangelos Marinakis, au sein du grand club grec de l'Olympiacos, a signé un contrat de 18 mois jusqu'à l'été 2027.

Un communiqué publié sur le site officiel du club indique : « Pereira a débuté sa carrière d'entraîneur dans son pays natal, le Portugal, en 2002. Après avoir acquis une vaste expérience à travers le pays, il a pris les rênes de Porto en 2011, où il a connu deux années couronnées de succès, menant le club à deux titres de champion consécutifs. Après avoir passé du temps à Al Ahli en Arabie saoudite, Pereira a rejoint l'Olympiacos en janvier 2015 et a remporté le doublé avec le club du Pirée.

« En plus de sa riche expérience au plus haut niveau mondial, Pereira a également entraîné Fenerbahçe en Turquie et le club de Super League chinoise Shanghai SIPG, qu'il a mené à son tout premier titre de champion dès sa première saison, avant de remporter la Super Coupe de Chine. Il a également été à la tête des clubs brésiliens Corinthians et Flamengo.

Plus récemment, il était entraîneur principal du club de Premier League Wolves. Prenant les rênes d'un club en zone de relégation, Pereira l'a mené à une série de six victoires consécutives qui lui a permis de se maintenir en première division lors de la saison 2024-25. Il s'agit de la plus longue série de victoires de toutes les équipes de première division la saison dernière, au cours de laquelle les Wolves ont également battu le record du nombre de buts marqués par le club en Premier League. »

Les Reds ont ajouté à propos de leur nouveau patron : « Il sera rejoint par le staff technique composé de Filipe Jorge Monteiro Almeida (entraîneur adjoint), Luis Miguel Moreira Da Silva (entraîneur adjoint), Bruno Filipe Araujo De Moura (responsable de la préparation physique et de l'analyse des adversaires) et Pedro Simao Capela Silva Lopes (analyste des adversaires). »