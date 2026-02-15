Getty
Nottingham Forest engage son QUATRIÈME entraîneur de la saison dans l'espoir d'éviter la relégation en Premier League
Pereira devient le quatrième entraîneur de Forest pour la saison 2025-26.
Dyche, qui a dirigé l'équipe pendant 25 matchs en 114 jours, a été remercié le 12 février, juste après un match nul 0-0 contre les Wolves, derniers du classement, qui a donné lieu à une nouvelle salve de huées dans les tribunes.
Forest, qui a connu une saison mouvementée, se retrouve à nouveau engagé dans une lutte contre la relégation. Pereira a réussi à éloigner les Wolves du danger lorsqu'il a pris les rênes à Molineux en décembre 2024, et le Portugais est désormais chargé de réitérer cet exploit.
Pereira signe un contrat de 18 mois au City Ground
Forest a révélé que Pereira, qui a déjà travaillé aux côtés du mystérieux propriétaire des Reds, Evangelos Marinakis, au sein du grand club grec de l'Olympiacos, a signé un contrat de 18 mois jusqu'à l'été 2027.
Un communiqué publié sur le site officiel du club indique : « Pereira a débuté sa carrière d'entraîneur dans son pays natal, le Portugal, en 2002. Après avoir acquis une vaste expérience à travers le pays, il a pris les rênes de Porto en 2011, où il a connu deux années couronnées de succès, menant le club à deux titres de champion consécutifs. Après avoir passé du temps à Al Ahli en Arabie saoudite, Pereira a rejoint l'Olympiacos en janvier 2015 et a remporté le doublé avec le club du Pirée.
« En plus de sa riche expérience au plus haut niveau mondial, Pereira a également entraîné Fenerbahçe en Turquie et le club de Super League chinoise Shanghai SIPG, qu'il a mené à son tout premier titre de champion dès sa première saison, avant de remporter la Super Coupe de Chine. Il a également été à la tête des clubs brésiliens Corinthians et Flamengo.
Plus récemment, il était entraîneur principal du club de Premier League Wolves. Prenant les rênes d'un club en zone de relégation, Pereira l'a mené à une série de six victoires consécutives qui lui a permis de se maintenir en première division lors de la saison 2024-25. Il s'agit de la plus longue série de victoires de toutes les équipes de première division la saison dernière, au cours de laquelle les Wolves ont également battu le record du nombre de buts marqués par le club en Premier League. »
Les Reds ont ajouté à propos de leur nouveau patron : « Il sera rejoint par le staff technique composé de Filipe Jorge Monteiro Almeida (entraîneur adjoint), Luis Miguel Moreira Da Silva (entraîneur adjoint), Bruno Filipe Araujo De Moura (responsable de la préparation physique et de l'analyse des adversaires) et Pedro Simao Capela Silva Lopes (analyste des adversaires). »
Une décision risquée : Forest a-t-il pris la bonne décision ?
Des questions ont été soulevées quant à savoir si la politique de rotation incessante de Forest au niveau de la direction finira par leur coûter leur place dans l'élite. L'ancien international anglais Peter Crouch a déclaré à TNT Sports que les Reds, « prompts à appuyer sur la gâchette », sont un club en « pleine tourmente » et semblent appuyer sur le bouton « autodestruction ».
Une autre ancienne star anglaise, Gary Lineker, a déclaré au podcast The Rest Is Football que les joueurs auraient rencontré Marinakis avant que Dyche ne soit limogé : « De toute évidence, Nuno joue en contre-attaque, Ange joue beaucoup vers l'avant, puis il revient à un style avec Sean Dyche - les joueurs vont se dire « Quoi ? Qui va venir ensuite ? ! » Vitor Pereira a parfois joué assez haut pour les Wolves, alors je veux dire, vont-ils encore changer ?
Et ensuite, vous allez blâmer les joueurs. Je pense que si les joueurs avaient eu le courage, lors d'une réunion du comité, de lui dire « Attends une minute, mec, tu dois décider quel style de football tu veux vraiment que nous jouions », plutôt que de changer et de faire volte-face 14 fois... Je ne sais pas, j'exagère peut-être. »
Baptême du feu : les prochains matchs de Forest
Les supporters de Forest en avaient toutefois assez du football fade pratiqué par Dyche, tandis que les stars chevronnées auraient fait part de leurs inquiétudes concernant les séances d'entraînement exténuantes qui les laissaient fatigués avant les matchs.
Pereira est chargé de stabiliser le navire et de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Il sera soumis à un baptême du feu, puisque ses cinq premiers matchs à la tête de l'équipe comprennent un match aller-retour contre Fenerbahçe en barrage de la phase à élimination directe de l'Europa League, ainsi que des rencontres de Premier League contre Liverpool, Brighton et Manchester City.
