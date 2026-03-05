Nottingham Forest demande à Edu Gaspar de rester À L'ÉCART du stade et du terrain d'entraînement alors que l'ancien directeur d'Arsenal se rapproche de son départ

Les changements incessants au sein du staff technique ont laissé beaucoup de gens perplexes, y compris Dyche, qui a été licencié après seulement 114 jours. S'exprimant dans le podcast The Football Boardroom, Dyche a fait part de sa frustration : « À ce moment-là, nous étions neuvièmes du classement de la Premier League. Les statistiques et les faits étaient là, clairs comme de l'eau de roche. D'après mes résultats, entre le moment où nous sommes arrivés et celui où nous sommes partis, nous aurions terminé douzièmes de la Premier League. »

Dyche a conclu : « Donc, d'après les données factuelles et l'analyse, je ne comprends aucune des décisions qui ont été prises. Mais le football est en train de changer, et nous en avons été témoins. »