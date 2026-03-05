Getty
Nottingham Forest demande à Edu Gaspar de rester À L'ÉCART du stade et du terrain d'entraînement alors que l'ancien directeur d'Arsenal se rapproche de son départ
Une absence remarquée dans les tribunes
Cette absence forcée est devenue de plus en plus flagrante pour les fans et les experts, marquant la fin définitive de son influence. Comme le rapporte The Telegraph, Edu n'était pas présent lors du match nul 2-2 de Forest contre Manchester City mercredi soir, ce qui marque le troisième match consécutif que le Brésilien a manqué. Ses absences persistantes et inexpliquées de la tribune d'honneur n'ont fait qu'intensifier les spéculations concernant une rupture totale et irréparable de ses relations professionnelles avec la hiérarchie de Forest et son propriétaire Evangelos Marinakis.
Un mandat difficile au City Ground
Bien qu'il ait été chargé de superviser le recrutement et la stratégie, le mandat d'Edu a été marqué par l'instabilité. Depuis juillet, le club a vu défiler quatre entraîneurs - Sean Dyche étant le dernier en date à avoir été remercié le 12 février - et a dépensé 200 millions de livres sterling, sans obtenir de résultats jusqu'à présent. Un facteur important dans cette brouille serait la friction entre Edu et l'ancien entraîneur Nuno Espírito Santo, qui a contribué au licenciement de ce dernier en septembre.
Dyche s'exprime sur le chaos qui règne à Forest
Les changements incessants au sein du staff technique ont laissé beaucoup de gens perplexes, y compris Dyche, qui a été licencié après seulement 114 jours. S'exprimant dans le podcast The Football Boardroom, Dyche a fait part de sa frustration : « À ce moment-là, nous étions neuvièmes du classement de la Premier League. Les statistiques et les faits étaient là, clairs comme de l'eau de roche. D'après mes résultats, entre le moment où nous sommes arrivés et celui où nous sommes partis, nous aurions terminé douzièmes de la Premier League. »
Dyche a conclu : « Donc, d'après les données factuelles et l'analyse, je ne comprends aucune des décisions qui ont été prises. Mais le football est en train de changer, et nous en avons été témoins. »
La survie, priorité absolue pour Pereira
Bien que Forest affirme qu'Edu travaille normalement, l'ordre de rester à l'écart suggère qu'un départ sera bientôt officialisé. Avec l'ancien entraîneur des Wolves, Vitor Pereira, désormais aux commandes de l'équipe première, le club doit désormais se concentrer sur une lutte désespérée pour le maintien, occupant la 17e place du classement de la Premier League et ne devançant la zone de relégation que grâce à la différence de buts.
